Путину показали самолет для региональных перевозок: «На этой машине и будут летать»

Владимир Путин и генеральный директор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" Юрий Слюсарь во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Сергей Ильин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Главное, что нужно знать:

Сухой-Суперджет 100

Один из самых востребованных самолетов «в тяжёлое пандемийное время». К концу года будут летать больше 180 бортов (155 эксплуатируется и 30 выпустят). На 10% выросла исправность и средний налет на машину.

- Я могу сказать, что мы приходим к тому, что «Суперджет» становится основой парка региональных самолётов, и на этой машине в основном люди будут внутри страны передвигаться, в том числе минуя Москву, - заявил Слюсарь.

МС-21

- Более 500 полётов сделано, интенсивность программы испытаний – и лётных, и стендовых – идёт. Крыло из отечественных композиционных материалов недавно прошло одно из ключевых испытаний.

Основная задача — довести уровень производства до 36 самолетов к 2025 году и к 2027 году — до 72.

- Машина востребована, - говорит глава ОАК. - Только на отечественном рынке порядка 600 машин [такого класса] в ближайшие десять лет будет закуплено – это по самым консервативным оценкам. Мы рассчитываем, что значительную часть нашего внутреннего рынка займут самолёты МС-21.

Ил-114

- Сейчас машина интенсивно проходит испытания, строится второй лётный [образец], - объяснил Слюсарь. - Дальневосточная авиакомпания «Аврора» заказала 19 таких машин. Наши скромные планы предполагают производство двенадцати машин в год, но мы надеемся, что рынок, в том числе меры поддержки, авиационная мобильность, которая будет в труднодоступных регионах, повысит спрос на эту машину.

Ту-160

Подписаны контракты с Министерством Обороны, как на производство, так и на модернизацию действующего парка стратегических бомбардировщиков.

- Это обеспечит стабильную загрузку [производителей] на ближайшие десять лет, - заявил Слюсарь.

- На семь лет как минимум, - поправил Путин.

- На семь лет как минимум, - согласился директор ОАК. - Если исходить из тех планов, которые заказчик озвучил, это будет на больший период.

Су-57

Главное событие прошлого года — поставка в декабре первого серийного экземпляра. В этом году ВКС получат еще четыре машины. Цель — выйти на уровень производства 12 самолетов в год. Контракт с Министерством обороны подписан на 76 Су-57, но ожидается, что заказ будет измеряться сотнями единиц, потому что на этой платформе будут создаваться машины для решения широкого круга задач. Разработка новых версий начнется уже в этом году.

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