Компрометирующие кадры: Павел Прилучный променял Мирославу Карпович на длинноногую блондинку

Не исключено, что Прилучного уже «увели» Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Спустя год после того, как пресса рассекретила роман свежеразведённого Павла Прилучного и Мирославы Карпович, страсти, вроде бы, поостыли. Звезду «папиных дочек» уже не обвиняют в том, что она увела актёра из семьи, не клеймят обидным эпитетом «разлучница». Казалось бы, жить да радоваться. Но, похоже, в отношениях пары все далеко не безоблачно…

Так, на днях в Инстаграме появилось фото, на котором Павел Прилучный развлекается на яхте в компании длинноногих блондинок - сестёр-близняшек Кати и Волги Король, солисток группы «Queens». Причём, одну из них, Волгу, обнимает и держит за руку совсем не по-дружески. «Круто смотритесь! Паша, наверное, уже и забыл, что такое сочное женское тело», - пишут в комментариях, намекая на худобу Мирославы Карпович. - «И куда только Мира смотрит? Уведут же!».

Впрочем, не исключено, что Прилучного уже «увели». По крайней мере, опровергать отношения с актером красавица-подруга не стала.

- Мы провели прекрасный день на яхте Павла в компании наших друзей Михаила и Лианы Турецких и их замечательных дочек, - призналась kp.ru Волга Король. - Что ещё сказать? Мы слушали треки Паши, записанные к его новому фильму, играли в «Мафию» и готовили чудесный ужин. С Пашей чудесно делать все на свете!

А вот на вопрос о Мирославе Карпович девушка затруднилась ответить.

- Я не слышала от Паши, что он сейчас с кем-то в отношениях. Большего сказать не могу: вы же понимаете, счастье любит тишину, - заинтриговала подруга Прилучного, добавив лишь, что их общение никак не связано с работой и совместными проектами.

Между тем, 34-летние сёстры Король - не чужие в шоу-бизнесе. Свою карьеру они начинали в «Вечернем Урганте», затем вместе с экс-участницей «ВИА Гры» Кристиной Кац-Готлиб стали солистками трио «Queens», снялись в дюжине фильмов, в том числе, в комедии «Любовь в большом городе-2». Как долго девушки знакомы с Прилучным, неизвестно, но первое видео с Павлом, снятое в Дубае, Волга опубликовала в ТикТоке ещё в конце мая. На нем звезда сериала «мажор», который смотрится значительно ниже своей спутницы ростом 182 см, легко подхватывает ее на руки. Кстати, как отмечают в соцсетях, новая подруга Прилучного очень похожа на его бывшую жену Агату Муцениеце.

При этом с Мирославой Карпович актер по-прежнему продолжает играть в спектакле «Косметика врага»: на днях у пары состоялись очередные гастроли. И на сцене, как всегда, Павел и Мирослава изображали любовь в чувственной сцене танца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Тайком от Агаты»: Мирослава Карпович снова провела выходные с детьми Павла Прилучного

Актриса пытается наладить контакт с наследниками звезды "Мажора" (подробности)