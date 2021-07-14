В Иране запущено разработанное государством приложение для знакомств

Власти Ирана крайне озабочены демографической ситуацией в стране, повышением возраста молодых людей, вступающих в брак, а также снижением рождаемости. Фото: Shutterstock

Власти Ирана объявили о запуске приложения, призванного помочь найти молодым гражданам страны свою половину.

Разработка получила название «Хамдам» («Спутник») и на сегодняшний день является единственным одобренным государством – все остальные платформы знакомств объявлены вне закона.

Для того, чтобы внести свою кандидатуру в базу «Спутника» незамужним и неженатым гражданам Ирана придется пройти более чем основательный психотест.

В случае совпадения параметров потенциальных жениха и невесты уведомление придет не только им, но и их семьям, которые и займутся подготовкой встречи будущих молодоженов.

Мало того, к счастливой паре будет прикреплен личный семейный консультант, в задачи которого будет входить формирование нормальных отношений в новой ячейке общества в течение первых четырех лет совместной жизни, сообщает The Guardian.

Усилия государства по созданию приложения и психологическому сопровождению молодых пар связаны с тем, что власти Ирана крайне озабочены демографической ситуацией в стране, повышением возраста молодых людей, вступающих в брак, а также снижением рождаемости.

Режим аятолл ведет активную пропаганду традиционных семейных ценностей, попутно объявляя всех противников агентами Запада, а также ограничивает доступ к контрацептивам и медицинской помощи в случае нежелательной беременности – в марте парламент Ирана принял соответствующий закон.

В прошлом году на примерно 300 тысяч браков в стране пришлось почти 100 тысяч разводов, кроме того, значительно снизился годовой прирост населения.