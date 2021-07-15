Ревнивый муж возлюбленной Владимира Меньшова ломился к нему с топором

Уехав из Воркуты в Москву, Меньшов встретил свою будущую жену Веру Алентову. Фото: Persona Stars

Ушел из жизни оскароносный режиссер Владимир Меньшов. О нем написаны десятки, если не сотни статей и книг, сняты документальные фильмы. И все же одна давняя история выпала из калейдоскопа событий его богатой биографии. Мне о ней рассказывал режиссер Константин Бромберг («Чародеи», «Приключения Электроника»), в молодые годы работавший с Меньшовым.

Из шахты - в студию

Владимир Валентинович сам о себе говорил, что он не из богемы, «в детстве на коленях у легенд не сидел» (намекая на Никиту Михалкова). Меньшов родился в Баку в семье моряка. Но, несмотря на романтическую профессию отца, с детства мечтал стать актером. После окончания школы сдавал экзамены во ВГИК, но покорение Москвы тогда не состоялось. В этот вуз он поступил много позже. А тогда, после своей неудачи, метался, пробуя разные профессии: поработал матросом на водолазном катере в Баку, уехал в Астрахань и трудился токарем на заводе. В 1960 году 21-летний Меньшов рванул в Воркуту.

- В Воркуте Володя работал на шахте обычным шахтером. Но потом пришел к нам на телевидение по объявлению, услышав, что требуются помощники режиссера, - рассказывала мне бывший режиссер Воркутинского телевидения Клара Горбунова. - Худенький мальчик, очень бедно одетый, застенчивый. Но его глаза горели, было видно: он жаждет работать на телевидении. Обычно помощники режиссера - девушки; парни редко приходили на эту малооплачиваемую работу. Я приняла Володю на должность своего помощника без образования, видя, как ему хочется прикоснуться к этому. Да, конечно, он нравился нашим девочкам.

Но настоящей любовью Меньшова в те годы стала другая девушка - Ирина Гвоздева.

Ирина Гвоздева& Фото: Личный архив

Воркутинский «Отелло»

Гвоздева работала редактором кинопрограмм.

- Ирина была высокой брюнеткой. Не местная, москвичка, - рассказала «КП» ее коллега по ТВ Римма Попова. - Гвоздева была замужем за оператором по фамилии Берлин, с которым вместе работала на Воркутинском телевидении, но это обстоятельство, казалось, не смущало Меньшова.

Рассказывают, Владимир пылко ухаживал за Ириной, приглашал ее на танцы.

- Всем приезжим сотрудникам телестудии выдали квартиры в специально построенном доме - «вышке» рядом с телецентром, - рассказала «КП» коллега Гвоздевой Станислава Щегельская. - Меньшов жил в общежитии, но мы его часто видели возле нашего дома. Он приходил в гости к нашей сотруднице.

Сначала встречи Меньшова и Гвоздевой проходили на стороне, а потом будущий режиссер стал наведываться в гости к Ирине во время отсутствия ее мужа. Однажды произошел инцидент, ошеломивший жителей «вышки». Днем муж Ирины

уехал на съемку, а она осталась дома. Некий доброжелатель сообщил мужу: мол, Меньшов пришел в гости к его жене. Разъяренный супруг с топором в руках ломился в дверь собственной квартиры, грозясь разобраться, а жена из-за двери что-то кричала в ответ. Успокаивать «Отелло» пришлось соседям.

- Я в те годы работал на телевидении в Воркуте и прекрасно помню, как все наши коллеги обсуждали громкий роман Владимира Меньшова и Ирины Гвоздевой, - вспоминал режиссер Константин Бромберг. - Только представьте, муж ее ломился с топором и грозился разобраться с Меньшовым! Коллеги уговаривали Ирину забыть Володю, дескать, кто он такой, так, «мальчик на подхвате». А ее муж - прекрасный оператор.

- Из-за любви к замужней женщине Володя страдал, - призналась мне подруга Гвоздевой. - На этой почве он сорвался и уехал из Воркуты.

По словам коллег, Меньшов исчез неожиданно для всех. Просто оставил на своем рабочем столе заявление об увольнении по собственному желанию. Из Воркуты будущий режиссер уехал в Москву, где и остался.

У коллег Меньшова сохранилась раритетная фотография времен его работы в Воркуте. Фото из личного дела В. Меньшова (архивный фонд «Шахта «Промышленная», 1959 -1960 гг.)

Семейная жизнь

В Москве Меньшов поступил на актерское отделение Школы-студии МХАТ и познакомился там с будущей женой Верой Алентовой. Отношения с ней складывались тоже не всегда гладко. В вузе все диву давались: отличница, гордость курса выбрала неотесанного Меньшова, в которого тогда мало кто верил. В 1969 году у супругов родилась дочь Юля. Когда она была совсем маленькой, Меньшов и Алентова расстались на четыре года и жили порознь. Молва судачила, якобы в то время у Владимира Валентиновича была некая женщина… Воркутинская любовь режиссера Ирина Гвоздева переехала в Москву и родила мальчишек-близнецов в 1972 году, когда семья Меньшова и Алентовой переживала кризис. Дала сыновьям свою фамилию. Ходили слухи, что она могла родить от Меньшова. Впрочем, никаких подтверждений этому нет.

ДОСЛОВНО

Ирина Гвоздева: Володя ухаживал за мной. Но мне не нужна скандальная слава

Некоторое время назад мне удалось поговорить с Ириной Гвоздевой. Ирина Александровна не отрицала, что между ней и Владимиром Валентиновичем что-то было, но вдаваться в подробности не сочла правильным.

- Мы с мужем-оператором после окончания ВГИКа согласились отправиться работать на только открывшееся телевидение Воркуты с условием, что там нам дадут квартиру, - поделилась с «КП» Ирина Гвоздева.

- Помните первую встречу с Владимиром Меньшовым?

- Не скажу, что сразу же обратила на него внимание. Обыкновенный парень, молоденький. Вежливый, обаятельный. И очень целеустремленный. Он работал

помрежем, не очень для молодого человека хорошая должность. Но Меньшов не комплексовал, трудился. Многие, кто приехал работать на телевидение, получили в Воркуте квартиры. А Меньшов не страдал, что живет в общежитии. Он не собирался на Севере долго задерживаться, у него были далеко идущие планы. Он хотел ехать в Москву.

- Говорят, Меньшов именно от вас сбежал в Москву…

- По-моему, он просто поехал поступать в столицу.

- Говорят, вы ради него хотели уйти из семьи?

- Нет. Я не была обделена мужским вниманием. И не строила планов на его счет.

- А потом вы с ним виделись?

- Да. Я тоже уехала в Москву. Работала в киноцентре, по работе пересекалась с Меньшовым.

- А в Москве вы не пытались с Меньшовым жить вместе?

- Ой, не надо об этом, не хочу! - категорично заявила Ирина Александровна.

- Говорят, вы его большая любовь?

- Думаю, самая его большая любовь - Вера Алентова. Мне кажется, у них были хорошие отношения. В каждой семье случаются ссоры, и романы бывают. Но мне кажется, они с годами привыкли друг к другу, прикипели.

- Вам не хотелось бы написать книгу о себе и Меньшове?

- Я совсем не та личность, чтобы писать мемуары. И то, что сделала Таня Егорова (тайная любовь Андрея Миронова, написавшая скандальную книгу «Андрей Миронов и я». - Ред.), - это не очень-то хорошая слава.