Россиянка спустя 12 лет рассказала, как ее насиловал преподаватель художественной школы

Сейчас по заявлению бывшей ученицы полиция проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Несколько дней назад в полицию пришла 26-летняя девушка, и рассказала, что хочет заявить о преступлении 12-летней давности. Алёна (имя изменено) объяснила полицейским, что очень долго носила этот груз и никому ни о чём не говорила. Но больше девушка не могла хранить эту тайну и приняла решение обо всём рассказать правоохранителям. Алёна поведала полицейским, что она была ученицей МЦХШ при Российской Академии Художеств. Обучение ей очень нравилось, но когда девочке было 14 лет, она стала замечать в свой адрес странные знаки внимания от одного из преподавателей. Сначала Алёна не придавала этому особого значения. Но 52-летний Алексей Петрович (имя изменено) вёл себя всё настойчивее. Преподаватель живописи буквально не давал девочке прохода. А в один из дней, когда все остальные ученики разошлись, Алексей Петрович изнасиловал девочку. По словам Алёны, подобные эпизоды неоднократно повторялись на протяжении 2 лет. Но никому рассказать об этом девочка не решалась. Даже закончив школу, она ещё долго хранила эту тайну и не доверяла даже самым близким. Но недавно девушка устала терпеть и решила заявить на учителя в полицию.

— Поступило заявление о том, что в отношении гражданки 1994 года рождения в период с 2008 по 2010 года во время её обучения в художественной школе преподаватель неоднократно совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, — сообщил источник kp.ru

О преподавателе известно, что на данный момент ему 65 лет. Алексей Петрович работает в школе с 1991 года, он является членом театральной секции МОСХа, а его собственные работы находятся в музеях и частных коллекциях России и за рубежом. На данный момент он находится в отпуске и от работы не отстранён. Руководство школы давать комментарии по поводу этой ситуации отказалось.

Сейчас по заявлению бывшей ученицы полиция проводит проверку. Осложняет работу полицейским и то, что с момента указанных в заявлении событий прошло больше 10 лет, а собирать доказательства по истечению такого длительного времени довольно проблематично.