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В мире13 июля 2021 18:31

Американцев просят не выпускать на волю золотых рыбок

Они способны изменить целый водоем
Елена САВОЧКИНА
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Несколько любителей рыбалки из американского штата Миннесота поймали золотых рыбок.

Несколько любителей рыбалки из американского штата Миннесота поймали золотых рыбок.

Фото: twitter.com

Несколько любителей рыбалки из американского штата Миннесота поймали золотых рыбок. Выглядели они очень внушительно: до 45 сантиметров в длину и весьма упитанные. Разве что желаний не исполняют, но это было бы уже слишком хорошо. Но после пары таких случае местных жителей просят не выпускать аквариумных золотых рыбок в озера и реки. Хотя они сами чувствуют себя в таких водоемах прекрасно, они вредят оригинальной экосистеме, сообщает The Guardian.

С обращением к местным жителям выступили власти города Бернсвил, расположенного неподалеку от Миннеаполиса. Они предупредили, что, оказавшись в большой воде, аквариумные золотые рыбки вырастают в несколько раз больше своих нормальных размеров, и такие монстры сеют хаос среди «коренных жителей» местных рек и озер.

Кстати, выпускать рыбок на волю просто незаконно. Хотя, понятное дело, поймать человека, который этим занимается, очень непросто.

В озере Келлер нашли 28 гигантов размером с мяч для регби. Трудно поверить, что когда-то они были маленькими обитателями домашних аквариумов.

Кстати, выпускать рыбок на волю просто незаконно. Хотя, понятное дело, поймать человека, который этим занимается, очень непросто.

Кстати, выпускать рыбок на волю просто незаконно. Хотя, понятное дело, поймать человека, который этим занимается, очень непросто.

Фото: twitter.com

- Несколько золотых рыбок могут выглядеть как безвредное украшение местного водоема. Но это не так, - предупреждает департамент природных ресурсов Миннесоты.

Проблема в том, что, если сами аквариумные рыбки отлично адаптируются к рекам и озерам Миннесоты, то они как раз не особо готовы к таким гостям. Золотые рыбки могут переносить болезни, смертельные для речных обитателей.

- Кроме того, быстро размножающиеся золотые рыбки начинают поедать донные отложения и растения. Из-за этого быстрее растут водоросли, которые способно поменять экосистему целого водоема, - сетует сотрудник Службы рыболовства и дикой природы Дэрил Джейкобсон.

Если молчаливый питомец надоел, его советуют вернуть в зоомагазин или подарить кому-то, но ни в коем случае не отпускать на волю.

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