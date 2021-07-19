Как отличить компанию прямых продаж от финансовой пирамиды

Доцент Высшей школы экономики, эксперт по финансовой грамотности и организации рынков Антон Табах

В младших классах на занятии «Окружающий мир» детям расскажут, как безопасно вести себя в интернете, как анализировать доходы своей семьи, составлять финансовый план. В средней школе на уроках математики, географии, обществознания подростков научат оценивать риски в бизнесе, рассчитывать налоги, распознавать экономические преступления, в том числе финансовые пирамиды. Словом, скоро разоблачать мошеннические структуры научатся даже школьники, а вот взрослым таких знаний пока не хватает. Стоит отметить, что преступные организации часто выдают себя за компании прямых продаж и сетевого маркетинга. Активная (и местами агрессивная) реклама, прямой контакт с потенциальным покупателем, продвижение корпоративных ценностей – как понять, что перед вами точно не пирамида? Чтобы аферисты не поймали на крючок неосведомленных россиян, доцент Высшей школы экономики, эксперт по финансовой грамотности и организации рынков Антон Табах напомнил отличия между финансовой пирамидой и компанией прямых продаж.

Большая история

Редкая финансовая пирамида действует больше нескольких месяцев, максимум год-полтора. Сетевые компании существуют десятилетиями. Так, косметическая компания Avon появилась в 1886 году, Amway – в 1959 году, QNET представлена на рынке уже 23 года. В целом индустрия прямых продаж известна с XIX века, это прибыльная уважаемая отрасль. В 2020 году, по данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж, были достигнуты высокие результаты. В пандемийный год рост продаж составил 2,3%, оборот – 179,3 млрд долл., в отрасли трудятся 125,4 млн сетевых предпринимателей. В России продажи выросли на 7,1%, объем отрасли – 2,2 млрд долл., в индустрии работают 4,6 млн человек. Компании прямых продаж, с которыми они сотрудничают, работают в правовом поле и соответствуют законодательству и его требованиям, продукция, которую они реализуют, имеет сертификаты качества.

Благотворительность

По данным Всемирной федерации ассоциаций прямых продаж, девять из десяти компаний отрасли занимаются благотворительностью. Oriflame содействует страдающим ДЦП ребятам, Mary Kay – благотворительному фонду по поддержке детей с врождёнными деформациями лица «Операция Улыбка». Компания QNET регулярно помогает сиротам, занимается расширением прав и возможностей женщин, проводит экологические акции, кроме того, является спонсором английского футбольного клуба Manchester City.

Кодекс и членство в ассоциациях

Помимо этого, у правильной сетевой компании есть не только программы подготовки сетевых предпринимателей, но и Этический кодекс, членство в отраслевой ассоциации. Например, QNET является членом Ассоциации прямых продаж во Франции, Испании, Малайзии, Сингапуре и других странах, а его Независимые Представители изучают Этический кодекс и после этого обязуются выполнять изложенные в нем правила поведения. Пирамиде все это просто не нужно, она для этого слишком мало времени существует.

Сетевые компании реализуют товары и услуги

В индустрии прямых продаж реализуются реальные товары и услуги, а не абстрактные и завиральные обещания прироста денежных средств. К примеру, марка Zepter известна россиянам в первую очередь благодаря качественной посуде, которую она производит. QNET реализует товары для здоровья, красоты, дома, услуги для образования и путешествий, ювелирные украшения и швейцарские часы. Цепные продажи необходимы для охвата рынка, но в отличие от пирамиды приток новых Независимых Представителей не нужен для нормальной работы компании. Продаются товары и возможность заработать на дальнейшем распространении, а не пассивный доход по нереальным ставкам.

Независимые Представители получают доход с продаж презентованных товаров

Сетевым предпринимателям выплачивают комиссионные, которые рассчитываются от покупок, сделанных клиентами после презентаций. У компаний прямых продаж, как правило, есть свои бонусы, система стимулирования новичков, вознаграждение за повышение товарооборота. Но никто не обещает роста до бесконечности и миллионных состояний. При этом компания и более опытные партнеры, как правило, оказывают реальную поддержку в обучении начинающих предпринимателей для успешной работы в компании.

Просвещение клиентов

Компании прямых продаж заинтересованы в осведомленности клиентов и своих представителей в тонкостях бизнеса, поэтому просвещают их. В частности, QNET выступил экспертом в специальном проекте казахстанского СМИ Kapital.kz для повышения финансовой грамотности читателей.

В целом, продажи и вовлечение в них при понятности товара, его происхождения, бонусов и льгот, репутация компании убеждают в ее честности. Самое важное, что указывает на пирамиду, – отсутствие документов и товара, агрессия, обещания золотых гор.