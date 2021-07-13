Звезда НХЛ Кирилл Капризов прокомментировал слухи о романе с дочкой Дмитрия Маликова

Стеша и Кирилл отдыхают вместе на Алтае. Фото: Инстаграм.

На днях поклонники рассекретили отношения дочери певца Дмитрия Маликова Стефании и одного из самых завидных женихов в российском спорте – хоккеиста НХЛ Кирилла Капризова. Подписчики спортсмена вычислили, что они со Стешей отдыхают вместе на Алтае. Совместных снимков пара не публикует, но фолловеры обратили внимание, что молодые люди фотографируются на фоне одних и тех же пейзажей. Да еще и активно лайкают посты друг друга. Естественно, отношения наследницы звезды отечественного шоу-бизнеса и нападающего клуба «Миннесота Уайлд» вызывают у поклонников много вопросов. Как оказалось, Кирилл, живущий в США с прошлого года, еще несколько недель назад признался, что у него появилась новая девушка из России.

В конце июня в подкасте «Черкас Атлант» на YouTube спортсмен рассказал, что у него есть возлюбленная.

- Личная жизнь должна оставаться личной. Но русские девушки лучше американок. Точнее, одна русская девушка, - смущенно сообщил хоккеист.

От других комментариев Кирилл воздержался. Что вполне понятно: за жизнью Стефании Маликовой следят тысячи фолловеров и миллионы поклонников музыкального таланта ее отца. Так что избранник Стеши автоматически оказывается в поле зрения светской хроники всех российских СМИ.

Кирилла Капризова называют «золотым мальчиком» российского хоккея. Фото: Инстаграм.

До недавнего времени прессе был известен только один возлюбленный Стефании. Дочь Дмитрия Маликова встречалась с Леонидом Груздевым - сыном экс-губернатора Тульской области, миллиардера Владимира Груздева, но молодые люди расстались. Наследница звезды шоу-бизнеса на днях получила диплом об окончании МГИМО и сейчас определяется со своей дальнейшей профессиональной жизнью. Хотя у нее обеспеченная семья, Стеша с 16 лет зарабатывает сама, снимаясь в рекламных фотосессиях.

Кирилла Капризова называют «золотым мальчиком» российского хоккея. В 20 лет хоккеист из Новокузнецка забил победный гол в финале Олимпиады-2018 и сразу стал самым популярным игроком. Несмотря на молодой возраст, Капризов уже добился серьезных успехов: выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА, завоевал бронзу мирового первенства и серебро молодежного чемпионата мира. В 2020 году Кирилл подписал контракт новичка с хоккейным клубом «Миннесота Уайлд» и уехал в США. Буквально на днях, 30 июня, Капризов стал обладателем приза «Колдер Трофи» - эта награда вручается лучшему новичку сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Дочь Дмитрия Маликова на днях получила диплом об окончании МГИМО. Фото: Инстаграм.

Кирилл сейчас тоже на распутье: в США у него заканчивается контракт новичка, и он должен подписать новое соглашение. По информации инсайдеров, клуб «Миннесота» предлагает ему контракт на 7-8 лет, по которому Капризов будет зарабатывать по 8 миллионов долларов за сезон. Однако российский хоккеист пока раздумывает, поскольку не хочет связывать себя такими долгосрочными обязательствами.