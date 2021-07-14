Россияне предложили способы поддержки бросающих курить: четырехдневная рабочая неделя и путевки на Алтай

Вопрос дня: Как еще поддержать людей, отказавшихся от опасных для здоровья привычек? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

А как еще можно поддержать людей, отказавшихся от опасных для здоровья привычек?

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья:

- Я лично не замечала, чтобы у нас на госуровне поддерживали людей, стремящихся к здоровому образу жизни. Точно знаю, что, например, в 1990-е годы не хватало денег даже на 4 защищенные статьи (о зарплатах, пенсиях, соцпособиях). Единственное, что может повлиять на интенсивную заботу граждан о собственном здоровье, - это доплаты на ребенка. И вообще, если компании что-то начнут предоставлять бесплатно - многие готовы будут откликнуться. Хотя бы на время завязав с вредными привычками.

Дана БОРИСОВА, телеведущая:

- Я сейчас на съемках, где пашем, как звери, но точно знаю, что поддерживать оступившихся надо терпением, вниманием, сочувствием и любовью.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза туристических агентств:

- Это вопрос скорее самого человека, который принимает решение себя в чем-то ограничить, а не работодателя-«стимулятора». Вот я бросил курить лет 15 назад без стимула извне. Но до того работал в компании «Довгань» личным помощником президента, у нас рабочий день был 12 часов в нарушение всех КЗоТов, 6 рабочих дней в неделю. Но каждая суббота была днем знаний и спорта. К нам даже Джордж Буш-старший приезжал читать лекции (после того как ушел из президентов). По субботам после 12 часов дня всегда был спорт. Я чувствовал, что эта обязанность влияет благотворно: многие приходили семьями на наши спортивные турниры.

Марк ТИШМАН, певец и телеведущий:

- Надо время от времени отпускать сотрудников на Алтай, где я сейчас нахожусь. Вот лучший стимул.

Руслан ИСАЕВ, глава Независимой наркологической ассоциации:

- Стимулировать деньгами не совсем рационально. Идеальный вариант - бонусы, которые не являются прямыми денежными выплатами. Например, сокращение рабочего времени до четырехдневки. У нас есть примеры поддержки наших наркологических больных компаниями, где они работают, но, увы, это нечастая история - и тут вопрос в менталитете руководства. Если сотрудник - звезда, то для него сделают все, лишь бы он работал на максимуме. Выдохнется - от него избавятся. Работодатели редко идут на прекращение сотрудничества на месяц-два ради лечения. А это было бы стимулом.

Ольга, читательница сайта KP.RU:

- Поддерживать надо тех, кто не пьет, не курит и не берет больничный, поездкой на курорт, как раньше от профсоюзов путевки давали в Минводы или Трускавец.

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