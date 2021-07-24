Топ-5 мест в Беларуси для новых впечатлений и крутых фото

Пешеходные мосты через реки и озера в любом месте могут стать отличной локацией для фото. К примеру, деревянный мост через озеро между деревнями Милашово и Идолта в Миорском районе. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Вообще-то, в будние дни Дмитрий Ласько - фотограф «Комсомолки». А вот выходные он и его девушка Александра Дорошко посвящают путешествиям по Беларуси и делятся впечатлениями в соцсетях и в TikTok, где на их аккаунт @Belarus360 подписаны почти 45 тысяч человек, и это только начало - свой блог в TikTok они завели меньше полугода назад.

- Мы выложили около 230 роликов и получили более10 миллионов просмотров в общей сложности, - рассказывают трэвел-блогеры. - Для многих пользователей такая Беларусь, какую они видят на наших роликах, - открытие. Известные локации типа Несвижа и Мира мало цепляют. А вот ролик из Мостов про самый длинный в Беларуси пешеходный подвесной мост через реку набрал за два дня 600 тысяч просмотров. Народ удивляется: «Смотрите, какой мост построили!» - а этому мосту уже 50 лет почти. Людей цепляют неизвестные места и новый взгляд на привычные вещи.

Выходные Дмитрий и его девушка Александра посвящают путешествиям по Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Мы попросили Дмитрия и Александру составить топ-5 мест, где получаются самые впечатляющие фотографии. Вы тоже можете пополнить свои фотоальбомы снимками из этих мест.

Меловые карьеры в Лозовице

Бирюзовая вода и белые «скалистые» берега - картинка нестандартная для наших мест. Меловой карьер, по сути, - технический водоем в том месте, где добывают мел. В Беларуси 8 таких мест в четырех областях. Самые известные меловые карьеры - Красносельские под Волковыском, их называют «белорусскими Мальдивами», но въезд туда запрещен. А вот карьеры вблизи деревни Лозовица под Климовичами посетить можно.

Меловые карьеры вблизи деревни Лозовица под Климовичами не так известны, как карьеры под Волковыском, но выглядят тоже колоритно. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Они не могут похвастаться насыщенным цветом - дно заросло илом, а мел, придающий воде лазурный цвет, перестал выделяться в воду, но это нисколько не умаляет живописности уголка.

Усадьба в Желудке

В окрестностях Щучина в Гродненской области есть деревня Желудок, где находится очень фотографичная усадьба. До Второй мировой войны это местечко принадлежало шляхетным родам Сапегов, Фрацкевич-Радзиминских, Тизенгаузов, Святополк-Чертинским. Последние владельцы построили в Желудке усадьбу - дворец в стиле необарокко. В войну поселок почти полностью сожгли немцы, кроме усадьбы - здесь разместили военный госпиталь. В 1960-е тут на три десятилетия расположилась воинская часть. После распада СССР ее расформировали, имение передали Академии наук.

На фоне заброшенной усадьбы в деревне Желудок фото получаются, как кадры из фильмов. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Во дворце снимали первый белорусский хорор «Масакра», ради чего стены закрасили искусственной копотью и налепили на них бутафорские украшения. В 2014-м усадьбу выкупил бизнесмен из России, который собирался реконструировать ее, но что-то пошло не так, и в прошлом году по решению суда дворец перешел в собственность государства. Он все еще заброшен и ждет своего часа.

Руины усадьбы в Дикушках

По пути из Желудка есть смысл заехать в деревню Дикушки Лидского района, это всего 5 километров, и сфотографироваться на фоне руин бывшей усадьбы Грабовских. После войны тут располагалось правление совхоза, позже - клуб, где проводили концерты, свадьбы и банкеты. Сегодня здание заброшено, но фотографии на фоне колонн получаются весьма колоритными.

Всего в 5 километрах от Желудка есть деревня Дикушки с еще одной усадьбой, вернее, тем, что от нее осталось. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Водопад на реке Вята

В Миорском районе около деревни Прудники течет река Вята с водопадом. Он появился благодаря гидроэлектростанции, которую когда-то построили, чтобы обеспечивать электричеством местную картонную фабрику, близлежащие деревни и сами Миоры. Электростанция перестала действовать еще в 60-е годы прошлого века, а водопад остался.

Водопад на реке Вята в Миорском районе - очень живописное место для фото. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Подвесной мост через Неман в Мостах

Это самый длинный подвесной мост в Беларуси. Его длина - 193,3 метра, ширина прохожей части - 1,5 метра. Мост был построен в 1973 году по предложению Евгения Радкевича, который в те времена был генеральным директором «Мостодрева» и в свое время приложил руку к строительству переправ через горные реки в Сибири и Азии. В середине 90-х на мосту заменили деревянный настил, сделали новые перила, поменяли тросы. В 2019 году мост пережил очередной ремонт и стал главной туристической достопримечательностью Мостов.

Сделать такое фото самого длинного подвесного моста в Беларуси получится только с дрона. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Смотреть видеосюжет ТОП-5 мест в Беларуси для новых впечатлений и крутых фото

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