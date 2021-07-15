40 миллиардов для пенсионных «молчунов» заработал ВЭБ

За первое полугодие 2021 года для будущих пенсионеров заработали 40 млрд рублей Фото: Shutterstock

Большую часть этой суммы обеспечили доходы для «молчунов» (тех, кто никогда не делал в пользу НПФ и оставался клиентом ПФР), порядка 735 млн руб. заработали для выбравших портфель госбумаг ВЭБа. С января по июнь доходность для молчунов составила 4,11%, увеличившись по сравнению с первым кварталом (тогда она составляла 3%).

Накопленным итогом доходность для «молчунов» (ее зарабатывает ВЭБ, а начисляет ПФР) опережает накопленную инфляцию с 2010 года. На счета людей доходность от размещения накоплений начисляется по итогам каждого года.

В сравнении с первым кварталом, когда для молчунов заработали 14,7 млрд руб., во втором квартале их доходы заметно выросли- на 24,4 млрд руб. «Портфели ВЭБа хорошо защищены от рыночного риска, они показали положительный прирост и существенно опередили прирост индексов облигаций Мосбиржи за период с января по июнь», — говорит руководитель департамента доверительного управления ВЭБ.РФ Александр Попов. Прирост портфеля с накоплениями «молчунов» в январе-июне 2021 составил 2%, прирост консервативного индекса пенсионных накоплений Мосбиржи за тот же период составил -0,9%, а индекса гособлигаций Мосбиржи -2,7%.

«Молчунов» 38 млн человек, портфель их накоплений, с которым работает ВЭБ самый большой на рынке- более 1,9 трлн руб. Доход и для молчунов, и для клиентов частных фондов приносят ценные бумаги, в которые размещают накопления. В случае самого консервативного (читай- осторожного) участника рынка это госбумаги (например, ОФЗ) и облигации крупнейших компаний. Частные фонды- НПФ и управляющие компании также работают с акциями (в портфелях ВЭБа их быть не может). Но акции- это риск: они могут обеспечить как дополнительный доход, так и просадку, все зависит от рыночной ситуации. Как подчеркивают в ВЭБе, его ключевая задача как управляющего пенсиями — обеспечить безусловную сохранность этих средств.

Получить накопления можно только по достижении пенсионного возраста, но следить за счетом лучше и до этого срока, чтобы реально представлять какой будет накопительная пенсия. Не все знают, что для накоплений пенсионный возраст не повышался и составляет 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин (это правило работает и для клиентов ПФР, и для НПФ). Точную сумму накоплений каждый гражданин может выяснить через запрос к своему страховщику в системе. Кто страховщик подскажут в отделении ПФР или МФЦ, такую информацию также можно получить через госуслуги.