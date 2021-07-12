Олег Царев: Путин обратился не к украинской власти, а к украинскому народу

Олег Царев Фото: Иван МАКЕЕВ

12 июля на официальном сайте Кремля была опубликована статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев».

Прокомментировать некоторые положения статьи, которые касаются современного состояния Украины и взаимоотношений Киева и Донбасса, а также других территорий, где значительная часть населения мыслит и говорит по-русски, «КП» попросила депутата Рады четырех созывов, экс-кандидата в президенты Украины и первого главы парламента Новороссии Олега Царева.

- Как относитесь к упоминаемому в статье тезису Анатолия Собчака о том, что поскольку республики учредители СССР аннулировали договор 1922 года, то они должны бы вернуться в те границы, в которых они вступали в СССР. То есть Украина должна была становиться самостоятельной как минимум без Крыма и Донбасса?

- Все верно, только на практике это осуществить весьма сложно. Отдать России области на западной границе Украины – это нельзя представить. Что касается областей вдоль восточной границы – то да, были все шансы не останавливать наступление ополчения на Мариуполь, на Харьков. И многое могло бы поменяться на карте Украины.

- Вы в 1990-е и 2000-е жили на Украине, занимались и бизнесом, и политикой – согласны с тем, что в 1991-2013 годах только за счет низких цен на газ Украина сэкономила 82 млрд долларов?

- Эта цифра близка к реальности. Вообще все что написано Путиным по фактологии – все верно. И то, что касается истории, и современности. И не зря она написана на русском и на украинском. Она приятна будет и украинскому читателю, и российскому.

- Приятна - почему?

- Она нацелена и на Украину, и на Россию. Там говорится что с одной стороны Россия выступает за суверенитет Украины, с другой – о том, что Украина будет суверенна только в дружбе с Россией. Путин напрямую обращается не к украинской власти, а к украинскому народу.

- Чего хотелось бы от статьи?

- Чтобы статья ответила на два главных вопроса. Женщин всегда если что-то случается, ну вот, например, беда с Украиной, интересует – кто виноват? А мужчин – что делать? Вот эти два вопроса – на них хотелось бы получить ответ. Можно искать ответ между строк.

- Вы находите?

- Я для себя нахожу. В выражениях, что мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории, живущие там люди использовались против России. Надеюсь, после написания такой статьи будут предприниматься активные действия.

- Приводя данные по падению производства и выработке электроэнергии Путин называет Украину беднейшей страной Европы – это не преувеличение?

- Цифры объективны. И исторические справки. Они настолько очевидны, что украинской власти надо прилагать гигантские усилия, чтобы увести внимание народа от этих фактов.

- Как может быть, что Россия - «страна-агрессор» - входит в тройку главных экономических партнеров Украины?

- Люди знают про это. И это всегда используется в рамках политических дебатов. Что «надо прекратить торговлю с оккупантами». Обвиняют друг друга, говорят о том, что Зеленский имеет дом в Ливадийском парке. А 95-й квартал зарабатывает в России. Это все муссируется.

- Концепция анти-Россия, корни которой Путин относит еще ко временам работы польских и австрийских идеологов прошлого века – она на Украине осуществлена на практике?

- Многое сделано. Но это не значит, что невозможен разворот и невозможно освобождение Украины от внешнего влияния. Это не необратимый процесс.

- Насильственный отказ русских от своей национальной идентичности – самое страшное что на Украине происходит?

- Это реальность языковых ограничений, сегрегации русских, но это не значит, что русские куда-то делись.

- В статье говорится, что жителям Донецка и Луганска в 2014-м не оставили иного выбора, как взяться за оружие – но выбор же всегда есть?

- Донбасс понимал, как будут развиваться события. Предугадали многое. Они считали себя русскими. И на той Украине, и при той власти, которая пришла на Майдане, они будут людьми второго сорта. А они не хотели такими быть. Они гордые и сильные. Люди потребовали, чтобы с ними считались. Чтобы с ними говорили. Я выступал перед украинцами. Как кандидат в президенты говорил, что конфликт можно разрешить. Надо выполнить ряд условий. Например, русский язык сделать вторым государственным. Провести амнистию.

- В статье число жертв, связанных с конфликтом на Донбассе, называется более 13 тысяч. В Киеве говорят, что большая часть этих людей погибла по вине «сепаратистов и России». Украинцы верят этому?

- Сложно об этом говорить. Надо проводить соцопросы – есть те, кто считает так и есть считающие по-другому.

- «Киеву Донбасс просто не нужен» – так категорично?

- Это очевидно. Киев делает все, чтобы не выполнить Минские соглашения. Никому в Киеве не нужны такие избиратели, которые не будут голосовать за действующую власть. А Донбасс за них голосовать не будет.

- Россия никогда не была и не будет анти-Украиной – на Украине это услышат, поймут?

- То, что в России нет антиукраинских настроений - это лучше всего продемонстрировал Евро-2020, когда многие россияне болели за сборную Украину, даже российские болельщики на трибунах были. А я смотрю украинские СМИ и не вижу ни одного, которое бы не обсуждало, не цитировало и не пыталось бы передернуть, исказить статью Путина. И много людей уже знает, что такая статья есть.

- Не запоздала она?

- Об этом никогда не поздно говорить. Хотя не так важны разговоры, сколько действия. Мой товарищ академик Толочко говорил, сколько я его знаю, об этом же самом. С фактами, с историческими экскурсами. Разве что не затрагивал события последних лет, последнюю часть статьи. Факт состоит в том, что Россия проспала события, которые происходили на Украине. Потому на вопрос «кто виноват?» – надо же отвечать? Янукович, который сбежал в Ростов - и его Россия приняла? И он уже как бы перед Россией не виноват? Виноват украинский народ? Но Путин комплиментарно по отношению к украинскому народу выступает.

А если была прямая агрессия – надо было отвечать на прямую агрессию? Но таких ответов нет.

- Даже между строк?

- Кто-то скажет, что виновато Россотрудничество, которое отвечало за работу на Украине. Или люди в МИДе, или силовики, или кто-то из администрации? На этот вопрос хотелось бы услышать ответ.

- Когда мы услышим, поймем настоящую реакцию тех, к кому обращена статья – через день, месяц, год?

- Владимир Путин нарисовал некую доктрину. Дальше исполнительная власть или ответственные чиновники должны претворять задачи, поставленные в этой статье, в жизнь. И вот это самое важное. Для меня главный вопрос и главный показатель, как будет выполняться тезис, что «мы никогда не допустим, чтобы наши исторические территории и живущие там люди использовались против России». Если сказано «никогда не допустим», значит, сейчас этих людей украинцы уже используют против России. Значит, должны быть некие активные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин рассказал, как из Украины делают «анти-Россию» и почему Киеву не нужен Донбасс

Президент России написал программную статью «Об историческом единстве русских и украинцев» (подробности)