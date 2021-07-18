Зачем самый богатый человек планеты Джефф Безос улетает в космос на собственной ракете

Безос презентует свой модуль для работы на поверхности Луны. Фото: Clodagh KILCOYNE/REUTERS

Старт - 20 июля. Компанию главе Amazon и его брату Марку составят 82-летняя Уолли Фанк из первого отряда астронавтов США и турист, купивший билет на аукционе за $28 миллионов. Его имя пока держится в тайне.

Звездный путь

Новость стала сенсацией. Еще бы! В верхушке супербогачей главным по Вселенной считается экстравагантный Илон Маск (3-е место в рейтинге «Форбс», $163 млрд). Помимо электромобильной Tesla, он владеет космической компанией SpaceX. Обещает вскоре катать туристов на своих ракетах вокруг Луны и даже переселить на Марс миллион землян. И вдруг дорогу ему перешел главный интернет-торговец планеты.

А вот и не вдруг! «С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о полете в космос. 20 июля я отправлюсь в такое путешествие вместе с моим братом. Величайшее приключение. Увидеть Землю из космоса, значит, измениться. Изменить свое отношение к планете, к человечеству. У нас одна Земля».

Главный интернет-торговец Земли шагает к своему кораблю New Shepard. Фото: jeffbezos/Instagram

Действительно, в 5 лет мальчика перепахала посадка на Луну «Аполлона-11». Потому и стартует он аккурат в 52-ю годовщину того прилунения.

Космос у Безоса - наследственное. Дед по матери Лоуренс Престон Джайс занимался ракетами и космическими технологиями в DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США, созданное в 1958 г. в ответ на запуск в СССР первого искусственного спутника Земли).

Школьная подружка Джеффа Урсула Вернер, с которой он подрабатывал в старших классах в «Макдоналдсе», вспоминала, что Безос тогда уже мечтал стать очень богатым ради полета в космос. На выпускном он сделал доклад «Космос - последний рубеж». Дескать, человечество можно спасти, создав постоянные колонии на орбитальных космических станциях. А Землю превратить в гигантский природный заповедник.

В своих «фантазиях» Джефф укрепился в Принстонском университете на лекциях легендарного физика Джерарда О Нила, автора бестселлера тех лет «Высокий рубеж: человеческие колонии в космосе». Он разработал проект орбитального города, так называемый цилиндр О’Нила. Пара цилиндров диаметром 8 км каждый и длиной до 30 км. К ним крепятся внешние кольца, самое большое - диаметром 32 км. В «городе» смогут жить, обеспечивать себя продуктами, десятки тысяч людей.

С детства Безос - фанат культового телесериала «Звездный путь» (Star Trek). Он бреется наголо, качает пресс, как любимый герой «Стартрека» капитан Жан-Люк Пикар. Кличка любимой собаки - Камала. Так зовут спутницу капитана Пикара. И Джефф даже снялся в 2016 году в очередной серии «Звездный путь. Бесконечность» в роли инопланетянина.

Джефф (слева) с младшим братом Марком к полету готовы. Фото: jeffbezos/Instagram

Едва не погиб на космодроме

Чтобы полететь в космос, сначала надо очень сильно разбогатеть, мудро решил школьник Джефф. После университета он не в астронавты подался, а работал в финансовых фирмах Уолл-стрит. В 1994-м создал свой интернет-магазин. Хотел назвать его MakeItSo.com. Make it so («Выполняйте!») - любимая фраза капитана Пикара из «Звездного пути». Но, просматривая энциклопедию, наткнулся на слово Amazon. Амазонка, самая большая река Земли! У Безоса тут же родилась аналогия с самым большим интернет-магазином планеты. Как вы лодку назовете… Так оно и случилось!

В рейтинг Forbes Джефф впервые попал в 1998 г. - $1,6 млрд. Закрепившись там, уже в 2000 г. создал первую в мире частную аэрокосмическую компанию Blue Origin. Маск свою SpaceX - в 2002 г. Virgin Galactic эксцентричного британца Ричарда Брэнсона ($4 млрд) появилась в 2004-м.

В отличие от соперников по космической гонке Безос свое детище не афишировал. Публика узнала о фирме лишь спустя три года. Когда Джефф едва не погиб, подыскивая место для космодрома на своем ранчо в Техасе. Вертолет с полным баком горючего при взлете потерял управление, закрутился, ударился хвостом о дерево, перевернулся и упал в ручей. «Какая глупая смерть!» - подумал в тот момент Безос.

