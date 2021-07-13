Полиция проверяет девятилетнего ребёнка за кражу в крупном размере

Сейчас полицейские проводят по данному заявлению проверку и опрашивают родителей мальчика, на которого упало подозрение. Фото: кадр из фильма

Несколько дней назад в подмосковной Кубинке произошло необычное преступление. В местную полицию обратился 38-летний Алексей (имя изменено) с просьбой разыскать вещи, которые украл у него девятилетний мальчик. Мужчина сразу назвал примерную сумму ущерба: 320 тысяч рублей. Полицейские сначала очень удивились, таких юных воров в их практике ещё не было. Они стали опрашивать пострадавшего. Оказалось, что всё произошло во время дня рождения его сына. На праздник было приглашено много детей, родители занимались организацией и следили за порядком.

— Один из мальчиков просил покататься на электросамокате, который он видел у моего сына. Но самокат лежал в машине, а я не мог отлучиться и принести его сам. Тогда я дал ключи от машины ребёнку, объяснил как её открыть и где лежит самокат. Он отправился к ней. Уже когда праздник закончился, я не нашёл в машине свои вещи. Среди них были очки S.T. Dupont и Prado, электронные часы Tag Heuer и флагманский складной смартфон Samsung, — говорит Алексей.

Мужчина пытался отыскать мальчика самостоятельно, но с дня рождения он незаметно исчез. Тогда он обратился к родителям ребёнка и попытался вывести мальчика на чистую воду. Но ребёнок утверждал, что ничего не брал. Обвинять друга своего сына мужчина не хотел, ведь поймать его за руку не удалось. Найти пропавшие вещи пока тоже никто не мог. Поэтому прямых доказательств причастности ребёнка к краже не было. Тогда Алексей и пришёл в полицию в надежде докопаться до истины и вернуть своё имущество.

— Поступило заявление о краже из салона автомобиля BMW Х7, принадлежащего заявителю, имущества на общую сумму 320 000 рублей. Предположительно кражу совершил девятилетний ребёнок. — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полицейские проводят по данному заявлению проверку и опрашивают родителей мальчика, на которого упало подозрение.

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