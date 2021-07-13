Смертельное селфи: в Индии одновременно погибли 16 любителей красивых фото

. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сразу 27 любителей эффектных фотографий забрались во время грозы в башню Амберской цитадели, построенной в XVI веке неподалеку от индийского города Джайпур. И попадание молнии в башню унесло жизни как минимум 11 человек. Премьер-министр Индии сообщил в своем Твиттере о 16 погибших.

По сообщениям местных СМИ, подавляющее большинство погибших составили молодые люди. О состоянии тех, кто пережил удар молнии, находясь на башне, пока неизвестно.

Согласно подсчетам ученых за последние несколько десятилетий количество индийцев, погибающих от ударов молний, удвоилось и в прошлом году составило около двух тысяч человек. Только 12 июля небесное электричество стало причиной гибели около 60 человек в Индии: помимо массовой трагедии в Амберской крепости, более 40 людей стали жертвами стихии в штате Уттар-Прадеш на севере страны. Чаще всего под удары молний попадали женщины и дети, проживающие в сельской сместности.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на своей странице в Twitter написал, что глубоко опечален сообщениями о гибели людей от молний и пообещал, что правительство окажет посильную помощь пострадавшим и семьям погибших.

Комментируя пост премьера, пользователи соцсети предложили распространить по государственным каналам Индии информацию о необходимости выключать во время грозы мобильные телефоны, которые, как считается, могут спровоцировать попадание молнии в человека