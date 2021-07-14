50-летняя жительница Германии круто раскрасила свою жизнь и свое тело за €30000

Керстин увлеклась татуировками шесть лет назад и с тех пор украсила себя почти полностью. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Немка Керстин Тристан, дожив до 50 лет, внезапно осознала, что ее жизнь слишком уж бесцветная.

Долгие годы она женщина водителем такси, а свободное время уделяет семье. Да и выглядела она до не давних пор не особо примечательно – высокая, стройная блондинка, без особой изюминки.

В 2015 году Керстин решилась сделать татуировку на предплечье – яркую бабочку. Рисунок на теле так ее заворожил, что она уже не смогла остановиться.

«Я просто хотела попробовать что-то новое, - говорит Керстин. - Мы все живем лишь один раз, и я подумала, что в моем возрасте должно произойти что-то реальное»

Все тело женщины теперь покрыто цветами, бабочками и черепами. Особого смысла в ее рисунках нет. Только лицо ее остается чистым.

«Когда я смотрю в зеркало, то вижу прекрасный луг», - настаивает любительница татуировок.

На роспись тела немка потратила €30000 (свыше 2,6 млн. рублей), но не жалеет об этом. Сейчас она себе очень нравится, что демонстрирует в социальных сетях практически каждый день. На ее страницу подписано 176 тысяч человек.

Она абсолютно не стесняется сниматься обнаженной в 50-летнем возрасте, потому что уверена в своей красоте и идентичности.

Однажды Керстин опубликовала фотографию «до» и «после» татуировок. За пять лет кожа ее тела покрыта рисунками на 95%.

Фолловеры тут же написали ей о том, что она и раньше была очаровательной, но сейчас стала звездой.

«Вы прекрасны, соблазнительны и сексуальны», - не скупятся на комплименты поклонники Керстин.

Заодно дама стала жгучей брюнеткой. И много времени уделяет спорту, так как предпочитает фотографироваться в нижнем белье или купальнике, а то и вовсе обнаженной. А для таких откровенных фото нужна точеная фигура.

«После 50 лет жизнь только начинается, - уверена любительница тату. – Кажется, что на моем теле нет мест для новых рисунков, но будьте уверены, что я обязательно их еще найду».

Осознав, что ее жизнь скучна, Керстин решила добавить в нее красок – в буквальном смысле. Ей так это понравилось, что она потратила на тату все свои сбережения, но она считает, что деньги – не главное.