Россияне предложили способы поддержки бросающих курить: четырехдневная рабочая неделя и путевки на Алтай

Вопрос дня: Как еще поддержать людей, отказавшихся от опасных для здоровья привычек?
Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
А как еще можно поддержать людей, отказавшихся от опасных для здоровья привычек?
Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья:
- Я лично не замечала, чтобы у нас на госуровне поддерживали людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Точно знаю, что, например, в 1990-е годы не хватало денег даже на 4 защищенные статьи (о зарплатах, пенсиях, соцпособиях). Единственное, что может повлиять на интенсивную заботу граждан о собственном здоровье, - это доплаты на ребенка. И вообще, если компании что-то начнут предоставлять бесплатно - многие готовы будут откликнуться. Хотя бы на время завязав с вредными привычками.
Дана БОРИСОВА, телеведущая:
- Я сейчас на съемках, где пашем, как звери, но точно знаю, что поддерживать оступившихся надо терпением, вниманием, сочувствием и любовью.
Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:
- Это вопрос скорее самого человека, который принимает решение себя в чем-то ограничить, а не работодателя-«стимулятора». Вот я бросил курить лет 15 назад без стимула извне. Но до того работал в компании «Довгань» личным помощником президента, у нас рабочий день был 12 часов в нарушение всех КЗоТов, 6 рабочих дней в неделю. Но каждая суббота была днем знаний и спорта. К нам даже Джордж Буш-старший приезжал читать лекции (после того как ушел из президентов). По субботам после 12 часов дня всегда был спорт. Я чувствовал, что эта обязанность влияет благотворно: многие приходили семьями на наши спортивные турниры.
Марк ТИШМАН, певец и телеведущий:
- Надо время от времени отпускать сотрудников на Алтай, где я сейчас нахожусь. Вот лучший стимул.
Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической ассоциации:
- Стимулировать деньгами не совсем рационально. Идеальный вариант - бонусы, которые не являются прямыми денежными выплатами. Например, сокращение рабочего времени до четырехдневки. У нас есть примеры поддержки наших наркологических больных компаниями, где они работают, но, увы, это нечастая история - и тут вопрос в менталитете руководства. Если сотрудник - звезда, то для него сделают все, лишь бы он работал на максимуме. Выдохнется - от него избавятся. Работодатели редко идут на прекращение сотрудничества на месяц-два ради лечения. А это было бы стимулом.
Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Поддерживать надо тех, кто не пьет, не курит и не берет больничный, поездкой на курорт, как раньше от профсоюзов путевки давали в Минводы или Трускавец.
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