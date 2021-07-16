Жена Олега Газманова: Я 15 лет отказывалась выходить за него замуж. Это чуть не стало роковой ошибкой

Олег и Марина познакомились еще в 80-х. Но стали жить вместе в конце 90-х. Фото: Личный архив

69-летний Олег Газманов последние 24 года счастливо женат на роскошной блондинке Марине Муравьевой. Впервые они встретились в конце 80-х.

Тогда певец был женат на матери своего старшего сына Родиона и разводиться не собирался. В 90-х Марина тоже вышла замуж - за Вячеслава Мавроди, родного брата Сергея Мавроди, учредителя пирамиды «МММ». Марина, экономист по образованию, работала в «МММ» бухгалтером. В конце 90-х Вячеслава как вице-президента компании

осудили. Перед заключением он дал жене развод, несмотря на то что Марина ждала от него первенца. Тогда на ее горизонте вновь возник Газманов. В ноябре 1997 года из роддома Муравьеву с сыном Филиппом забирал уже Олег, который впоследствии принял и вырастил мальчика как родного.

Однако стать законной женой артиста Марина согласилась не сразу, о чем она рассказала в своих мемуарах «Единственная. Нарисовать мечту». С разрешения автора публикуем отрывки из истории любви Муравьевой и Газманова.

Первый муж Марины - Вячеслав Мавроди, брат основателя «МММ» Сергея Мавроди, получил срок за финансовую пирамиду. Фото: Светлана СОКОЛОВА/ТАСС

«Никогда не содержал меня»

Если женщина хочет привлечь «звездного» мужчину, я просто могу пожелать ей удачи и крепкую шею! Ей придется держать на ней и этого мужчину, и всю шумиху вокруг него, и его корону. Сама я долго не хотела выходить за артиста, еще и звезду. Почему? Видно, чувствовала неосознанно, что груз не по мне пока. Но я проделала огромный путь к той женщине, которая бы смогла стоять за спиной такого мужчины и создать ему надежный тыл. Мне мой муж посвятил как минимум одну песню. Это «Единственная моя», которая стала любимой для многих женщин.

Я всегда зарабатываю на свои «хочу» сама. Удивила вас? Многих удивляю, особенно мужчин: «Вот это да! Повезло Олегу!» Ему правда повезло: я стараюсь жить в бюджете, который обеспечивает муж. А вот на все, что считается «лакшери», стараюсь сама заработать. Олег никогда не содержал меня вне брака. Я работала и зарабатывала сама. Когда поженились после 15 лет отношений, муж стал обеспечивать совместный быт и оплачивать совместные путешествия.

До сих пор, когда хочу всякие женские штучки сверх необходимого - сумочки, туфельки и всякое важное для нас, девушек, изворачиваюсь сама. Когда работала, сделала накопления. Вложила их в недвижимость: на ранних этапах стройки можно было «зайти» не так дорого. Теперь сдаю или продаю с прибылью. Заработанные деньги на этом вкладываю в акции. Мое первое образование экономическое помогает.

А было время, в университете (Воронежском госуниверситете. - Ред.), чтобы заработать себе на съемную квартиру, я работала даже в химчистке. Потом устроилась на работу в Политехнический институт гардеробщицей, а там юноши учились в основном. Они, чтобы со мной познакомиться, раз по десять туда-сюда пальто сдавали.

Мемуары Марины Муравьевой-Газманововй.

«Боялась измен»

Мы так замечательно жили с Олегом гостевым браком, как мне казалось. Я полностью растворилась во взращивании сына. Олег был на взлете своей карьеры. Я напридумывала себе миссию: убрать весь быт и пеленки из жизни артиста, чтобы не мешать его гению расцветать. Это чуть не стало моей роковой ошибкой. Мы встречались, продлевая романтический период. Я не хотела выходить замуж, расписываясь официально. Только позднее я поняла, что Олег чувствовал себя рядом со мной неуверенно: он мне предлагал стать его женой, а я пеклась о том, чтобы чувства наши не померкли в браке. Олег же переживал, что я жду другого мужчину для себя. Выбор вокруг меня и правда был большой. Мы чуть не расстались, потому что не совпали в своих представлениях, как должна выглядеть наша семья...

Я должна быть самой счастливой: меня хочет видеть своей женой самый лучший мужчина на свете. Но я боюсь. Жизнь артиста шальная и свободная. Творцу всегда хочется эмоций, новизны, так думала я. Я точно в браке не допускаю свободных отношений, измены приравниваю к предательству. Олег не прекращал делать мне предложение, а я не соглашалась, потому что сомнения съедали все внутри.

