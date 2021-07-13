Великобритания снимает все коронавирусные ограничения

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Несмотря на рост числа заболевших коронавирусной инфекцией, правительство Великобритании приняло решение об отмене всех коронавирусных ограничений, действующих в стране на данный момент.

Ограничительные меры, связанные с пандемий, отменяются в Британии со следующей недели, сообщает BBC.

По мнению главы Минздрава страны Саджида Джавида, кампания по вакцинации граждан проведена более чем успешно – около 90% взрослого населения Соединенного королевства имеют антитела к коронавирусу, что дает медикам право отказаться от каких бы то ни было эпидемиологических ограничений.

Министр здравоохранения подчеркнул, что до 19 июля каждому жителю страны будет предложено сделать прививку, и этот же день станет официальной даты снятия карантина.

В ответ на критику своих действий со стороны приверженцев менее радикальных мер Джавид заявил, что идеального времени для отказа от ограничений все равно не будет, поскольку появляются новые варианты коронавируса, но жить в условиях перманентного карантина дальше просто нельзя.

Ранее в ВОЗ предупредили, что так называемый коронавирус «дельта» как минимум в два раза заразнее, чем его уханьский предшественник, а сам штамм уже выявлен на территории 85 стран в мире.