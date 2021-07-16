Через 15 лет вся Европа пересядет на электромобили. Как это скажется на России

Самая смелая инициатива, которая затронет практически все 500-миллионное население ЕС, - тотальный запрет с 2035 года на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Фото: Shutterstock

В среду Еврокомиссия - главный исполнительный орган ЕС - представила на суд общественности несколько амбициозных законопроектов, призванных если не совсем покончить с вредными выбросами в атмосферу, то по крайней мере сократить их в разы. Дело это хлопотное, а самое главное — супердорогое. Спасение континента от глобального потепления может убить многие производства и вытрясти порядочные деньги из кошельковналогоплательщиков. И не факт, что все страны Евросоюза (а решения там, как известно, принимаются консенсусом) согласятся ради благородной, но пока что эфемерной цели улучшения экологии пойти на заметное понижение уровня жизни собственных граждан.

РОЗЕТКИ ВМЕСТО АЗС

Самая смелая инициатива, которая затронет практически все 500-миллионное население ЕС, - тотальный запрет с 2035 года на продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Хочешь ездить на машине - приобретай электромобиль. В Брюсселе надеются, что к тому времени автоконцерны наладят их массовый выпуск.

Но для использования экологически чистого личного транспорта сейчас нет никакой инфраструктуры. Поэтому в законопроект внесено требование обязать все 27 стран Евросоюза построить сеть электрозаправок из расчета одна станция на каждые 60 км. Исследования (теоретические, понятное дело) показывают, что при такой густоте «авторозеток» электромобиль не успеет разрядиться и не встанет мертвым грузом на дороге.

Правда, в документе ничего не говорится про грузовики и другие тяжелые колесные машины, выхлопные газы которых особенно токсичны. Но, видимо, их тоже предполагается перевести на «батарейки».

Автовладельцам же придется продавать по бросовым ценам свои еще не старые авто и покупать электромобили, которые при таком гигантском спросе дешевыми явно не будут.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ТРИ МИЛЛИАРДА ДЕРЕВЬЕВ

Другими жертвами «зеленой экономики» станут авиа- и судоходные компании. При всем уважении к Илону Маску, Джеффу Безосу, Ричарду Брэнсону и другим богатым энтузиастам, создающим технику будущего, электросамолеты и электрокорабли даже к середине века вряд ли появятся.

Поэтому на тех, кто летает на керосине или бороздит морские и речные воды на дизтопливе, будут навешаны дополнительные налоги и сборы за загрязняющие выбросы. А следствием станет что? Правильно — существенное подорожание билетов. Такие страны Евросоюза, как Испания или Греция, экономику которых во многом питают доходы от туризма, уже бьют тревогу: их туристический бизнес может рухнуть.

Схожие квоты на выбросы должны будут покупать представители многих других отраслей. Например, строители. Ведь бульдозер или компрессор на подзарядку в электросеть не поставишь.

Ну и наконец еще одна инициатива - высадить в Европе три миллиарда деревьев, что позволит освежить атмосферу. С этим красивым проектом вроде бы все согласны.

НАШЕ СЫРЬЕ ОБЛОЖАТ ПОШЛИНОЙ

Но полностью отказаться от нефти, газа и угля европейцы не собираются. В конце концов то же электричество вырабатывается на станциях, работающих на углеводородах. Да и металлургии и химической промышленности без этого сырья - никуда! Мощностей ветрогенераторов и солнечных батарей пока хватает лишь для ферм и небольших городков. Чтобы не разорить налогами на загрязнение собственный бизнес, Еврокомиссия решила обложить пошлинами импорт углеводородов из других стран, прежде всего — из России. Правда, ни нас, ни других поставщиков энергоносителей (например, Норвегию, она в ЕС не входит), похоже, спросить забыли. А зря!

«БУДЕТ ДИКО ТРУДНО»

Все эти законопроекты вынесены на всенародное обсуждение, которое продлится до следующего лета. Но, как сообщает BBC, пока что измученные пандемией граждане восприняли предложения довольно хмуро.

Многие сомневаются в том, что их главная проблема - климат, а не бедность, безработица, миграция, неравенство, здравоохранение, пенсии.

- Все это будет очень непросто, - признал вице-президент Еврокомиссии Франц Тиммерманс. - Будет дико трудно. На этот счет у меня нет иллюзий.

- Все это пока выглядит очень умозрительно, - прокомментировал для «КП» прожекты еврочиновников академик Российской Академии естественных наук Владимир Полеванов. - Я только что ознакомился со свежим прогнозом Всемирного банка, там говорится, что даже при повышении средней температуры на планете на 2-4 градуса человечество до конца нынешнего столетия не сможет отказаться от использования углеводородов. Альтернативные источники энергии либо маломощны, либо очень дороги. Что касается планов обложить поставки нашего сырья в Европу пошлинами, то это предмет долгих и сложных переговоров. Мы взамен можем потребовать: расплачивайтесь за нефть и газ рублями. Это сразу очень сильно укрепит нашу валюту.