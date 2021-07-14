Подруга "изменила" Киркорову с фитнес-моделью

Диджей Катя Гусева и Филипп Киркоров. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Уже не первый год диджей Катя Гусева появляется на красных дорожках с Филиппом Киркоровым. Поклонники короля эстрады уверены - у певца роман с длинноногой Гусевой.

- Для меня Филипп идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный, - рассказывала в недавнем интервью «КП» Катя Гусева. - Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше. Кроме советов в шоу-бизнесе, Киркоров подсказывает мне, как лучше выглядеть. Я теперь одеваюсь так, что меня видно за километр (смеется). Филипп считает, что артист всегда должен выглядеть так, чтобы на него обращали внимание. «Ты должна одеваться всегда ярко, молодежно и следовать моде!» - сказал он мне. И я начала меняться. Хотя раньше любила классику - строгий костюм, шпильки. А теперь я уже разгильдяйка модная.

Однако в последнее время Филипп все чаще появляется в свете софитов один. А Катя вдруг сдружилась с фитнес-моделью Сергеем Бойцовым, который недавно развёлся с блогером Викторией Демидовой.

Подписчики Кати подозревают, что у неё с Бойцовым больше, чем дружба.

Дровишек в огонь этих сплетен подбросили фото парочки. В соцсетях появились кадры постельных сцен с участием Кати и Сергея.

Подписчики Кати подозревают, что у неё с Бойцовым больше, чем дружба. Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях появились кадры постельных сцен с участием Кати Гусевой и Сергея Бойцова.

Возможно, конечно, это съёмки клипа. Хотя не исключено, что хакеры могли взломать телефон Кати, как недавно эти произошло с айфоном Алексея Чумакова.