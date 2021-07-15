Рядом с Киркоровым и Пугачевой: Николай Басков получил именную звезду на Аллее звезд

Певец получил именную плитку на фестивале в Витебске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Николая Баскова в Витебске уложили рядом с Примадонной и Филиппом Киркоровым. Конечно, не в буквальном смысле: сегодня Аллея звезд фестиваля «Славянский базар» из 17 артистов пополнилась именем «натурального блондина», чем он очень гордится.

- 22 года назад, когда я впервые выступал на «Славянском базаре» молодым мальчиком в обтягивающей футболке, я и представить себе не мог, что когда-то буду любоваться своей именной звездой, стоя на звезде Филиппа Киркорова! - пошутил артист, с удовольствиям потаптываясь на плитке заклятого друга. - Но на самом деле, то безбашенное время давно ушло, мы стали старше, мудрее, много всего пережили... Три года назад я приезжал на фестиваль со своими родителями. И этот концерт оказался последним, который увидел мой папа. Он всегда гордился моими регалиями и достижениями. Поэтому эта звезда для него.

Натуральный блондин так расчувствовался, что бросился целовать плитку. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Звезду Баскову презентовали юные звездочки-акробатки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Оказалось, в этой награде певец увидел тайные знаки.

- Я думаю, что неслучайно все произошло именно сейчас. Тройка – моя цифра по нумерологии, вот и свою звезду я получил в тридцатый фестиваль. И это, кстати, моя третья звезда: первую заложили возле ГЦКЗ "Россия", вторую - в Крыму, - вспомнил Басков. - Сколько лет я к этому шел! Представляете, сколько людей выросло на моих песнях? А сколько детей появилось после моих концертов? Да-да, однажды ко мне подошла женщина и сказала: «Моему сыну 15 лет. Был ваш концерт, и похоже, под ваши песни все и случилось!».

Звезду Баскова уложили рядом с киркоровской. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Стоя на 40-градусной жаре, звездный гость много говорил о белорусском гостеприимстве, своем творческом пути, любви к зрителю... А утомленная солнцем публика, без конца вытираясь платочками, все это время задавалась одним-единственным вопросом: неужели ему не жарко?! "Натуральный блондин" и впрямь словно заморозился: на церемонии, несмотря на палящее солнце, он появился в пиджаке и рубашке с длинным (!) рукавом. И даже спустя полчаса Басков, в отличие от поклонников и журналистов, выглядел безупречно: его прическу, грим и костюм не испортила ни единая капелька пота. Как решили репортеры, певец, видимо, вновь испытывает на себе новинки индустрии красоты. Однако, спросить об этом напрямую не получилось: вопреки договоренностям, когда его уже ждали около сотни журналистов, Николай Басков отменил собственную пресс-конференцию, отправившись вместо этого репетировать.