Лановой носил «японский кондиционер», а Раневская пила газировку залпом: Как от пекла спасались герои фильмов и книг

Кадр из культового советского фильма "Белое солнце пустыни".

«День, когда загорелась Земля» (1961, Великобритания)

Это типичная картина времен холодной войны. Вэл Гест снял апокалиптическую фантазию. По сюжету СССР и США одновременно испытали ядерное оружие. Рвануло так, что планета слетела с орбиты и движется к Солнцу.

В Лондоне на фоне растущей жары цена бутылки колы подскакивает до сотни фунтов. В парках открываются душевые, куда выстраиваются очереди. Людям выдают по канистре с воды, чтобы помыться. В такую жару и вправду иногда хочется, чтобы в Москве появились подобные душевые.

«Лоуренс Аравийский» (1962, Великобритания)

Британский офицер прибывает в Сирию в классической военной униформе времен Первой мировой. На голове у него кепи. По мере сюжета, Лоуренс (Питер О Тул) сначала наматывает на голову гутру — арабский платок, который замотан ободом — игалем. Потом и китель офицер меняет на белый арабский халат. Лучше ли такое одеяние защищает от жары? В условиях похода по пустыне — да. В городах арабы сейчас так одеваются, отдавая дань традициям.

В одном из кадров слуга Лоуренса из числа арабских юношей соорудил себе на горбе верблюда укрытие. Навес из черной ткани. Да и другие бедуины часто появляются в черных одеждах. Но все же знают, что черный греется сильнее на солнце. Все так, но с оговоркой: если одежда просторная и не прилегает к телу, тогда черный наоборот становится теплоотводом. Белый отражает не только солнечные лучи, но и тепло тела. А черный поглощает жар человека, а за счет воздушной прослойки, он быстро рассеивается.

В одной из сцен Лоуренс читает у пруда книгу. Ноги же он погрузил в воду. На лодыжках, как и под коленями, на запястьях и шее находятся точки пульса. Воздействуя на них чем-то холодным, человек ощущает прохладу.

«Изгой» (2000, США)

Инспектор почтовой компании в исполнении Тома Хэнкса оказывается на необитаемом острове. Для защиты от тропической жары он делает подобие арабской куфии — платка на голову. Обратите внимание, что платок закрывает не только голову, но и шею от солнца. А еще внимательный зритель может заметить, что повязка, которой Том Хэнкс закрепил футболку, не что иное как резинка от трусов Calvin Klein.

«Три плюс два» (1963, СССР)

Укротительница Зоя (Наталья Фатеева) изображает солнечный удар, чтобы добиться внимания ненавистной троицы парней, которые заняли черноморский берег. Лечить ее приходит ветеринар Роман (Андрей Миронов). Посмотрев горло больной, и пощупав обнаженную девицу, «врач» выписывает ей от жары мазь.

— Теперь на ней все заживет как на кошке! — шутят друзья.

Что за мазь, которая спасает от последствий выдуманного теплового удара, зритель так и не узнает. Зато привлекает внимание необычный головной убор Романа — он носит восточную чалму. На самом деле в жару лучше кепка или панамка. В чалме потеет голова, а значит после нее может появиться перхоть.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965, СССР)

В новелле «Наваждение» студенты судорожно готовятся к экзаменам. Жаркая не только сессия, но и лето. Культовая сцена, когда парочка в исподнем лежит на диване под вентилятором. Внимательные зритель может заметить, что вентилятор постоянно то исчезает, то появляется в кадре. Как и его выключатель «кнопка на веревке».

После экзамена вспотевший Шурик (Александр Демьяненко) подходит к автоматам с газировкой «Харьков». Опустошает стакан, а затем заказывает еще две порции минералки, чокается сам с собой и выливает их на затылок, чтобы освежиться.

«Полосатый рейс» (1961, СССР)

Эпизод на пляже Василий Лановой называл любимой ролью в своей карьере. Он и вправду выглядит бесподобно, еще и произносит ставшую крылатой фразу:

— Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках.

Обратите внимание, что кроме необычных очков на актере повязана белая косынка. Это «антишарф» или «японский кондиционер». Такой способ охладиться издревле использовали в Азии. Платок вымачивали в холодной воде и повязывали на шею. Влага испарялась, а человек остывал.

Также в кадре рядом с отдыхающими стоит советский сифон. Несладкая газированная вода в жару хорошо утоляет жажду.

