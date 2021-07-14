Тюльпанова и Погребняк подобрали бомжа на Ленинградском вокзале: «Отмыли и накормили!»

Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова вместе со своей подругой Марией Погребняк запустили проект «На дне «Жизнь заново». Фото: Кадр видео

Бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова вместе со своей подругой Марией Погребняк запустили проект «На дне «Жизнь заново». В нем девушки находят людей, жизнь которых пошла под откос, и помогают им восстановиться.

Героем первого сезона стал бомж Александр или «тамбовский волчонок», как он сам себя называет. С ним светские львицы познакомились на Ленинградском вокзале. Александр родом из Тамбова, на тот момент мужчина бомжевал более 15 лет, его выселили из дома, пока он находился в тюрьме, куда попал за убийство человека, совершенное в целях самообороны. В то же время у Александра умерли единственные родственники - мать и дочь.

Милана и Мария отвезли Александра в отель, где поселили его на время поиска для него постоянного жилья и выяснения обстоятельств выселения его из дома в Тамбовской области, где он прописан.

На следующий день дамы повели Александра по магазинам, купили ему новые вещи и переодели его. Далее мужчину ждала встреча с психологом, который разобрал причины его алкоголизма, выяснил как произошло убийство, из-за которого Александр и попал в тюрьму, как его жизнь складывалась после, и как он видит свою дальнейшую жизнь.

В третьей серии девушки отвели героя проекта в салон красоты, где его подстригли и закрасили седину. После в клинике Александру провели общее обследование здоровья и вылечили зубы в стоматологии. Далее Александр отправился в спортзал, а в конце серии его ждало очень важное событие на пути к новой жизни - кодирование от алкоголя.

Четвертая серия проекта началась с устройства Александра на работу охранником и мерчандайзером в продуктовом магазине, а так же аренды комнаты, которую Александр будет снимать для себя после получения первой зарплаты.

Так сильно изменить жизнь бомжа Александра девушкам удалось всего за 3 недели.

Подписчиков Тюльпановой и Погребняк еще ждет финальная серия проекта, в которой Александр познакомит зрителей со своей любимой женщиной, которую встретил за период восстановления.