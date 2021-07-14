Для всех неравнодушных к развитию России

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Практически все они актуальны и сейчас.

ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДМИТРИЙ ДАВЫДОВ

Дмитрий никогда и никак не был связан ни с российскими политическими деятелями, ни с политиками других стран. Более того, автор даже не является гражданином России и не проживает на ее территории. Его попытка внести прогрессивные идеи для положительных изменений в стране – дань предкам, поскольку корни Дмитрия здесь, и Россия – это его историческая Родина. Его прадед и другие родственники отдали жизни, сражаясь в Великой Отечественной войне.

Не имея никаких политических амбиций, в своей задумке о 20 идеях Дмитрий действует в одиночку: обращение к аудитории от множественного числа («мы», «наши» и т.д.) применяется автором исключительно из этических соображений и с целью соблюдения научно-публицистического стиля. В проекте четко прослеживается его нейтральная позиция: вся концепция создана так, чтобы специально не задевать ни один класс, ни одну политическую партию. А красной нитью прослеживается мысль о том, что результатом воплощения этих идей будут довольны абсолютно все!

В 2016 году Дмитрий впервые предложил свои идеи общественности. Но несмотря на широкую рекламу в СМИ и многочисленные попытки донести их до государственных органов (администрация Президента, профильные министерства, мэрия Москвы), власть тогда оставила эту инициативу без должного внимания. Государственные органы поблагодарили, и на этом все затихло. Дать новую жизнь своим идеям пятилетней давности, автора побудил 2020 год, когда пандемия обрушила экономики всех стран, в том числе и России.

Автор-активист убежден, что именно сейчас предложенные им идеи могут принести ощутимую пользу стране, если будут вовремя услышаны и воплощены государством.

… И СОЗДАНИЕ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА

Хорошо, что есть такие неравнодушные люди. Идеи сайта 20idei.ru остаются актуальными. На него заходили уже больше 500 тысяч уникальных посетителей! Может возникнуть вопрос: «Почему?» Все просто: на сайте – РЕАЛЬНЫЕ идеи, которые работают в других странах и могут улучшить жизнь россиян.

В 18 разделах сайта представлен ряд предложений, которые могут и должны улучшить жизнь простых россиян. Корреспондент «КП» все внимательно изучил.

Предлагалось, в частности, ввести ускоренные услуги за 1-3 дня по регистрации сделок с недвижимым имуществом, регистрации юридических лиц, выдаче паспортов…

Еще одно предложение – официальная продажа престижных автомобильных номеров с одинаковыми цифрами и желательными буквами. Простому автовладельцу повесить на свою машину номер, к примеру, А777АА практически НЕРЕАЛЬНО. Хотите, сами попробуйте. Но ведь можно сделать так, чтобы их мог купить любой желающий. Как в ОАЭ.

В шестой части предложений изложены идеи того, как предоставить юридический комфорт и гарантии для осуществления бизнеса иностранными инвесторами в России. Для того, чтобы они заработали эффективно, необходимо усовершенствовать уголовно-правовую и судебную системы, а также предоставить гибкость регулирования отношений между иностранными инвесторами и их местными партнерами.

Очень интересно и свежо выглядят идеи создания в России привлекательной и конкурентоспособной системы высшего и среднего специального образования, которая поможет усилить общую и инвестиционную привлекательность России.

Пожалуй, самая глобальная идея - создание в России Международного финансового центра для остановки оттока капиталов и чтобы инвесторы старались разместить свои средства на длительный срок.

И это лишь малая часть из достаточно большого перечня идей Дмитрия Давыдова. Согласитесь, большинство из них выглядят логично и, скорее всего, осуществимы. Почему многих этих нововведений нет в нашей повседневной жизни – большой вопрос без ответа.

КСТАТИ

На сайте 20idei.ru пока 18 больших разделов. Еще два автор пообещал опубликовать в 2021-м году. Думаю, их будут ждать с нетерпением все, кто ознакомился с предложениями Дмитрия Давыдова.