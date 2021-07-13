Россиянам могут добавить десять дней отпуска, если они откажутся от курения в рабочее время Фото: Shutterstock

Посреди лета, на пике жары и отпускных ожиданий на россиян вдруг обрушилось радикальное предложение — отпуск может быть увеличен на десять дней. С такой идеей выступил член Общественной палаты РФ руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Правда, дополнительные дни по его замыслу положены не всем, а только тем, кто не курит.

- Да, прямо так и прописать в Трудовом кодексе - отрезал в беседе с kp.ru Султан Хамзаев. - Это будет, во-первых, справедливо, Среднестатистический курящий сотрудник на перекуры тратит 20 рабочих дней в год. А его некурящие коллеги с такой же зарплатой, за него в это время работают. У нашего предложения есть еще один положительный момент — оно будет стимулировать курильщиков отказаться от своей пагубной привычки. Бросил — вот тебе десять дней к отпуску. Ну и третье — в выигрыше будет государство. Сейчас оно несет колоссальные издержки. Это выплаты по больничным листам тем, кто болеет в результате курения — сердечно-сосудистые заболевания, онкология. Курение большим пластом ложится на нашу медицину, на коечный фонд — поскольку многие курильщики получают заболевания, которые нуждаются в стационарном лечении. Это еще и вопрос экономики — чем меньше курящих, тем здоровее нация в целом, тем лучше демографические показатели.

Так-то оно так, но как поймать курильщика? Сегодня он, не таясь дымит в курилке, а если введут антиникотиновые меры, скажет, хитрец, начальнику: «Пойду воздухом подышу», а сам свернет за угол и достанет сигаретку. Это любой школьник умеет. И как быть с теми, кто на работе прикидывается некурящим, а по пути домой идет себе и покуривает. А те, кто на удалёнке — за ними как уследишь?

Хамзаева такие вопросы злят.

- Никто по домам не будет отлавливать — речь идет только о курении в рабочее время, - парирует он. - А на работе все знают, кто курит, а кто нет!

Свои предложения энтузиаст направил главе правительства Михаилу Мишустину.

ЧТО ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ С КУРЕНИЕМ

- У Всемирной организации здравоохранения есть три главных направления в борьбе с курением, - говорит Хамзаев. - Вот они:

- Сокращения зон продажи и употребления табака,

- Увеличение акцизов и следовательно стоимости табачных изделий,

- Программы по отказу от курения.

Плюс к этому у главы «Трезвой России» есть свой пункт.

- Самым действенным может стать принуждение табачных компаний к раскрытию полной информации о составе сигарет, - говорит он. - По моему мнению, там одни только химреагенты, а не табак. Когда люди это увидят, они сами откажутся и от сигарет и от другой курительной продукции.

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- Ну, во-первых, это дискриминация, - прокомментировал предложение проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Есть же другие меры, которые реализует государство в рамках борьбы с курением. Например, повышение акцизов на табачные изделия, пропаганда здорового образа жизни. Вообще, работодатель имеет полное право доплачивать тем, кто не курит, но это ни в коем случае не должно быть федеральным законом. Мировая практика идет по пути поощрения здорового образа жизни — например, многие работодатели предоставляют сотрудникам спортивные залы или компенсируют затраты на их посещение.

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