Он выжил. Космодром площадью 700 квадратных км на ранчо построил. Корабль New Shepard уже прошел 15 автоматических тестовых полетов. И теперь супермиллиардер лично испытает его, чтобы доказать надежность.

Миллиардер со второй супругой Лорен Санчес. Фото: Francis MASCARENHAS/REUTERS

Не высоко и не далеко!»

В этой истории меня смутила одна маленькая деталь. Полет Безоса продлится всего 11 минут. Четверка отважных туристов поднимется на чуть более 100 км над Землей, проведет несколько минут в невесомости и обратно...

Юрий Гагарин еще 60 лет назад летал 108 минут! Высшая точка полета - 327 км! Что-то здесь не то…

Стал разбираться. Хитрость вот в чем. Международная авиационная федерация (ФАИ) в 1960-м утвердила условную границу между атмосферой Земли и космосом в 100 км. Так называемая линия Кармана (в честь американского ученого Теодора фон Кармана).

Настоящие космонавты со времен Гагарина поднимаются выше 200 км и облетают Землю по орбите. МКС движется в 330 - 417 км от поверхности Земли. Это орбитальные полеты. Они требуют очень дорогих аппаратов, долгой подготовки членов экипажа и туристов. Космические бизнесмены нашли лазейку.

Суборбитальный полет на дешевых кораблях! Достаточно подняться на 100 км, поглазеть в иллюминаторы на матушку Землю - и домой. Это называется: «В космос на минутку!»

Ситуация из русской частушки:

Ты, сорока-белобока,

Научи меня летать.

Не высоко, не далеко,

Прямо к милой на кровать.

Герой частушки хочет получить удовольствие в кровати милой. Безос и его коллеги-миллиардеры будут продавать богатеньким буратино удовольствие потешить свое тщеславие: «Я был в космосе!» И таких желающих очень много. В онлайн-аукционе Безоса участвовало 7,5 тыс. человек из полутора сотен стран. Победитель отдал $28 млн. За удовольствие лететь с самым богатым человеком мира. Для массовых туристов цена будет 200 - 300 тысяч баксов.

Свой корабль Безос назвал в честь первого американского астронавта. Алан Шепард был ответом США Советскому Союзу. Он взлетел спустя три недели после Гагарина… всего на 186,5 км. На 15 минут. Суборбитальный полет на самом деле.

Военно-воздушные силы США и вовсе установили космическую границу на высоте 80,4 км. Этим воспользовался соперник Безоса и Маска Ричард Брэнсон (Virgin Galactic). Он пообещал до конца года поднимать туристов на своем ракетоплане SpaceShipTwo на 88,5 км. И первым «космонавтом» станет сам 70-летний миллиардер-экстремал.

Илон Маск тоже проафишировал полеты туристов на своем корабле после 15 сентября. Но о личном участии молчит. Нет времени на тренировки.

А пока подлинные звездные туристы - те, кого наши «Союзы» отправляют на МКС (см. «Хронику «КП»).

Уолли Фанк из первого отряда астронавтов 60 лет ждала этого мига! Фото: jeffbezos/Instagram

Города во Вселенной

Безос парирует издевки над полетами-лайт для богачей. Мол, это прекрасный способ попрактиковаться, освоить технологии. Но туризм - лишь первый этап деятельности Blue Origin, которую он называет своей «самой важной работой». На днях он покинул пост генерального директора Amazon, чтобы больше времени посвящать покорению космоса.

«Мы должны отправиться за пределы Земли, чтобы спасти ее, - заявляет Безос. - Колонизировать Солнечную систему!» Но не переселять землян на Марс и другие планеты без атмосферы, как предлагает Маск. А строить во Вселенной города по схеме его учителя Джерарда О Нила. Это спасет человечество от глобального потепления, вирусов, голода, атомного апокалипсиса и прочих катаклизмов. Наша цивилизация вырастет до триллиона человек, обретет тысячи новых Моцартов, Эйнштейнов.

Напомню, переселение во Вселенную более века назад обосновали Николай Федоров, Константин Циолковский, другие русские космисты.

Безос развивает их идеи.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Не пущать миллиардера на Землю!»

Более ста тысяч человек подписали петиции на платформе change.org, требуя навсегда оставить Безоса в космосе. «Миллиардеры не должны существовать на Земле». Дескать, предстоящий космический полет - прекрасная возможность избавить планету от «злого повелителя». Пытающегося якобы захватить мир, пока правительства молча стоят в сторонке. Мол, он находится в сговоре с тамплиерами, собирается «включить микрочипы 5G». Ряд подписантов предлагают отправить вместе с Безосом в один конец Илона Маска.

