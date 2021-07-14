Год науки и технологий/Наука и университеты: определены новые научно-образовательные центры мирового уровня

Разработка НОЦ «Север: территория устойчивого развития»: новая биологически активная добавка из коры березы и ягеля.

Они объединяют ведущие университеты, научные организации и компании реального сектора экономики. НОЦ, которые создаются благодаря национальному проекту «Наука и университеты», позволят российским регионам обеспечить технологический прорыв, быстро превращать научные идеи в реальные продукты и выводить их на рынок.

НОЦ «МореАгроБиоТех»

Один из центров-победителей расположен в Крыму: для создания НОЦ «МореАгроБиоТех» объединились Крымский федеральный университет и Севастопольский государственный университет. Ключевые направления, над которыми будут работать ученые: развитие технологий инновационного судостроения, морского приборостроения, возможностей безэкипажного судовождения. Кроме того, исследователи будут разрабатывать новые технологии в области аквакультуры.

Одна из самых перспективных разработок Севастопольского госуниверситета – умные морские буи, способные подстраиваться под изменения окружающей среды. Умный буй уже установлен в Чернореченском водохранилище, в шестидесяти метрах от берега. Благодаря ему ученым доступна актуальная информация о температуре, прозрачности и уровне воды с погрешностью 5 см. Данные обновляются с интервалом в 30 секунд.

В состав Научно-образовательного центра мирового уровня «МореАгроБиоТех» также вошла инновационная долина КФУ «Агрополис». Это современный биотехнологический комплекс, состоящий из лабораторного и тепличного блоков, где ученые занимаются размножением безвирусного посадочного материала и его передачей в промышленные питомники. Крымские ученые создают элитные растения, которые станут эталонным посадочным материалом для российского сельского хозяйства. Работы ведутся с такими культурами, как земляника, ежевика и виноград.

НОЦ «Юга России»

В НОЦ «Юга России» вошли 12 университетов, 8 научных организаций и 20 предприятий Ростовской, Волгоградской областей, а также Краснодарского края. Ученые сосредоточатся на развитии трех направлений: «Агротех», «Фуд дизайн», и «Аква трек». В пуле разработок НОЦ – проекты по созданию беспилотных и электрических машин для сельского хозяйства, инжиниринг здоровых продуктов питания на основе пищевых композитов, технологии управления плодородием почв. Все они ориентированы на рынки высокотехнологичной продукции и услуг, которые будут определять облик мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. Планируется, что благодаря НОЦ «Юга России» будет создано более 4,5 тысячи высокотехнологичных рабочих мест. Программа развития Центра позволит создать не менее 50 новых высокотехнологичных предприятий.

Так, в Донском государственном техническом университете в рамках НОЦ «Юга России» планируется создать две молодежные лаборатории. Первая – «Трансляционная медицина, биомаркеры и перспективные терапевтические средства» – займется разработкой методики тестирования онкозаболеваний на основе биомаркеров, которая поможет прогнозировать развитие болезни. Вторая лаборатория – «Интеллектуальные электрические сельскохозяйственные машины и комплексы» – займется разработкой модульной платформы на электротяге для использования в производстве сельхозмашин и спецтехники. Инновация позволит сократить вредные выбросы в атмосферу, снизить расходы топлива в сфере АПК. Оба подразделения возглавят перспективные молодые ученые.

А в Южном федеральном университете ученые под руководством научного руководителя Международного исследовательского института интеллектуальных материалов ЮФУ Александра Солдатова совместно с крупнейшим производителем пластиковых оболочек будут разрабатывать нанопористый материал нового поколения для обеспечения эффективного хранения и рациональной логистики продуктов питания, в первую очередь – свежих овощей и фруктов.

Еще один проект ЮФУ – совместная с научно-исследовательским институтом связи разработка аппаратно-программного комплекса для микроволновой пастеризации сельскохозяйственного сырья, пищевых продуктов и полуфабрикатов. Разработка ведется на основе технологии СВЧ-излучения под руководством директора Научно-конструкторского бюро моделирующих и управляющих систем ЮФУ Олега Спиридонова.

Разработка НОЦ «МореАгроБиоТех»: умный морской буй.

НОЦ «Север: территория устойчивого развития»

В Научно-образовательный центр мирового уровня «Север: территория устойчивого развития» входят 11 научных институтов, 5 вузов и 21 научная школа Якутии, Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа. Уже сформировано несколько передовых кластеров.

