Юра выжил на войне, но чуть не погиб от инфекции

Юра стал героем, победив смерть на войне… Фото: из личного архива

Вернувшись с чеченского фронта на одной ноге (подорвался на мине), Юра сразу встал на протез, и сразу пошел работать. Потому что: «инвалид, не инвалид… Главное – мужик, и надо кормить семью!»

- Я никогда не слышал от отца жалоб на жизнь – говорит его сын - Сослуживцы рассказывали, что даже после взрыва он был спокоен. Сам указал место, где накладывать жгут, чтобы сохранить культю чуть ниже колена. Чтобы ни дня на инвалидной коляске - сразу на протез! Так и было. Приехал и сразу пошел на завод. Всегда брал сверхурочные, чтобы мы с сестрой ни в чем не нуждались … Очень горько, что он заболел, а я просто не успел еще получить профессию, чтобы пойти работать и помочь ему.

...Но чуть не погиб в районной инфекционке Фото: из личного архива

Менингит, по-простому – воспаление мозга. С таким диагнозом и в крупном медицинском центре не сладко, а уж в крошечной районной больничке Псковской области... Когда «скорая» доставила Юрия в ближайший медпункт, ему еще шесть часов пришлось просто лежать на банкетке в приемной. К тому моменту мужчина уже почти ничего не соображал, с трудом двигался, не мог говорить и с каждой минутой ему становилось хуже. Диагноз поставили верно. На этом помощь закончилась и начался ад. В инфекционке его заразили еще и ковидом. Сообщили родным, что он никогда больше не сможет ходить и сам себя обслуживать, и вообще сказали «готовиться к худшему».

- Странного было очень много, и страшного тоже – вспоминает жена. - В редкие минуты свиданий, когда пускали, я находила на голове Юры синяки, а санитары говорили, что он – не ходячий и даже не сидячий - упал. Я видела, что муж просто гибнет, уходит из этого мира все дальше, и не могла добиться помощи. Наконец, мы договорились о переводе его в Питерскую больницу. Но к тому времени Юра уже не то, что не ходил, но вообще не двигался.

Только в северной столице несчастному герою, наконец, оказали помощь. Его стали лечить, и он, кажется, всей душой вцепился в этот последний шанс выжить! Стал поправляться, в очередной раз победил смерть. Сейчас Юрий уже может садиться с поддержкой, сам ест обычную, даже не перетертую пищу, избавился от всех катетеров. Опасность для жизни миновала, но, чтобы снова встать на ноги, ему нужна серьезная реабилитация со всеми условиями для тяжелых больных, каким Юра пока, к сожалению, остается.

Нет, он по-прежнему не хнычет, не жалуется и не сдается. Но очень страдает от того, что злой рок все же усадил его в инвалидное кресло, оставив без помощи его семью – жену и двоих детей-студентов. Иногда даже самым мужественным и сильным людям нужна помощь. Пожалуйста, поддержите Юрия!

Необходимый курс лечения в центре «Три сестры» стоит 410 550 рублей.

(499) 250-02-44 Татьяна - координатор

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