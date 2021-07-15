Павел Крашенинников: Выбросил кота или пса на улицу - плати штраф 30 тысяч. За издевательство над животными в цирке - 200 тысяч

Павел Крашенинников Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Павел Владимирович, наконец-то в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий солидные штрафы за жестокое обращение с животными.

- Хотя, сейчас Дума не заседает - у нас каникулы - мы этот законопроект внесли с тем, чтобы пошел срок его рассмотрения и мы смогли уже в осеннюю сессию его в первом чтении рассмотреть.

Точнее, это поправки в Кодекс административных правонарушений. Здесь выделена статья о соблюдении требований к содержанию животных, предусмотрена материальная ответственность и за выброс животного на улицу. Eсть отдельная норма о несоблюдении требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях – она связана со всякими бродячими и частными цирками, зоопарками, зверинцами, зоосадами и тому подобными образованиями. Очень много различных негативных историй здесь происходит, надо наводить порядок.

- Павел Владимирович, у нас зачастую благие намерения превращаются в пшик из-за того, что штрафы за нарушения так малы, что люди просто не боятся нарушать закон. Опять так не получится?

- Штрафы за несоблюдение требований по использованию животных в культурно-зрелищных целях – предусмотрены весьма высокие: до 50 тысяч на должностных лиц и до 200 тысяч – на юридические лица. А за издевательства над животными - от 30 до 50 тысяч.

- То есть, фактически, закон утверждает, что наши котики и собачки - не тварь дрожащая, а право имеют.

- И не вещь бессловесная! Мы уже вносили поправку, которая запрещает взыскивать от должника животных в качестве погашения долга, как какое-то имущество.

Помните, были случаи, когда приставы забирали собак, кошек, для того, чтобы взыскать долг. И мы тогда говорили, что, на самом деле, это не про животных, а про людей, точнее, про их отношение к нашей окружающей среде, к экологии, воспитанию детей.

Конечно, мы с помощью этих норм пытаемся говорить о том, что существуют наши младшие братья, которые нас окружают и, конечно, нужно понимать, что к ним мы должны относиться тоже бережно, подавать пример младшему поколению.

На мой взгляд, это очень важно, тем более, что у нас вот этот базовый закон, который в самом конце декабря 2018 года был принят – об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты, - он как раз об этом говорит. И вот сейчас мы как раз устанавливаем ответственность при нарушении того закона.

- То есть, осенью эти поправки в закон могут уже заработать?

- Да. Я очень надеюсь, что депутаты нас поддержат, хотя будет уже новый созыв Госдумы. Почему у меня такая надежда есть? Потому что правительство поддержало, этот закон обсуждается в обществе и многие интересуются, какова судьба, как будет подкреплен главный закон, о котором я уже сказал. Без ответственности тот законодательный акт хуже работает.

- Согласен. Спасибо огромное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова: Все российские вакцины практически прошли третий этап испытаний. Эффективность подтвердилась и на практике

Глава Роспотребнадзора поговорила с обозревателем KP.ru Александром Гамовым в эфире Радио "Комсомольская правда" (подробнее)