«Колбасные продукты» и «сырные изделия»: можно ли их есть и как найти «Докторскую» из настоящего мяса

Собственно градация названий для того и введена, чтобы покупатели отличали продукты по способу изготовления Фото: Shutterstock

Как легко было жить в советские времена, когда были просто «сыр» и просто «колбаса». Без особых вариаций. Не все вспоминают эти продукты с большим удовольствием. В моей детской памяти советская «колбаса из магазина» осталась как что-то водянистое и безвкусное, ничем даже внешне не напоминающее красивые картинки из микояновской «Книги о вкусной и здоровой пище».

Но и сейчас, когда полки вроде бы ломятся от десятков видов колбас и каких-то там еще колбасных продуктов, счастья нет. То дорого, то невкусно, а то, говорят, еще и вредно — поэтому и называется заковыристо. Можно ли есть без опасений колбасные, сырные и прочие «продукты» — разбираемся со специалистами.

ДЕШЕВАЯ ЕДА

Собственно градация названий для того и введена, чтобы покупатели отличали продукты по способу изготовления. Если есть какие-то отклонения от утвержденных технических требований, то это уже, извините, никак не сыр. А только сырный продукт» (см. «Изучаем этикетку»).

Зачем такое вообще производить? Ответ известен — чтобы были дешевые продукты.

- Чтобы сварить натуральный сыр, необходимо молоко с высоким содержанием белков и жиров. Далеко не каждое подходит. А теперь считаем. Литр высококачественного молока для производства сыра стоит примерно 40 рублей. Для производства одного килограмма натурального сыра требуется 10 литров молока, - говорит гендиректор компании «РЕММА», председатель Гильдии предприятий торговли и услуг при Московской торгово-промышленной палате Екатерина Карпунина. - Вот и представьте, сколько должен стоить хороший сыр, с учетом еще стоимости производства, хранения, упаковки.

Причем если сыр, по действующим нормативам, - это стопроцентный продукт из натурального молока, то, например, для колбасы и мясных изделий (пельмени и прочее) есть дополнительная градация. Колбаса «только из мяса» - это колбаса высшего сорта (см. «Изучаем этикетку»), дальше возможны варианты. И это не единственный ребус для потребителя.

Но и сейчас, когда полки вроде бы ломятся от десятков видов колбас и каких-то там еще колбасных продуктов, счастья нет. То дорого, то невкусно, а то, говорят, еще и вредно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ШКУРЫ, ХРЯЩИ, СУХОЖИЛИЯ

- В дешевой колбасе мясо может быть очень специфическим. Используются шкуры животных, хрящи, сухожилия, измельченные кости и такие части организма животных, съедобность которых вообще вызывает вопросы, - утверждает председатель правления конфедерации обществ потребителей (КонФОП) Дмитрий Янин. - Что лучше: такого рода «натуральные» ингредиенты в колбасе или добавленная в качестве заменителя мяса в колбасный продукт соя — вопрос спорный. И в том, и в другом случае это не самое здоровое питание.

- Согласно действующему техрегламенту, производители обязаны классифицировать мясные продукты по процентному содержанию мяса. Но не обязаны указывать, из какого мяса сделана колбаса, поэтому вместо мяса часто добавляют жиры и субпродукты, - подтверждает Екатерина Карпунина.

И ведь не поспоришь, продукция сугубо натуральная, животного происхождения. Но как говорят эксперты, натуральное — еще не значит полезное.

ЧТО ИЗ ЭТОГО МОЖНО ЕСТЬ?

Специалисты рекомендуют прежде всего обращать внимание не на название, а на всю информацию на этикетке, и особенно на состав. Во-первых, редкий производитель будет крупными буквами писать, что у него «колбасный продукт». Напишет что-нибудь типа «Любительская фермерская» - имея в виду, что у покупателя это вызовет ассоциации с качественной «деревенской» колбасой. А остальное — мелким шрифтом. А во-вторых, и в изделиях без сложных названий могут обнаружиться не совсем здоровые ингредиенты.

1. С молоком и сырами — проще. Сейчас «молочные продукты» и «сырные продукты» с растительными жирами должны особым образом помечаться на ценнике и выкладываться на отдельную полку.

- Главная претензия к сырным продуктам — в них может использоваться гидрогенизированное пальмовое масло, к которому есть вопросы по части его влияния на организм человека, - поясняет Дмитрий Янин.

При этом, как говорят специалисты, производители не обязаны указывать, какое пальмовое масло они используют. Вредным считается «техническое», плохо очищенное. Но поскольку сориентироваться в нюансах сложно, под подозрение попадают все сырные продукты как класс.

Но даже если сыр лежит на правильной полке, изучить его состав не помешает. Хотя магазины, а особенно крупные торговые сети, проверяют — покупатель не застрахован от обмана.

- Идеальный состав сыра - это молоко, сычужный фермент, заквасочные бактерии, соль, - говорит Екатерина Карпунина.

2. Для мясных и колбасных изделий наше законодательство не предусматривает разделения про принципу «с мясом — направо, с растительными добавками — налево». Тут приходится ориентироваться только на этикетку.

Эксперты рекомендуют обращать особое внимание на содержание жиров — как животных, так и растительных. Это по-любому важнее, чем присутствие сои или вовсе безобидной крупы. Как минимум, способствует проблемам с весом.

В дешевой колбасе мясо может быть очень специфическим. Используются шкуры животных, хрящи, сухожилия, измельченные кости и такие части организма животных, съедобность которых вообще вызывает вопросы Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- В состав могут входить трансжиры, нарушающие метаболизм. Особенно активно они образуются в процессе дополнительной термической обработки - при варке или жарке, - предостерегает врач гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. В.В. Виноградова Ольга Аришева. - Большое количество соли, животных и растительных жиров повышает уровень триглицеридов в крови и приводит к проблемам с холестерином и работой сердечно-сосудистой системы. От употребления колбасных продуктов стоит в первую очередь отказаться людям с гастритом, пищевой аллергией и проблемами желудочно-кишечного тракта, так как они раздражают оболочку желудка.

Справка «КП»

РАСШИФРОВЫВАЕМ ЭТИКЕТКУ

Колбаса и мясные изделия высшего сорта — 100% мяса

Они же 1 сорта — не меньше 70% мяса (остальное — добавки: соя, крупы, мука рисовая, пшеничная, крахмал и т. п.)

Они же 2 сорта — не меньше 60% мяса

Колбасный продукт — меньше 60% мяса

Сыр — на 100% из натуральных молочных жиров

Сырный продукт — более 50% молочного жира (допускаются в составе растительные жиры, но не более 50%)

Белково-жировой продукт — менее 50% молочного жира (то есть может состоять лишь из растительных жиров с кучей красителей и прочих улучшающих цвет и вкус добавок)