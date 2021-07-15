Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июля 2021 7:00

40 миллиардов для пенсионных «молчунов» заработал ВЭБ

ВЭБ.РФ как госуправляющий накоплениями «молчунов» раскрыл результаты вложения этих денег: за первое полугодие 2021 года для будущих пенсионеров заработали 40 млрд рублей
Павел ЧЕРНЫШОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
За первое полугодие 2021 года для будущих пенсионеров заработали 40 млрд рублей

За первое полугодие 2021 года для будущих пенсионеров заработали 40 млрд рублей

Фото: Shutterstock

Большую часть этой суммы обеспечили доходы для «молчунов» (тех, кто никогда не делал в пользу НПФ и оставался клиентом ПФР), порядка 735 млн руб. заработали для выбравших портфель госбумаг ВЭБа. С января по июнь доходность для молчунов составила 4,11%, увеличившись по сравнению с первым кварталом (тогда она составляла 3%).

Накопленным итогом доходность для «молчунов» (ее зарабатывает ВЭБ, а начисляет ПФР) опережает накопленную инфляцию с 2010 года. На счета людей доходность от размещения накоплений начисляется по итогам каждого года.

В сравнении с первым кварталом, когда для молчунов заработали 14,7 млрд руб., во втором квартале их доходы заметно выросли- на 24,4 млрд руб. «Портфели ВЭБа хорошо защищены от рыночного риска, они показали положительный прирост и существенно опередили прирост индексов облигаций Мосбиржи за период с января по июнь», — говорит руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. Прирост портфеля с накоплениями «молчунов» в январе-июне 2021 составил 2%, прирост консервативного индекса пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период составил -0,9%, а индекса гособлигаций Мосбиржи -2,7%.

«Молчунов» 38 млн человек, портфель их накоплений, с которым работает ВЭБ самый большой на рынке- более 1,9 трлн руб. Доход и для молчунов, и для клиентов частных фондов приносят ценные бумаги, в которые размещают накопления. В случае самого консервативного (читай- осторожного) участника рынка это госбумаги (например, ОФЗ) и облигации крупнейших компаний. Частные фонды- НПФ и управляющие компании также работают с акциями (в портфелях ВЭБа их быть не может). Но акции- это риск: они могут обеспечить как дополнительный доход, так и просадку, все зависит от рыночной ситуации. Как подчеркивают в ВЭБе, его ключевая задача как управляющего пенсиями — обеспечить безусловную сохранность этих средств.

Получить накопления можно только по достижении пенсионного возраста, но следить за счетом лучше и до этого срока, чтобы реально представлять какой будет накопительная пенсия. Не все знают, что для накоплений пенсионный возраст не повышался и составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (это правило работает и для клиентов ПФР, и для НПФ). Точную сумму накоплений каждый гражданин может выяснить через запрос к своему страховщику в системе. Кто страховщик подскажут в отделении ПФР или МФЦ, такую информацию также можно получить через госуслуги.

Экономика: ДЕНЕЖКИ