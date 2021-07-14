Завтра мне придется отстранять от работы непривитых сотрудников. Это будет тяжелый день…

Сыровар Олег Сирота Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завтра будет тяжёлый день — мне придётся отстранять от работы сотрудников, которые не привились. Это фактически означает увольнение, и это очень трудно пережить — со многими из них мы работаем несколько лет, есть среди них и очень хорошие сотрудники. Но что мне делать-то?

Цифра вакцинации 60% — она просто ориентировочная, если внимательно прочитать постановление Роспотребнадзора, мы просто не можем допускать до работы сотрудников, не прошедших вакцинацию. Тут позиция санитарных врачей понятна — заболевший продавец может заразить и убить несколько десятков, а то и сотен человек. Поэтому извольте, дорогие предприниматели, обеспечить 100% вакцинацию. Некоторые рынки уже объявили, что не допустят наших продавцов без сертификатов на рабочие места.

Мы что делаем? Правильно, мы начинаем давить на сотрудников и уже сейчас потеряли несколько человек. Люди увольняются. В чём причина? Да она очень простая — они банально боятся. Хотя я сам личным примером показал, что это безопасно, да и в офисе уже большая часть сотрудников вакцинировалась. Мы не только убеждали примерами, но и объясняли на пальцах: вот ты, Ваня, не хочешь прививаться, заболеешь, придешь домой, заразишь свою 80-летнюю бабушку и убьешь ее. Начали выплачивать стимулирующие выплаты по 5 тысяч рублей и разыгрывать путёвки на отдых, чтобы хоть как-то сподвигнуть людей.

Но нет - наши отказники начитались пабликов Вконтакте и Одноклассниках, наслушались соседей и в результате — ну, ни в какую. Что только не делают: кто-то думает проскочить «на шару», некоторые отправились покупать липовые справки с медотводами возле метро — я реально их видел, они очень смешные, даже без печати врача. Кто-то сидит и судорожно ищет, где намутить сертификат с QR-кодом. Это с одной стороны смешно, с другой - грустно: поймают кого-то с такой «липой» и дадут года 3-4 тюрьмы за подделку документов.

А мы, предприниматели, оказались крайними в сложной ситуации: с одной стороны в Трудовом кодексе нет статьи «Увольнение за отказ от вакцинации» (и поменять его не могут — у нас Госдума до выборов распущена). А с другой - с нас требуют отстранять сотрудников от работы без сохранения заработной платы. Я сейчас не обсуждаю, хорошо это или плохо, просто такое постановление есть, и мы БУДЕМ его выполнять. Правда, тут выяснился правовой казус — вот мы отстраним человека от работы, а списочный состав предприятия у нас не изменится. Мне уже человек пять коллег позвонили с вопросом, что с этим делать? А я и сам до конца не знаю.

Рассказывал, что мы делали, как показали личным примером, разговаривали, писали приказы по предприятию, отдавали их на подпись. И все равно всех не смогли убедить. И дальше понятно, что придется отстранять - у нас прямо сейчас идет плановая проверка предприятия Роспотребнадзором (они с этого года возобновились) — и как думаете, что первым делом спросят? Ну, конечно - статус вакцинации. Не будет — просто закроют нас на 90 дней, а мы этого не переживём и больше уже не откроемся.

Вот поэтому завтрашний день будет сложным с принятием трудных решений.