«Кин-дза-дза!» (1986, СССР)

На планете Плюк вода стала редкостью, ибо служит топливом — «луц». В одном из кадров прораб дядя Вова (Станислав Любшин) выливает драгоценное топливо на тряпочку и обтирает лицо. Во время съемок фильма было реально жарко. Пейзажи Плюка снимали в пустыне Каракум в Туркменистане. Хотели начать по весне, пока не слишком печет, но вагон с пепелацами заплутал во время доставка на площадку. В итоге когда все было готово, началось знойное лето.

«Подкидыш» (1939, СССР)

Фильм Татьяны Лукашевич по сценарию Агнии Барто рассказывает о приключениях пятилетней Наташи, которая заплутала в Москве. Несколько часов девчушка проводит в статусе приемной дочери Ляли (Фаина Раневская) и Мули (Петр Репин). Экзальтированная Ляля гуляет по городу с зонтиком. И такой же аксессуар вручает девочке. Зонт — пусть даже и классический «дождевой» — хорошая защита от перегрева на солнца. На вооружение стоит взять всем, у кого проблемы с давлением, и людям, кому нельзя загорать.

Чему не стоит учиться у героини Раневской — пить сладкую газировку в жару. Семья покупает Наташке стакан воды с сиропом, а сама Ляля выпивает залпом сразу несколько.

А что в литературе

Теплая абрикосовая и ботвинья со льдом

- Роман Булгакова «Мастер и Маргарита» начинается с душного дня в Москве. Председатель МАССОЛИТа Берлиоз подходит к будке «Пиво и воды». Требует нарзану или пива, но ничего нет. Только теплая абрикосовая, которая «дала обильную желтую пену, и в воздухе запахло парикмахерской».

Что за «абрикосовая» и почему она пахнет парикмахерской, никто из литературоведов не разобрался. Поклонники творчества Михаила Афанасьевича проводили свое расследование. Одни заявляли, что это привычный советский коктейль из газированной воды и сиропа. Другие вспоминают готовую газировку «Абрикосовая». Третьи говорят, что вся сцена: очередной укор советской системе, где только и могут подать теплую и вонючую абрикосовую. К тому же якобы Булгакову был важен именно цвет — желтый. Символ тревоги и чертовщины в романе.

- Поручик из «Солнечного удара» Бунина, пытаясь выкинуть из головы возлюбленную, мотается по охваченному жарой городу. Приходит в гостиницу и заказывает ботвинью со льдом. Русский суп на кислом квасе в который добавляли зелень — своего рода окрошка. В жару к ней принято подавать багренец — колотый мелкий лед. Эстеты доливали еще и шампанское.

- Герой повести Максима Горького «Исповедь» описывает жару, от которой вот-вот растает весь мир. Чтобы спастись от зноя, он пьет горячий чай. Ученые долго бились, чтобы дать ответ: помогают ли такие напитки в зной или вредят. Вывод: помогают, если низкая влажность, а одежда свободная и позволяет пропотеть. Но потерянную влагу нужно вскоре компенсировать холодной водой иначе получишь обезвоживание.

- Сейчас москвичи ищут спасения от зноя в общественном транспорте. Но в эту жару много жалоб, что кондиционеры там не включают, а по старинке открывают окна. Наверное, водители боятся, что движок не выдержит. Жару в Москве описывал Лев Толстой в романе «Воскресение»:

«...завешанные с одной стороны от солнца конки, запряженные лошадьми в белых капорах, с торчащими в прорехах ушами, звеня, прокатывались вверх и вниз по улицам».

Конка — это трамвай, только вагон в движение приводит лошадь. Транспорт принадлежал коммерсантам. Они были очень заинтересованы, чтобы пассажиры катались с комфортом — оттого и занавеска. Еще одна любопытная деталь — капор. Это маска для лошади, которой иногда закрывали глаза, чтоб животное не боялось, а еще она защищала от москитов и зноя.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Эпизод с закопанным по шею Саидом из «Белого солнца пустыни» (1969) снимали в Дагестане — на бархане Сарыкум. Под солнцем настоящее пекло, но снять сцену с первого раза не получалось. Тогда команда вырыла в песке яму и засунула туда деревянный ящик. Спартака Мишулина усадили внутрь и закопали. Так он и сидел весь съемочный день. Из чайника его поил не только товарищ Сухов, а в перерывах вся съемочная команда. Еще и кормили с ложки.

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