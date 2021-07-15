Разборчивей, чем Ким Кардашьян: Ирина Шейк отказала Канье Уэсту, заявив, что не хочет отношений с ним

Ирина Шейк и Канье Уэст встречались с марта этого года и даже провели вместе романтические выходные во Франции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отношения Ирины Шейк и Канье Уэста, похоже, сошли на нет после непродолжительного романа. Супермодель и бывший муж Ким Кардашьян встречались с марта этого года и даже провели вместе романтические выходные во Франции. Но, видимо, все взвесив, Ирина решила не развивать их роман дальше и отказала Канье. Как сообщил источник портала Page Six, рэпер пригласил русскую красотку поехать вместе с ним на Парижскую Неделю моды. Канье должен был посетить показ модного дома Balenciaga, с которым он сотрудничает, и хотел, чтобы Шейк в этот день была рядом с ним. Но Ирина ответила ему отказом.

- Она любит его как друга, и не хочет отношений с ним. Ей не хочется подогревать слухи об их романе, которые тут же распространились бы в прессе, появись она с ним на публике в Париже. Это был бы еще один месяц новостей о том, что они встречаются, - рассказал источник издания.

А ведь как все красиво начиналось: Канье арендовал целый отель, чтобы отметить 44-летие наедине с русской красавицей. Шейк и Уэст прилетели на юг Франции в начале июня. Влюбленные остановились в Провансе в роскошном бутик-отеле Villa La Coste. Это целое поместье, красивая усадьба, окруженная садом. Номер в такой гостинице стоит в среднем полторы тысячи евро за ночь. Но Уэст не стал мелочится и снял отель целиком. Папарацци сфотографировали музыканта в компании Ирины. На фотографиях самый богатый рэпер планеты и русская красавица прогуливаются вместе в живописном парке.

Ирина воспитывает дочку Лею от голливудского актера Брэдли Купера. Фото: EAST NEWS

Шейк и Уэст знают друг друга довольно давно, уже больше десяти лет. В 2010 году модель снялась в видеоклипе на песню Канье Уэста «Power», где она сыграла ангела. В видео Ирина предстает в откровенном золотом наряде с парой крыльев за спиной. Два года спустя красавица из России приняла участие в показе осенне-зимней коллекции одежды West's Yeezy (модного бренда Канье Уэста) на Неделе моды в Париже. А пару месяцев назад папарацци сфотографировали Ирину в футболке DMX, разработанной Уэстом в сотрудничестве с модным домом Balenciaga. Вероятно, вещицу модели подарил именно Канье.

Музыкант разводится со звездой реалити-шоу Ким Кардашьян после шести лет брака. Супругам предстоит поделить в суде опеку над детьми и роскошное лос-анджелесское поместье, которое они купили вместе. Детей у бывших супругов четверо: 7-летняя Норт, 5-летний Сейнт, двухлетняя Чикаго и годовалый Псалм. Ким просит суд предоставить им с мужем совместную опеку над детьми.

Уэст – завидный холостяк. В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Forbes музыкант стоит на 1750-м месте с состоянием в 1,8 миллиарда долларов. При этом сам Канье уверяет, что он гораздо богаче, чем о нем говорят: рэпер настаивает, что на его счетах лежат 3 миллиарда долларов.