Американцев просят не выпускать на волю золотых рыбок

Несколько любителей рыбалки из американского штата Миннесота поймали золотых рыбок. Фото: twitter.com

Несколько любителей рыбалки из американского штата Миннесота поймали золотых рыбок. Выглядели они очень внушительно: до 45 сантиметров в длину и весьма упитанные. Разве что желаний не исполняют, но это было бы уже слишком хорошо. Но после пары таких случае местных жителей просят не выпускать аквариумных золотых рыбок в озера и реки. Хотя они сами чувствуют себя в таких водоемах прекрасно, они вредят оригинальной экосистеме, сообщает The Guardian.

С обращением к местным жителям выступили власти города Бернсвил, расположенного неподалеку от Миннеаполиса. Они предупредили, что, оказавшись в большой воде, аквариумные золотые рыбки вырастают в несколько раз больше своих нормальных размеров, и такие монстры сеют хаос среди «коренных жителей» местных рек и озер.

Кстати, выпускать рыбок на волю просто незаконно. Хотя, понятное дело, поймать человека, который этим занимается, очень непросто.

В озере Келлер нашли 28 гигантов размером с мяч для регби. Трудно поверить, что когда-то они были маленькими обитателями домашних аквариумов.

Кстати, выпускать рыбок на волю просто незаконно. Хотя, понятное дело, поймать человека, который этим занимается, очень непросто. Фото: twitter.com

- Несколько золотых рыбок могут выглядеть как безвредное украшение местного водоема. Но это не так, - предупреждает департамент природных ресурсов Миннесоты.

Проблема в том, что, если сами аквариумные рыбки отлично адаптируются к рекам и озерам Миннесоты, то они как раз не особо готовы к таким гостям. Золотые рыбки могут переносить болезни, смертельные для речных обитателей.

- Кроме того, быстро размножающиеся золотые рыбки начинают поедать донные отложения и растения. Из-за этого быстрее растут водоросли, которые способно поменять экосистему целого водоема, - сетует сотрудник Службы рыболовства и дикой природы Дэрил Джейкобсон.

Если молчаливый питомец надоел, его советуют вернуть в зоомагазин или подарить кому-то, но ни в коем случае не отпускать на волю.

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