Что происходит в ЮАР: Крупнейшие беспорядки со времен апартеида, 72 человека убиты

Протесты начались 9 июля, когда власти арестовали бывшего президента страны Джейкоба Зуму. Фото: REUTERS

ЮАР называют «протестной столицей мира». В этой богатой (относительно остальной Африки) стране — еще и самые большие социальные контрасты. Несмотря на падение режима апартеида и уравнивание в правах белых и черных еще в 1994 году — безработица достигает 32%, около 10 млн человек живут менее чем на $2 в день, а полиция не в силах справиться с уличным насилием.

Неудивительно, что в среднем каждый день в разных местах 55-миллионной страны происходит порядка 15 митингов «за социальную справедливость», а каждый год за мелкие нарушения закона при массовых беспорядках попадают под арест 5-10 тысяч человек.

Для подавления протестов была мобилизована армия. Фото: REUTERS

Однако нынешние протесты — из ряда вон даже по местным меркам. Началось все 9 июля, когда власти арестовали бывшего президента страны Джейкоба Зуму. Это отголоски старого коррупционного «дела о тридцати миллиардах рандов». За такую сумму в местной валюте (около $4,8 млрд) ЮАР еще в 1999 году договорилась с западными странами о масштабных закупках вооружений. Например, шведских истребителей «Грифон» по $65 млн за штуку… при каталожной цене примерно $45 млн. Неудивительно, что журналисты почти сразу обвинили южноафриканских чиновников в получении «откатов». Зума тогда был помощником президента и, возможно, соучастником схематоза.

Однако все свое президентство (2009-2018) он умело играл на черном национализме, снискав немалую популярность. Неудивительно, что сейчас его сторонники высыпали на улицы. Увы, в лучших традициях американского движения BLM, к южноафриканским политактивистам присоединились и банальные мародеры, чтобы под шумок пограбить торговые центры и дорогие магазины — к началу нынешней недели по меньшей мере двести ТЦ подверглись такой «социальной справедливости», пишет BBC.

Среди протестующих есть жертвы. Фото: REUTERS

Протест благословили с самого верху — дочь Джейкоба Зумы, по имени Дудудзиле, призвала демонстрантов «заниматься лутингом» (такой эвфемизм используется вместо слова «грабежи»). По мнению девушки, это устрашит чиновников, и те отпустят ее отца. Пикантность ситуации в том, что и Зума, и его нынешние оппоненты, засадившие 79-летнего старика тюрьму, принадлежат к одной и той же правящей партии — Африканскому Национальному Конгрессу (АНК). Которую теперь может ждать раскол.

Впрочем, эти политические перипетии очень далеки от рядовых участников протеста. Интернет переполнен видео, где фермеры и владельцы торговых центров в буквальном смысле отстреливают мародеров, пытаясь спасти свое имущество. Хотя белые потеряли политическую власть, большинство лакомых активов до сих пор принадлежат им, так что конфликт приобретает еще и расовый характер. За шесть дней погибло уже 72 и арестовано свыше 1200 человек, и это далеко не конец.

Президент Джейкоб Зума Фото: REUTERS

После перекрытия дорог в некоторых районах ЮАР начался дефицит продуктов, что лишь раздувает протесты. Более того, из-за опасности погромов, врачи вынуждены закрывать пункты вакцинации от коронавируса, — на носу новый виток пандемии. Поэтому действующий президент Сирил Рамафоза, из лучших побуждений начавший бороться с коррупцией в рядах АНК (помимо Зумы, в последние годы арестовали и ряд других видных функционеров) — рискует столкнуться с тем, что по итогам протестов могут «обнулить» уже его самого.