Первый кластер — рациональное природопользование. Ученые готовят интегрированную геолого-генетическую модель месторождений с обоснованными прогнозными и поисковыми программами геологоразведки. Второй кластер — биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике: здесь планируется прорыв в клеточных технологиях, геномной медицине, биотехнологии. На стадии клинических испытаний находятся новые препараты. Третий кластер посвящен технологиям хозяйственной деятельности: создаются технологии и материалы строительства и эксплуатации транспортных путей, морозостойкие резины и строительные материалы. Четвертый кластер – энергетический: направлен на разработку и апробацию водородных технологий полного цикла для территорий Арктики и Крайнего Севера. Последний кластер — технологии обеспечения демографической политики, языковой стабильности, цифровизации языков коренных малочисленных народов Севера.

Так, в рамках НОЦ «Север: территория устойчивого развития» ученые Северо-Восточного федерального университета разрабатывают уникальные технологии, которые должны обеспечить конкурентные показатели по продолжительности жизни в Дальневосточном федеральном округе. Одна из разработок направлена на создание биопрепаратов из северного природного биосырья профилактического и лечебного действия. В частности, создана новая биологически активная добавка из коры березы и ягеля. Биодобавка предназначена для профилактики, облегчения и ускорения процесса реабилитации людей, переболевших вирусными заболеваниями. Эффективность этих уникальных природных компонентов арктической природы уже продемонстрирована в рамках первой стадии клинических испытаний.

НОЦ «Енисейская Сибирь»

Научно-образовательный центр мирового уровня «Енисейская Сибирь» — первый климатический НОЦ России. Он сформирован на базе Сибирского федерального университета и объединяет научно-образовательные организации Красноярска, Тывы, Хакасии, а также крупные промышленные предприятия макрорегиона. Определены ключевые направления: глобальные климатические инициативы, экологизация экономики Сибири, передовые промышленные технологии и новое образование для устойчивого развития.

В рамках этих направлений власти Красноярского края выделяют для НОЦ четыре ключевых проекта. Первый — «Разработка и внедрение системного мониторинга леса для регулирования поглощения углеродных выбросов». По сути, это создание карбоновых полигонов, которые расширят глобальную сеть мониторинга парниковых газов, и позволят максимально задействовать потенциал поглощающей способности российских лесов.

Второй проект — создание системы мониторинга природных пожаров на территории Сибири. Третий — «Цифровая платформа «Низкоуглеродный город» для мониторинга и управления процессами декарбонизации». Четвертый — «Научно-технологическое обеспечение проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух городов Красноярска и Норильска».

Планируется, что реализация проектов климатического НОЦ позволит к 2024 году создать более 70 тысяч новых рабочих мест.

НОЦ «Байкал»

Научно-образовательный центр мирового уровня «Байкал» ориентирован на применение «зеленых» технологий и экологической безопасности. НОЦ создан Иркутским государственным университетом (ИГУ) при участии Бурятского государственного университета, Института геохимии СО РАН им. А.П.Виноградова и других научных организаций. В программу НОЦ «Байкал» включены проекты по направлениям глубокой переработки промышленных отходов, комплексной переработки возобновляемых природных ресурсов, а также биофарма.

Так, исследователи ИГУ под руководством ведущего научного сотрудника Дениса Аксенова-Грибанова ищут на Байкале лекарство от болезни Альцгеймера. Ученые намерены выявить с помощью современных методов молекулярной биотехнологии новую группу микроорганизмов, которые адаптированы к низким температурам и высокому содержанию кислорода. Изучив природные механизмы адаптаций микроорганизмов, ученые выявят новые и полезные в долгосрочной перспективе молекулы. По словам разработчиков, при всей изученности байкальской экосистемы, подобных исследований раньше не проводилось. Выявление молекул, физиологическая активность которых нацелена на стимуляцию роста нервной ткани, позволит совершить прорыв в лечении ряда нейродегенеративных заболеваний, таких как склероз или болезнь Альцгеймера.

Также среди проектов, над которыми работают группы ученых — исследование структуры и эволюции экосистем водоемов Байкальского региона, комплексные исследования природных процессов на базе уникальных крупномасштабных установок, в том числе — Байкальского нейтринного телескопа, изучение растений в Байкальском регионе для сохранения биоразнообразия и улучшения благосостояния людей.

Абсолютно все исследования НОЦ «Байкал» будут направлены на превращение экологических ограничений региона — в преференции его экономического и социального развития, на повышение привлекательности региона для населения и бизнеса.

Информационная справка

Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) – поддерживаемое субъектом Российской Федерации объединение вузов, научных организаций – с компаниями и предприятиями, действующими в реальном секторе экономики. Создание сети из 15 Научно-образовательных центров мирового уровня – одна из ключевых из задач национального проекта «Наука и университеты». НОЦ должны обеспечивать трансформацию экономики субъектов за счет реализации портфеля практических научно-технологических проектов, разрабатываемых в зависимости от конкретной специализации и потребностей регионов.