Изменившаяся до неузнаваемости Тамара Гвердцители появилась на публике

Певица Тамара Гвердцители. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Утром 14 июля на железнодорожный вокзал в Витебске прибыл поезд с музыкантами из Москвы - гостями "Славянского базара", одного из немногих уцелевших в пандемию фестивалей, который в этом году отмечает 30-летие. Основной звездный десант - Лариса Долина, Николай Басков, Анита Цой и другие - в фестивальной Белоруссии высадится завтра, в день открытия. А вот Тамара Гвердцители прибыла еще до официального старта.

На привокзальной площади, где организаторы встречали певицу на тонированной "Ауди", она так и осталась неузнанной местными жителями. И это неудивительно: без привычной пышной прически, яркого макияжа и сценического костюма Тамара Михайловна выглядела совсем иначе. Из поезда она вышла, словно обычная туристка: в яркой футболке, удобных брюках и с антиковидными аксессуарами - маской и перчатками, расшитыми стразами. Половину лица скрывали солнечные очки. Пообщавшись с диктором Владимиром Березиным, который приехал тем же рейсом, звезда отбыла в гостиницу.

Тамара Гвердцители вышла из поезда, словно обычная туристка. Фото: Алена МАРТЫНОВА

- За этот пандемийный год мы с Тамарочкой виделись нечасто. Сегодня пересеклись, вспомнили добрым словом Геннадия Руссу (концертный директор Филиппа Киркорова, Аллы Пугачевой, Тамары Гвердцители и многих других артистов, который на днях умер от коронавируса. - Ред.), - рассказал kp.ru Владимир Березин. - Хочу сказать, что Тамара стала еще очаровательней и приятнее. У нее до сих пор такая трогательная детская душа! А еще она очень застенчивая: думаю, это грузинская культура и мамино воспитание.

Кроме того, 59-летняя артистка заметно постройнела и стала выглядеть моложе. Три года назад Гвердцители сбросила более 10 килограммов, и с тех пор так и держит себя в форме. На диетах певица никогда не сидела, тренировками себя не изнуряла: просто однажды, по собственному признанию, во время гастролей отказалась отказалась от вредных продуктов и перешла на супы.

Увидеть Тамару Гвердцители зрители "Славянского базара" смогут уже завтра: она станет одним из хедлайнеров торжественного открытия фестиваля.