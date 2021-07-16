Министерство ЖКХ Подмосковья и «РТ-Инвест» договорились создать роботизированную систему сбора мусора

ФОТО: "РТ-Инвест"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области и компания «РТ-Инвест» (входит в Госкорпорацию Ростех) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает объединение усилий по созданию комплексной инфраструктуры по утилизации и переработке мусора. Цель соглашения – достижение нулевого захоронения отходов.

Соглашение предусматривает развитие и расширение проекта «РТ-Инвест» по сбору тары через фандоматы. Такой подход позволит Подмосковью внедрить полностью роботизированный сбор вторичного сырья и минимизировать воздействие на окружающую среду.

Документ подписали министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский и генеральный директор АО «РТ-Инвест» Андрей Шипелов. Встреча прошла на территории комплекса по переработке отходов «Север» в Сергиево-Посадском городском округе – одном из четырех предприятий, созданных «РТ-Инвест». Ежегодно здесь проходят сортировку 450 тысяч тонн отходов.

В рамках соглашения стороны также планируют совместную работу по созданию в Московской области комплексной инфраструктуры для сортировки отходов, внедрению раздельного накопления и сбора отходов, а также строительству новых объектов утилизации, сортировки и переработки.

«У нас есть стандарт: все территории, где мы присутствуем, должны работать по одинаковому принципу – мы везде будем внедрять фандоматы и раздельный сбор, а также промышленную переработку вторичного сырья. И для нас приоритет установить сеть фандоматов в регионе, где мы уже запустили комплексы по переработке и строим первые заводы по энергоутилизации. И объективно, Московская область – лидер среди российских регионов по внедрению высокотехнологичных проектов по обращению с отходами. Поэтому запуск самой эффективной системы раздельного сбора – фандоматов, позволит увеличить процент возврата чистого вторичного ресурса в хозяйственный оборот. И тем самым ускорить достижение в Подмосковье нулевого захоронения», - заявил генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

Напомним, пилотной площадкой по внедрению фандоматов этой весной стал Дом Правительства Московской области. Всего за три месяца работы проекта благодаря роботизированной системе удалось собрать 800 килограммов пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В рамках же нового соглашения «РТ-Инвест» будет масштабировать проект по всей территории Подмосковья.