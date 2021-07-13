Еще один громкий развод в футболе: Павел Мамаев развязал войну за детей, алименты и нажитые богатства

Жена спортсмена призналась, что ее жизнь превратилась в ад Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Разводы футболистов редко получаются мирными, вот и Павел Мамаев, похоже, решил пойти по стопам Аршавина-Тарасова-Кержакова и других скандальных спортсменов-миллионеров. Уличив гулящего супруга в очередной измене с испанской красоткой, Алана Мамаева заявила, что с нее хватит, и затеяла бракоразводный процесс, который, по ее ожиданиям, должен был пройти без склок и финансовых прений. Но все оказалось иначе.

В первую очередь, Павел в суде отказался от Алекса - сына жены, которого с младенчества воспитывал как родного. И все из-за разницы в алиментах: на двоих детей - приемного сына и родную дочь Алису футболисту пришлось отдать бы 33% зарплаты, а на одну дочь - 25%. Видимо, восьмипроцентная разница при его многомиллионных доходах показалась Мамаеву весомым аргументом, чтобы перестать считаться отцом.

Впрочем, этот досадный факт оказался лишь каплей в море. Если верить Алане Мамаевой, экс-супруг после расставания (даром, что провинился) устроил ей с детьми настоящий террор. Например, из-за регулярных пьяных звонков дети уже боятся брать трубку на его вызовы. А кроме того, спортсмен установил тотальный денежный контроль.

- Я никогда не замечала за ним такой дикой жадности, как сейчас, Превращается в Аршавина, даже хуже, - призналась оскорбленная супруга в Инстаграме. - Он заставляет меня присылать "читабельные" чеки за продукты. Последний раз, когда я прислала два разных чека, он ответил: "Мои дети столько не едят", и заплатил 30 тысяч рублей вместо 112 тысяч. Как будто он знает, сколько они едят! А пластилин, книжки, домино? Они же не понимают, почему раньше все было можно, а теперь нельзя. У меня, например, Алиса на Мальдивы просится и не понимает, почему мы не едем на море.

По словам Мамаевой, ей в браке было запрещено работать - всю семью обеспечивал муж. При этом не исключено, что спортсмен покупал недвижимость, оформляя ее на родственников, чтобы потом не делить имущество, как совместно нажитое.

- На раздел имущества я обязательно подам. Думаю, он к этому уже подготовился и переоформил все на родственников. По-моему, это стандарт всех футболистов, классика, - поделилась блогерша. - И на алименты мне тоже придется подать, так как человек не держит слово. Его адвокат вышла к моему представителю с предложением урегулировать в мирном порядке алименты в 150 тысяч рублей, либо судиться и получить 12 тысяч, так как "у футболистов контракты непостоянные"...

Теперь главный страх Аланы Мамаевой - потерять дочь: она боится, что бывший муж выкрадет ребенка при очередной прогулке.

- Он с самого начала решил, что дети должны жить с няней в его квартире, а я - просто приходить в гости. Поэтому мне пришлось отказаться от няни и водителя, чтобы остаться с сыном и дочкой. Детей он сможет забрать только через мой труп! - рассказала Алана, отметив, что никакой особняк от бывшего ей не достался, и сейчас она живет в доме родственника. - До сих пор не могу поверить, что все это делает человек, с которым я прожила восемь непростых лет: простила измену, дождалась из тюрьмы, приняла и всячески пыталась реабилитировать в глазах общественности, рассказывая, как он изменился и какой хороший отец.

Почему муж так изменился после развода, Мамаева не понимает. Но думает, что, возможно, так он переживает смерть отца, который никогда не любил сноху.

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