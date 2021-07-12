Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова поразили Канны шикарными бриллиантами и платьями за 70 тысяч рублей

Хаматова пришла на премьеру в украшениях Mercury из коллекции Classic в белом золоте с бриллиантами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На 74-м Каннском международном кинофестивале состоялась премьера фильма режиссера Кирилла Серебрянникова «Петровы в гриппе». Самыми яркими на красной дорожке в этот день были российские актрисы Юлия Пересильд и Чулпан Хаматова, которые играют в этом фильме. Актрисы прилетели исключительно на премьеру, но сумели выглядеть элегантно.

Юлия Пересильд после премьеры поделилась эмоциями, выйдя в прямой эфир у себя в социальных сетях: «Мы волновались, как мы успеем собраться, где нам найти платья. Потому что я и Чулпан прилетели сюда практически на один день. В итоге – все получилось, как нам кажется. Мы очень волновались, потому что «Петровы в гриппе» такой фильм совершенно особенно. И как его воспримет иностранная публика – мне было волнительно, но это оказалось клево. Нас встретили десятиминутными овациями, после которых хотелось просто разрыдаться. Если чему-то нам и нужно учиться у наших европейских коллег – это любви. Они окутали нас невероятной любовью, когда люди не встают на титрах, дожидаются финала, аплодируют в конце, говорят спасибо… Когда мы сели после премьеры в кафе отметить – подняли по бокалу шампанского, все зааплодировали. Мы стесняемся этого делать – даже когда коллеги с коллегами…»

А стилисты аплодируют образам русских красавиц. Собрали их партнеры. В данном случае – и украшения, и платья взяты напрокат.

Пересильд и Хаматова пришли на премьеру в украшениях Mercury из коллекции Classic в белом золоте с бриллиантами. Подобные серьги и колье стоят несколько миллионов рублей.

Чулпан Хаматова на красной дорожке была в платье от российского дизайнера Александра Терехова. Стоит эта модель – 70 тыс. руб. Но сейчас летняя распродажа, поэтому можно купить в два раза дешевле.

Подобные серьги стоят несколько миллионов рублей

Юлия Пересильд демонстрировала шикарное декольте в платье весьма модного у наших актрис бренда Tegin. Дизайнер Светлана Тегин часто наряжает артисток на отечественные кинофестивали, а теперь ее наряд побывал в Каннах. Вечернее платье бренда стоит без скидок в пределах 60 – 70 тыс. руб. Пересильд рассказывает:

Юлия Пересильд демонстрировала шикарное декольте Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«И европейские, и голливудские актрисы готовятся к фестивалям задолго заранее. А у нас на это нет времени - я за два дня до вылета прибежала к Свете Тегин, вот благодаря ей у меня есть это прекрасное платье».

Колье Юлии Пересильд

Артистки чаще одного раза платья не выгуливают, поэтому и берут их напрокат на кинофестивали. Звездам это упрощает жизнь, а брендам – бесплатная рекламам на престижном мероприятии.

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