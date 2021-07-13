Кучма рассказал, как обманывали народ перед референдумом о независимости: «Украина кормит всю Россию»

Леонид Кучма разоткровенничался. В интервью историческому YouTube-каналу History Lab бывший президент Украины заявил, что власти пошли на подлог экономических показателей ради того, чтобы народ проголосовал за выходи из Союза Фото: ТАСС

Леонид Кучма разоткровенничался. В интервью историческому YouTube-каналу History Lab бывший президент Украины заявил, что власти пошли на подлог экономических показателей ради того, чтобы народ проголосовал за выходи из Союза:

- За все надо платить. В том числе и за независимость. Но самую большую цену платят простые люди — они верят обещаниям. Мы в какой-то мере обманывали [народ], когда говорили, что Украина кормит всю Россию. Считали, что все, что производится в Украине по мировым ценам, а что [производит] Россия, должна и так поставлять.

По словам Кучмы, уже в конце 80-х было понятно, что Украина сильно зависит от РСФСР и власти это знали:

- В 89 году наш Институт экономики сделал расчет платежного баланса Украины и России, и он оказался серьезно отрицательным. Мы нефть и газ получали по ценам ниже чая или простой воды. Поэтому расплата наступила сразу, когда Россия перешла на торговлю по мировым ценам. Это в первую очередь толкнуло гиперинфляции. Потому что такой, как в Украине 10600% не было ни одной республике.

Этому поспособствовало и то, что Украина была индустриальной республикой, насыщенной полусырьевыми отраслями — металлургия, химия. А с точки зрения технологий находились «далеко-далеко где кочует туман».

- Это дало сразу ответы на многие вопросы, - заметил бывший президент. - Я спрашивал: Мы занимали первое или второе место по торговле оружием, почему мы отдали это без боя. Не хватило мудрости, силы воли… можно сказать и ума не хватило. Но главное, что снова за это рассчитываются не те, кто принимал решение.

Всеукраинский референдум о подтверждении независимости страны проходил 1 декабря 1991 года в один день с первыми выборами президента Украины. По его итогам 90,32 процента граждан проголосовали за независимость Украины.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ЛЕОНИД КУЧМА

- Сообщение о развале СССР вызвало настороженность. Было непонятно что дальше.

- Эйфория, подъем, пробуждение национального самосознания (очень характерно для украинца). Всегда украинцы хотели жить в своей собственной стране, которой никогда не было.

- Весь период перестройки прошел в болтовне. Те, кто затеял перестройку не знал, что делать завтра. Они шли мелкими шажками уступок, обещаний. Считаю, что такие глубокие процессы надо проводить при сильной власти. Мы кушаем сегодня последствия того, что объявили себя демократами, не зная, что это такое и сколько они [США и Европа] к этому шли. Но пути господни неисповедимы и если надо было где-то делать уступку, то это согласиться на конфедерацию. В это время национальное самосознание проявилось.

- Мы переписали европейское законодательство, но оно на нашей земле не работает. Так что это был метод проб и ошибок.

- У нас бытовало, что запад поможет, ног надо исходить из того, что если сам себе не поможешь, никто не поможет.

- Процесс [развития после признания независимости] развивался не по написанному сценарию.

- Мы всю свою историю писали с чистого листа, потому что не имели ни управленческих кадров, ни финансовой, ни банковской системы, как РФ.

- Если сейчас провести референдум «в какой стране ты хочешь жить — независимой», думаю, большинство ответило бы «так» (да — укр.)

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