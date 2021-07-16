Не за то мы вас, мальчики, любим

Женщины обожают мужчин, которые любят детей. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Сергей Иванович вдруг понял, что хочет нравиться женщинам. Может, вторая молодость подошла (первая прошла в этом смысле как-то довольно бездарно), может, тот самый бес в ребро постучался, кто знает. Вот просто понял человек, что не хватает ему женской любви. Хотя нет, не любви (серьезных чувств Сергей Иванович побаивался), а просто внимания. Когда идешь по улице, а симпатичные подружки на тебя кокетливо поглядывают и слегка огорчаются, что ты с ними не заговорил. Или приходишь в компанию, ничего такого не сделал, а девушки начинают собираться вокруг тебя, даже те, которые пришли со своими кавалерами. Или однажды слышишь, как немолодая, но еще очень красивая женщина говорит своей дочери-студентке: «Я бы на твоем месте пригляделась к этому Сергею Ивановичу. Поверь моему опыту, он из тех мужчин, которые знают, как сделать женщину счастливой».

Оставалось только понять - как именно начать нравиться женщинам. За мудростью Сергей Иванович обратился к женским журналам и блогам.

Пораскинь мозгами

Несколько раз Сергею Ивановичу попалась на глаза фраза: «Самое сексуальное в мужчине - это мозг». А одна светская львица вообще заявила: «Моя эрогенная зона - в мозгу».

Сергей Иванович начал с поэзии. Он вспомнил, как один герой Довлатова влюбил в себя совершенно незнакомую женщину, просто продолжив прочитанное ею вслух двустишие Ахматовой.

Вторым направлением стала экология. Женщины неравнодушны к глобальному потеплению, таянию ледников, судьбам пингвинов, белых медвежат и нерпочек.

Неудача по обоим пунктам постигла его в один вечер. На дне рождения приятеля, выбрав самую симпатичную (а чего мелочиться) девушку, Сергей Иванович поинтересовался, какие у нее планы на выходные, она ответила, что выходных-то один день остался, а потом снова понедельник. И тут наш герой отвел взгляд в небо и произнес:

- Двадцать первое. Ночь. Понедельник.

Очертанья столицы во мгле...

Девушка, вместо того, чтобы подхватить: «Сочинил же какой-то бездельник, что бывает любовь на земле», - смотрела на Сергея Ивановича настороженно.

- Ахматова, - уточнил Сергей Иванович.

- Ага, - сказала красивая девушка. И больше ничего не сказала. Пауза затягивалась. Сергей Иванович решил пройтись по теме экологии. Говорил долго. Девушка обнадеживающе улыбнулась и спросила:

- Ты «Теорию большого взрыва» смотрел? Сериал такой. А ты посмотри.

Дома Сергей Иванович посмотрел пару серий «Теории большого взрыва». Фильм ему понравился, но он понял, что эрогенная зона у женщин не в мозгу.

Всегда готовь!

А еще на форумах писали, что это безумно сексуально - когда мужчина умеет готовить. Сергей Иванович сделал стойку и снова полез в интернет. И вскоре выложил в соцсетях фотографию жареного карпа. Куча лайков, а одна знакомая прокомментировала: «Серега, это топчик! Я тоже хочу)))))))))))))». Серега великодушно ответил «Обращайтесь» и стал ждать.

Знакомая вскоре написала: «Поехали на дачу. С меня симпатичные подруги и выпивка, с тебя - закуска, как в интернете».

Готовил Сергей Иванович вдохновенно и театрально сердился, когда его отвлекали. На самом деле ему было страшно приятно, что симпатичные девушки в дачных сарафанах подходили к нему, задавали вопросы, а он отвечал: «Нет-нет, это не шашлык, это его японский аналог - якитори. Куриное мясо маринуем в смеси соевого соуса, сока юдзу и пасты мисо и нанизываем на деревянные шпажки, только их нужно сначала вымочить в воде».

Девушки слушали, делали фото с якитори. Самая симпатичная по имени Марина задержалась подольше, вопросов задала побольше, а в конце сказала: «Знаете, я так завидую вашей девушке». У Сергея Иванович екнуло сердце. Но девушка, схватив порцию якитори, отнесла ее загорелому красавцу в розовой рубахе, который сидел в плетеном кресле с бокалом в руках. «И что она в нем нашла? - подумал Сергей Иванович. - Этот бугай наверняка даже омлет приготовить не может».

Разделавшись в шашлычком, бугай подошел в Сергею Ивановичу и сказал: «Круто готовишь. Слушай, у нас через неделю с Мариной три года знакомства. Может, приедешь, шашлыков соорудишь? Не бесплатно, само собой».

Теперь Сергей Иванович готовит только для себя, фото еды в Инстаграм не выкладывает.

Дети, юмор, все дела

Про то, что женщины обожают мужчин, которые любят детей, Сергей Иванович прочитал во вторник. А уже в субботу убедился, что и это неправда. Желая произвести впечатление на Жанну, с которой довольно успешно встречался уже почти два месяца, он во время очередной прогулки взял на руки пробегавшего мимо карапуза, приподнял его и, к ужасу мамаши, поцеловал в животик.

- Любите детей? - озабоченно спросила Жанна.

- Для меня дети и есть любовь, - отвечал Сергей Иванович. Больше они с Жанной не встречались. Она написала, что пока не готова стать матерью.

Сейчас Сергей Иванович изучает версии о том, что женщины обожают мужчин с чувством юмора и что «хорошие девочки любят плохих мальчиков». Так что продолжение следует.