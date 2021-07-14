Коттедж адвоката, выступавшего защитником про делу "пьяного" мальчика, обокрала прислуга

Адвокат Виктория Данильченко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

51-летняя Виктория Данильченко — известный адвокат и медийная личность. Несколько лет она была ведущей программы «По делам несовершеннолетних» на канале Домашний, и председателем Коллегии адвокатов Павла Астахова. Но широкую известность Виктория обрела после после работы по делу "пьяного" мальчика — Алёши Шимко, который погиб под колёсами автомобиля. Это произошло в подмосковной Балашихе в апреле 2017 года.

Ребёнок с дедушкой шёл домой с прогулки, во дворе дома мальчика сбил Хёндай, за рулём которого находилась 31-летняя Ольга Алисова, мальчик погиб на месте. Позже в его крови судмедэкспертами было обнаружено 2,7 промилле алкоголя. Информация о том, что Алеша Шимко был пьян и сам упал под колеса машины, возмутила всю страну, и привлекло к этому делу внимание общественности. Виктория Данильченко защищала интересы семьи погибшего Алёши. Переложить вину на 6-летнего ребёнка всё же не удалось, Ольгу Алисову осудили к 3 годам в колонии-поселении и обязали выплатить компенсацию родителям мальчика. Через некоторое время и судмедэксперт Михаил Клейменов, который "обнаружил" запредельную дозу алкоголя в крови Алёши, был признан виновным по статье "Халатность".

Алеша Шимко погиб в апреле 2017 года во дворе своего дома.

Виктория Данильченко вела много громких дел, связанных с нарушением прав детей и с защитой семейных правоотношений. В том числе дело Ирины Бергсет, бежавшей с сыном в Россию из Норвегии от мужа-педофила.

Судмедэксперт Михаил Клейменов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Но некоторое время назад стало известно об инциденте, не связанном с профессиональной деятельностью Виктории. На этот раз она сама стала жертвой преступления. Её дом в элитном коттеджном посёлке Усово на Рублёво-успенском шоссе ограбили. Окна и двери не были взломаны, грабители свободно могли войти в дом. Виктория сама дала им ключи, потому что эти люди долго работали у неё в доме и на приусадебном участке. И женщина не ожидала от них такого предательства. Но в один из дней, вернувшись домой, Виктория поняла, что её домработники исчезли, прихватив с собой из её дома документы, ключи и деньги. О случившемся она заявила в полицию.

— Поступило обращение с просьбой принять меры к семейной паре из Белоруссии, которые, работая в качестве разнорабочих самовольно покинули дом, похитив документы, ключи от дома и ворот и денежные средства, предназначенные на домашние расходы, — сообщил источник kp.ru

Сама Виктория как-либо комментировать эту ситуацию отказалась. Полиция в данный момент проводит проверку по её заявлению.