Свадебное платье от Юдашкина

Во время отдыха на Мальдивах Олег Михайлович в очередной раз сделал мне предложение. Я и говорю: «Хорошо, давай жениться. Но тогда мне придется слетать в Париж за платьем!» А про себя думаю: «Помечтаем, вернемся домой, и все утихнет». Тут он обнимает меня, смотрит в глаза и говорит: «Мы поженимся, потому что ты будешь беременна нашей девочкой, и платье у тебя будет обычное, в рюшку, но ты останешься довольна». Удивительное дело! Забеременела я в ту же ночь, уже чуть не с утра у меня начался токсикоз, и я почувствовала, что у меня будет ребенок.

Газманов и Муравьева поженились в июле 2003 года. Невеста была в положении. Наряд для нее придумал модельер Валентин Юдашкин. Фото: Личный архив

Замуж я, конечно, не вышла в простом платье в рюшах. Свадебный наряд был от нашего мэтра Валентина Юдашкина. До Парижа мы с токсикозом не доехали, но оно и к лучшему. Валентин нарисовал на листе бумаги белую бейсболку, расшитую пайетками. Ага, задумка родилась: поездка должна была состояться на кабриолете с открытым верхом, для свадебной прически - большое испытание. Надо попридержать златые кудри невесты. Потом этот наряд вошел в десятку самых узнаваемых свадебных нарядов в мире.

Но самое забавное произошло в загсе. Когда Олега Михайловича спросили: «Согласны ли вы взять в жены Марину?» - он надолго замолчал. Мне даже не по себе стало от такой звенящей паузы. Его переспрашивают еще раз, он снова молчит, а затем шепчет мне на ушко: «Что, неприятно? А я десятки лет живу в ожидании». Как истинный артист, он изысканно и красиво отомстил мне за все свои страдания, за то, что я так долго сомневалась.

Но мой план был еще смелее - буду такой женщиной, что тебе придется всегда стоять на носочках, чтобы мне соответствовать. Вы думаете, почему Газманов такой спортивный и не стареющий. Я тренирую. Правда, и себя прокачиваю всегда тоже.

На нашей свадьбе его лучший друг так сказал: «Даже не знаю, Газманов, завидовать тебе или сочувствовать. Марина позволит тебе все, кроме измен». Я не думаю, что Олег страдает от невозможности шалить. Думаю, находит в себе нравственные силы противостоять соблазнам. Я не люблю говорить слово «никогда», но публично он ни разу не осрамил наши отношения в браке. Сохраняются ли страстные чувства в браке после 30 лет вместе? На моей практике они становятся еще более глубокими и страстными, умелыми и неспешными. Как говорит мой композитор, не важно, кто самую высокую ноту возьмет, важно, кто дольше ее протянет.

Про сыновей Родиона и Филиппа

С Родионом (сын Олега Газманова от первого брака. - Ред.) у меня сложились хорошие отношения. Он очень любит свою маму, я просто снимаю шляпу, когда вижу его глубокие к ней уважение и привязанность. Но и к нашей семье он прикипел, мы ему всегда рады. Марьяша (дочь. - Ред.) как-то сказала: «Было бы правильно, если бы Родион был нашим папой, а наш папа - старшим братом». Потому что Родион куда серьезнее и рассудительнее Олега. Он чудесный. Меня принял сразу. Наверное, понял, что я никогда не шла по головам, не приложила руку к развалу его родительской семьи.

Филипп познакомился с биологическим отцом в 5 лет. Муравьева пригласила экс-супруга в гости и сообщила мальчику, что это его настоящий папа.

Мой сын Филипп окончил в Англии школу, которая была в десятке в международном рейтинге. Его взяли в один из лучших университетов мира. Но магнетизм города Москвы сработал мощно. Сын прилетел на каникулы и создал с друзьями стартап - фирму по грузоперевозкам Fura. Если вкратце, то ребята запустили специальную IT-программу, как Uber-такси, только по перевозке всего. Завертелось все быстро. Работать пришлось с утра до ночи. Появились офис в «Сити», сотрудники, с ними пришли ответственность и заманчивые перспективы. Но надо было возвращаться в Лондон и приниматься за учебу. Встал вопрос: учеба или работа? Сын так горел проектом, что нам пришлось зажмуриться и довериться своему ребенку. Мы не пожалели об этом ни одной секунды. Его проект мощно набирает обороты. Когда он начинал, ему было всего 18 лет. Сегодня его компания оценивается уже не в один миллион долларов.

КСТАТИ

Про дочку Марьяшу

Дочь Марианна родилась у звездной пары в 2004 году.

Я рьяно вмешивалась только в те обстоятельства, которые могут навредить здоровью или жизни моего ребенка. Я договорилась с Марианной, что она может решить любую возникающую у нее и ее друзей проблему со мной. Но когда я это говорила, даже не могла представить, какое количество народа мы будем спасать, предоставлять еду и кров. У нее был ярко выраженный синдром Марии Терезы, она притягивала и спасала всех проблемных подростков, собак, котят. Я пообещала, что мы будем вместе всех спасать, и подарком мне стало доверие дочки. Это самое ценное. Стоило потерпеть.