А КАК У НАС

Назвался груздем…

Первым в России готовился лететь туристом на МКС в 2008 г. Владимир Груздев. Бывший сотрудник Службы внешней разведки, создатель торговой сети «Седьмой континент», экс-губернатор Тульской области, ныне председатель правления Ассоциации юристов РФ. Завсегдатай российского списка Forbes (пик - 2014 г.: $1,4 млрд, 2021 г. - $900 млн). Недаром пресса писала, что «Единая Россия» отправит в космос олигарха. Тогда Груздев был видным депутатом Госдумы от правящей партии. Билет на МКС стоил $30 миллионов. Но глава Госдумы Борис Грызлов сообщил журналистам, что полет оплатит «Единая Россия». Поскольку это важный партийно-государственный проект. Груздев идеально подходил для такой миссии. В 2007 г. в батискафе «Мир-1» он погрузился на Северном полюсе на глубину 4261 м. На дне Северного Ледовитого океана установил флаг России и оставил капсулу с посланием потомкам. В 2008 г. в батискафе «Мир-2» опустился на дно Байкала, установил там пирамиду с гербом России, флаги РФ и Бурятии.

Осталось покорить Вселенную.

Груздев провел телемост с экипажем МКС. Но в 2008 г. пролетел с запланированным полетом, несмотря на поддержку «Единой России». На МКС по ранее подписанному контракту улетел бизнесмен из США Ричард Гэрриот. Кстати, сын астронавта, побывавшего в космосе. Он отдал за билет бОльшую часть своего состояния, $30 млн. Места в «Союзе» для Груздева не нашлось. Старт перенесли на осень 2009 г. Но тут случился мировой кризис, путевки в космос подорожали, и депутат-экстремал отказался от полета. Сэкономил деньги партии.

ХРОНИКА «КП»

Туристы во Вселенной

Первой космической туристкой в мире должна была стать американская учительница Кристи Маколифф. Она погибла на взлете вместе с экипажем «Челленджера» в 1986 г.

С тех пор только Россия отправляет пока туристов «Союзами» на российский сегмент Международной космической станции (МКС). В среднем на 10 дней. Готовят их к полету в Звездном городке под Москвой.

2001 г. - Денис Тито (США). Цена билета - $20 млн.

2002 г. - Марк Шаттлворт, ЮАР, $20 млн.

2005 г. - Грегори Олсен, США, $20 млн.

2006 г. - Ануше Ансари, США, $20 млн.

2007 г. - Чарльз Симони, США, $35 млн.

2008 г. - Ричард Гэрриот, США, $30 млн.

2009 г. - Чарльз Симони, США, $35 млн.

2009 г. - Ги Лалиберте, Канада, $35 млн.

2015 г. Планировался полет английской певицы Сары Брайтман (35 млн фунтов). Но она отказалась.

2021 г. В декабре, после многолетнего перерыва, запланирован полет на МКС японского миллиардера Юсаку Маэдзава и его помощника Йозо Хирано.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Рекорды Безоса

Ноябрь 2017 г.

Первый в мире владелец двенадцатизначного состояния - $100,3 млрд.

Июль 2018 г.

Первым преодолел планку в $150 млрд.

Август 2020 г.

Первым взял планку в $200 млрд.

2026 г. Безос станет первым в истории человечества триллионером. Такой прогноз выдал сервис консультаций для малого бизнеса Comparisun. Главе компании Amazon тогда стукнет 62.

Апрель 2019 г.

Самый дорогой развод планеты. По решению суда Джефф передал бывшей супруге Маккензи, с которой прожил 25 лет, акции Amazon на $37,5 млрд. Причина развода - измена Безоса.

20 июля 2021г.

Если все пройдет удачно, Безос станет первым миллиардером, взлетевшим в космос на собственной ракете.

На российских кораблях «Союз» к МКС миллиардеры уже летали. В 2007 и 2009 гг. - американец Чарльз Симони. За оба полета он заплатил $70 млн. «Каждые 90 минут ты видишь весну, видишь осень, видишь Арктику, видишь тропики, видишь ночь, видишь день». Симони готов был лететь и в третий. Но в 60 лет женился на 28-летней шведской модели Лизе Персдоттер. В брачный контракт она внесла запрет супругу летать в космос. Ох, уж эти женщины…

Канадский миллиардер Ги Лалиберте, глава компании Cirque du Soleil («Цирк Солнца»), летал на «Союзе» к МКС в 2009 г.