Быль про чудо и «жизнь-г..но»

Чудеса возможны и окружающий мир лучше. чем порой о нем думают. Фото: Shutterstock

У соседей моих по лестничной площадке была дочка. Курносая, четырехлетняя с недокосичками вечно растрепанными. Еще пока добрая, как все маленькие. Мать у нее была истеричка, вечно всем недовольная, живущая под девизом «все люди – с…ки, мир-г..но»… В общем, такой, достаточно стандартный и распространенный тип якобы «обиженной жизнью» тетки.

Она жила одна в оставленной ей родителями квартире, со здоровой дочерью, но всегда жаловалась на жизнь, и лицо ее, будто бы постоянно чуть кривилось от брезгливости, недовольства и готовности к скандалу. Причем, внешне ее можно было даже назвать симпатичной, поэтому у нее периодически появлялись мужчины. Но едва появившись, исчезали. Стоя в подъезде в ожидании лифта, и даже просто дома, я постоянно слышала ее вопли. Как правило, это были «переговоры» с теми самыми мужчинами. Одно и тоже, как по нотам: «Я с утра до вечера, как шавка, а что в ответ?.. Ленка второй раз за лето на море, а я в ресторане последний раз в прошлой жизни была... Мужик Танькин машину купил, а когда ты научишься положенное тебе требовать?.. У тебя, значит, пивные посиделки, а я должна дома торчать и ждать? Вот и **** (занимайся сексом) тогда со своими друзьями по футболу!..»

Короче, отца у девочки не было и понятно почему.

Как-то они гуляли во дворе, и на моих глазах разразился скандал. Девчонка все пыталась свою пластмассовую уточку на палке с колесами на дерево посадить, потому что «там гнездо». Мать с подругой тут же на лавке «мужикам-козлам» кости перемывали. Мать один раз на нее прикрикнула, что «упадет-разобьется», второй… Как водится в бытовых трагедиях, так оно и случилось. В третий раз утка таки-упала. Треснула желтая башка, вывалился глаз.

- Мамочка, прости! – взвыл ребенок, уворачиваясь от шлепков. – Прости, я больше не буду! Прости!

- Вот, попроси у утки своей прощения! – орала мать. - И что? Склеилась она?..

- Прости, уточка! Прости! – плакала девчонка.

Не знаю, что именно, но меня тогда просто приподняло над скамейкой. Тот день я потратила на то, что искала по магазинам эту чертову утку на колесах и добыла-таки. Точно такую! С музыкой и машущими во время катания крылышками. Приволокла и поставила у них за дверью, на месте той, что была разбита. А сломанную отнесла на помойку. Я очень хотела, чтобы девочка поверила, что «прости» работает. Что искреннее «прости» даже утку склеивает!

Утром специально в подъезде караулила, когда они в детский сад выйдут. Сидела на лестнице на пролет ниже и радостно хихикала. Они вышли, и девчонка завопила:

- Мама, спасибо!

- За что?

- За новую уточку!

Мать промолчала. Девчонка тараторила, а мать все молчала. Видимо, она проворачивала в мозгу варианты объяснений того, как именно склеилась утка. А точнее, кто мог принести новую? Но удивляться «чуду» не хотела ни в какую! Не хотела даже произнести вслух своего удивления. А вот почему? Может, потому что это было бы признанием того, что окружающий мир иногда лучше, чем она о нем говорит и думает?

Они так и уехали на лифте, и я до сих пор так и не знаю, как мамаша сама себе объяснила этот фокус и сказали ли что-то дочке. Я потом много раз видела довольную девочку с чудесно воскресшей игрушкой на прогулке и традиционно всем недовольную ее мамашу. И, знаете, думаю, так и не найдя ответа на свой молчаливый вопрос, она просто отбросила его, как нечто выбивающееся из ее философского клише. Отбросила и забыла.

Наверное, это судьба большинства чудес в мире, кем бы они ни были сотворены.