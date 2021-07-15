Россияне недоедают: Тысячам не хватает средств на еду, миллионы экономят на ее качестве

По официальным данным Росстата за 2020 год, почти 18 миллионов россиян имеют доходы ниже прожиточного минимума. Фото: Влад КОМЯКОВ

В России 9,2 миллиона человек в силу бедности не могут нормально питаться. Из них 400 тысяч — фактически на грани голода: им приходится ограничивать количество еды или есть нерегулярно. Еще 8,8 миллиона — это те, кто в количественном отношении питаются нормально, но вынуждены заменять нормальные и питательные продукты более дешевыми и низкокачественными.

Такие данные приводятся в опубликованном на этой неделе ежегодном докладе ЮНИСЕФ (детский фонд ООН) о продовольственной безопасности в мире. Цифры не то чтобы сенсационные. По официальным данным Росстата за 2020 год, у нас 12,1% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума. Это 17,8 миллионов. С учетом того, что с доходами ниже прожиточного минимума сложно правильно питаться и вообще не экономить на еде, данные ЮНИСЕФ можно назвать оптимистичными.

Более того, международные эксперты нас как бы даже и похвалили. Совсем голодающих в России, по их данным нет. А число тех, кто на грани голода, все же сокращается — с 1 млн в 2014-16 годах до 400 тысяч в 2018-20. Хотя на фоне большинства других восточноевропейских стран (с Африкой уж сравнивать не будем) наши показатели все еще выглядят грустноватыми. Сильно грустнее разве что на Украине, где число тех, кто «на грани голода», с 2014-2016 годов вообще увеличилось на 200 тысяч.

Как говорят эксперты, лучший способ борьбы с бедностью и недоеданием — рост экономики и, соответственно, доходов граждан. В качестве же временной меры, особенно при скачках цен на продовольствие, предложения крутятся в основном вокруг финансовой помощи конкретным малоимущим.

-Продуктовые субсидии для них — проверенный временем и практикой в ряде стран механизм, - утверждает директор центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Как говорят эксперты, лучший способ борьбы с бедностью и недоеданием — рост экономики и, соответственно, доходов граждан. Фото: Виталий Невар/ТАСС

Речь идет о том, что малоимущему переводится — например, на специальную карту — некая сумма денег. Он ее может потратить только на определенный набор продуктов, который должен обеспечить более-менее сбалансированное питание.

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