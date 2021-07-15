В Москве в складском помещении рухнул грузовой лифт с людьми

Медик оказывает первую помощь рабочим, пострадавшим в результате падения лифта в складском помещении на Иловайской улице.

Около полудня в четверг, 15 июля 2021, в московскую службу спасения поступило сообщение о падении лифта. Все произошло на территории крупного складского помещения, расположенного на улице Иловайской, что недалеко от метро Марьино. Грузовой лифт, в котором находились сотрудники склада, рухнул со второго этаже на минус первый, то есть в подвал. Внутри заблокированными оказались двое сотрудников склада.

- У одного из пострадавших предварительно диагностирован перелом позвоночника. У второго — перелом рук и ног. Оба с места происшествия были госпитализированы, - сообщили KP.ru источники в экстренных службах.

Сейчас на месте ЧП работают спасители. Кроме того, в ближайшее время на место приедут следователи. По предварительным данным, к обрушению лифта привел обрыв троса. Возможно, были нарушены требования эксплуатации. Грузовой лифт использовался для перевозки крупногабаритных грузов. В зависимости от выводов экспертов, будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

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