Публицист Егор Холмогоров: «У России и Украины общее пространство и история, про это надо снимать фильмы»

По мнению Холмогорова, этот материал станет хорошей методичкой с одной стороны для тех, кто принимает решения в стране, с другой - для россиян Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мнение, что русские, украинцы и белорусы — три братских народа — не верно. Это один из основных посылов статьи Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст, который глава государства обещал еще на прямой линии появился на сайте Кремля сразу на двух языках — русском и украинском. Правда, на украинском его читать никто не будет, уверен публицист Егор Холмогоров.

- Статья на украинском — жест, который показывает, что «мы не воюем с языком, мы его уважаем».

По мнению Холмогорова, этот материал станет хорошей методичкой с одной стороны для тех, кто принимает решения в стране, с другой - для россиян, которые наконец-то четко поняли позицию Кремля по «украинскому вопросу»:

- Думаю у чиновников она сработает так, что они пересмотрят нашу образовательную политику. В ней очень много элементов дерусификации, искусственного выталкивания из исторического поля. Вплоть до того, что придумывается альтернативная история, что Киев сыграл второстепенную роль по сравнению с Новгородом, Ладогой. Потому что они на территории РФ, а Киев — нет. Если вместо этого люди поймут что всё это наша общая история и наше общее пространство, если это начнут преподавать в школах, снимать об этом фильмы, это будет колоссальный рывок.

В идеологии граждан Украины, Белоруссии и России укреплено мнение, что мы хоть и «братские», но разные народы. И именно это и было базисом под возможностью разрыва, говорит Егор Холмогоров. А заложили его, как это ни странно при советской власти:

- Десятки лет русские патриоты на Украине говорили: «Мы русские, мы хотим быть за Россию и вместе с Россией». А им из Москвы же отвечали: «Нет, вы украинцы. Вы должны быть пророссийскими, но украинцами». И фактически их отталкивали. Сегодня Путин ставит весь разговор на твердую четкую почву, что мы один народ с единой общей судьбой. Что Россия должна была быть единая и неделимая, и то, что она была расколота — это трагическая историческая случайность. И она таковой будет впоследствии.

Как отметил публицист, очень важно, что президент в своей в своей статье поставил точку отсчета и именно от тезиса «мы один народ» и будет отталкиваться политика страны:

- Теперь я надеюсь на, то, что теперь российская политика будет строиться на том, чтобы не допускать разрыва Украины с Россией. А уж какие для этого будут использоваться инструменты — зависит от геополитического контекста. И меня вообще не волнует, что скажут официальные лица или историки на Украине. Это не важно. Важно то, что будет происходить в сознании людей и политических элит.

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