Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 июля 2021 13:29

Топ-5 мест в Беларуси для новых впечатлений и крутых фото

В ситуации, когда границы на замке, мы открываем для себя красоты родной страны. Куда поехать? Советы дают трэвел-блогеры Дмитрий Ласько и Александра Дорошко, побывавшие во всех уголках Беларуси
Наталия КРИВЕЦ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пешеходные мосты через реки и озера в любом месте могут стать отличной локацией для фото. К примеру, деревянный мост через озеро между деревнями Милашово и Идолта в Миорском районе.

Пешеходные мосты через реки и озера в любом месте могут стать отличной локацией для фото. К примеру, деревянный мост через озеро между деревнями Милашово и Идолта в Миорском районе.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вообще-то, в будние дни Дмитрий Ласько - фотограф «Комсомолки». А вот выходные он и его девушка Александра Дорошко посвящают путешествиям по Беларуси и делятся впечатлениями в соцсетях и в TikTok, где на их аккаунт @Belarus360 подписаны почти 45 тысяч человек, и это только начало - свой блог в TikTok они завели меньше полугода назад.

- Мы выложили около 230 роликов и получили более10 миллионов просмотров в общей сложности, - рассказывают трэвел-блогеры. - Для многих пользователей такая Беларусь, какую они видят на наших роликах, - открытие. Известные локации типа Несвижа и Мира мало цепляют. А вот ролик из Мостов про самый длинный в Беларуси пешеходный подвесной мост через реку набрал за два дня 600 тысяч просмотров. Народ удивляется: «Смотрите, какой мост построили!» - а этому мосту уже 50 лет почти. Людей цепляют неизвестные места и новый взгляд на привычные вещи.

Выходные Дмитрий и его девушка Александра посвящают путешествиям по Беларуси.

Выходные Дмитрий и его девушка Александра посвящают путешествиям по Беларуси.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы попросили Дмитрия и Александру составить топ-5 мест, где получаются самые впечатляющие фотографии. Вы тоже можете пополнить свои фотоальбомы снимками из этих мест.

Меловые карьеры в Лозовице

Бирюзовая вода и белые «скалистые» берега - картинка нестандартная для наших мест. Меловой карьер, по сути, - технический водоем в том месте, где добывают мел. В Беларуси 8 таких мест в четырех областях. Самые известные меловые карьеры - Красносельские под Волковыском, их называют «белорусскими Мальдивами», но въезд туда запрещен. А вот карьеры вблизи деревни Лозовица под Климовичами посетить можно.

Меловые карьеры вблизи деревни Лозовица под Климовичами не так известны, как карьеры под Волковыском, но выглядят тоже колоритно.

Меловые карьеры вблизи деревни Лозовица под Климовичами не так известны, как карьеры под Волковыском, но выглядят тоже колоритно.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Они не могут похвастаться насыщенным цветом - дно заросло илом, а мел, придающий воде лазурный цвет, перестал выделяться в воду, но это нисколько не умаляет живописности уголка.

Усадьба в Желудке

В окрестностях Щучина в Гродненской области есть деревня Желудок, где находится очень фотографичная усадьба. До Второй мировой войны это местечко принадлежало шляхетным родам Сапегов, Фрацкевич-Радзиминских, Тизенгаузов, Святополк-Чертинским. Последние владельцы построили в Желудке усадьбу - дворец в стиле необарокко. В войну поселок почти полностью сожгли немцы, кроме усадьбы - здесь разместили военный госпиталь. В 1960-е тут на три десятилетия расположилась воинская часть. После распада СССР ее расформировали, имение передали Академии наук.

На фоне заброшенной усадьбы в деревне Желудок фото получаются, как кадры из фильмов.

На фоне заброшенной усадьбы в деревне Желудок фото получаются, как кадры из фильмов.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Во дворце снимали первый белорусский хорор «Масакра», ради чего стены закрасили искусственной копотью и налепили на них бутафорские украшения. В 2014-м усадьбу выкупил бизнесмен из России, который собирался реконструировать ее, но что-то пошло не так, и в прошлом году по решению суда дворец перешел в собственность государства. Он все еще заброшен и ждет своего часа.

Руины усадьбы в Дикушках

По пути из Желудка есть смысл заехать в деревню Дикушки Лидского района, это всего 5 километров, и сфотографироваться на фоне руин бывшей усадьбы Грабовских. После войны тут располагалось правление совхоза, позже - клуб, где проводили концерты, свадьбы и банкеты. Сегодня здание заброшено, но фотографии на фоне колонн получаются весьма колоритными.

Всего в 5 километрах от Желудка есть деревня Дикушки с еще одной усадьбой, вернее, тем, что от нее осталось.

Всего в 5 километрах от Желудка есть деревня Дикушки с еще одной усадьбой, вернее, тем, что от нее осталось.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Водопад на реке Вята

В Миорском районе около деревни Прудники течет река Вята с водопадом. Он появился благодаря гидроэлектростанции, которую когда-то построили, чтобы обеспечивать электричеством местную картонную фабрику, близлежащие деревни и сами Миоры. Электростанция перестала действовать еще в 60-е годы прошлого века, а водопад остался.

Водопад на реке Вята в Миорском районе - очень живописное место для фото.

Водопад на реке Вята в Миорском районе - очень живописное место для фото.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Подвесной мост через Неман в Мостах

Это самый длинный подвесной мост в Беларуси. Его длина - 193,3 метра, ширина прохожей части - 1,5 метра. Мост был построен в 1973 году по предложению Евгения Радкевича, который в те времена был генеральным директором «Мостодрева» и в свое время приложил руку к строительству переправ через горные реки в Сибири и Азии. В середине 90-х на мосту заменили деревянный настил, сделали новые перила, поменяли тросы. В 2019 году мост пережил очередной ремонт и стал главной туристической достопримечательностью Мостов.

Сделать такое фото самого длинного подвесного моста в Беларуси получится только с дрона.

Сделать такое фото самого длинного подвесного моста в Беларуси получится только с дрона.

Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Смотреть видеосюжет
ТОП-5 мест в Беларуси для новых впечатлений и крутых фото
ТОП-5 мест в Беларуси для новых впечатлений и крутых фото
Больше красивых видео про Беларусь https://www.tiktok.com/@belarus360

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

3,5 миллиона просмотров за два месяца: блогер и фотограф «Комсомолки» показывает в TikTok непривычную Беларусь (подробности тут)

Фабрика-кухня, библиотека «Ленинка», геофак и Дом правительства: какие самые яркие здания оставила в Минске эпоха конструктивизма (читать и смотреть тут)

Интересное