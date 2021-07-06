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Здоровье6 июля 2021 10:00

Какая еда поможет сердцу и сосудам

Советует врач-кардиолог Нана Вачиковна Погосова
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Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Фото с сайта: здоровое-питание.рф

Питание может быть средством профилактики различных заболеваний. Для сохранения здоровья сердца и сосудов нужно каждый день потреблять пять порций овощей и фруктов. Они – источник клетчатки, которая как губка впитывает избыток ненасыщенных жиров и выводит их из организма. Также для работы сердечно-сосудистой системы необходим цельнозерновой хлеб. В нем много витаминов группы В и клетчатки. Полезны и крупы – особенно рис, гречка, полба. Точно так же полезны для сосудов вещества, которые есть в рыбьем жире, поэтому кардиологи настоятельно рекомендуют пациентам включать больше рыбы в свой рацион.

Какие еще продукты улучшают работу сердечно-сосудистой системы, а что стоит исключить из рациона? Рассказывает Нана Вачиковна Погосова, д.м.н. профессор, заместитель гендиректора по научной работе и профилактической кардиологии ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава РФ, эксперт проекта Роспотребнадзора «Здоровое питание».

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