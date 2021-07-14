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Звезды14 июля 2021 17:30

Тюльпанова и Погребняк подобрали бомжа на Ленинградском вокзале: «Отмыли и накормили!»

Светские львицы попытались изменить жизнь бывшего зека
Алина ЧЕРНОВА
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Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова вместе со своей подругой Марией Погребняк запустили проект «На дне «Жизнь заново».

Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова вместе со своей подругой Марией Погребняк запустили проект «На дне «Жизнь заново».

Фото: Кадр видео

Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова вместе со своей подругой Марией Погребняк запустили проект «На дне «Жизнь заново». В нем девушки находят людей, жизнь которых пошла под откос, и помогают им восстановиться.

Героем первого сезона стал бомж Александр или «тамбовский волчонок», как он сам себя называет. С ним светские львицы познакомились на Ленинградском вокзале. Александр родом из Тамбова, на тот момент мужчина бомжевал более 15 лет, его выселили из дома, пока он находился в тюрьме, куда попал за убийство человека, совершенное в целях самообороны. В то же время у Александра умерли единственные родственники - мать и дочь.

Милана и Мария отвезли Александра в отель, где поселили его на время поиска для него постоянного жилья и выяснения обстоятельств выселения его из дома в Тамбовской области, где он прописан.

На следующий день дамы повели Александра по магазинам, купили ему новые вещи и переодели его. Далее мужчину ждала встреча с психологом, который разобрал причины его алкоголизма, выяснил как произошло убийство, из-за которого Александр и попал в тюрьму, как его жизнь складывалась после, и как он видит свою дальнейшую жизнь.

В третьей серии девушки отвели героя проекта в салон красоты, где его подстригли и закрасили седину. После в клинике Александру провели общее обследование здоровья и вылечили зубы в стоматологии. Далее Александр отправился в спортзал, а в конце серии его ждало очень важное событие на пути к новой жизни - кодирование от алкоголя.

Четвертая серия проекта началась с устройства Александра на работу охранником и мерчандайзером в продуктовом магазине, а так же аренды комнаты, которую Александр будет снимать для себя после получения первой зарплаты.

Так сильно изменить жизнь бомжа Александра девушкам удалось всего за 3 недели.

Подписчиков Тюльпановой и Погребняк еще ждет финальная серия проекта, в которой Александр познакомит зрителей со своей любимой женщиной, которую встретил за период восстановления.

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