Канны-2021: Все виды любви, включая ужасные извращения

Среди первых - Жак Одиар с его «Олимпиадой» (Les Olympiades, международное название - «Париж, 13 район». Снятый почти полностью в щегольском ч/б, фильм, как и все работы Одиара, не похож на типичное французское кино с его бесконечным «бла-бла-бла». Одиар привычно черпает вдохновение в американской культуре (в основе фильма графические романы американского картуниста Адриана Томина), хотя чувственность этой картины в, по крайней мере, первой ее половине заставляет вспомнить и работы Бернардо Бертолуччи. В картине три главных героя - китаянка Эмили, афрофранцуз Камиль и белокожая Нора. Камиль заселяется к Эмили в качестве сожителя, и они быстро становятся любовниками, что только осложняет совместное проживание.

Особенно, когда один из партнёров (он) не собирается никак ограничивать свою половую жизнь, и сожительница для него - просто сожительница. К счастью, на помощь китаянке приходят приложения, призванные облегчить случайные связи. В это время Нора попадает в переплет: в университете ее хронически путают с популярной вебкам-моделью, и она вынуждена закончить свое образование. Пути героев переплетаются, указанный в названии не самый знаменитый и благополучный парижский район весь умещается в их постели. Жак Одиар известен своими нарочито «мужскими» криминальными фильмами («Пророк», «Братья Систерс»), но новую вещь ему помогала сочинять Селин Сьямма - знаток женской темы и автор нескольких феминистских киноманифестов. Без ее влияния у почти 70-летнего Одиара не получилась бы такая живая картина.

Победительница Берлина венгерка Илдико Энеди выступила с почти трехчасовой сагой «История моей жены» (The Story of My Wife) - в меру анемичным костюмно-любовным кинороманом из эпохи 1920-х годов аж в 7 главах. Главный герой экранизации писателя Милана Фюшта - бравый морской капитан (Гийс Набер), по совету своего повара решивший жениться. И женившийся-таки - на первой встречной (хорошо, что ей оказалась Леа Сейду - актриса, снявшаяся в 4 каннских фильмах, не смогла приехать, ибо подхватила ковид). Идея не сказать, чтобы была очень удачной, поскольку в голову месяцами не бывающего на суше героя начали закрадываться смутные сомнения: почему это рядом с его женой трется бездельник с неотразимой ухмылкой Луи Гарреля? Да и сам капитан не то чтобы фанатично хранил верность жене, так и оставшейся для него и для зрителей таинственной незнакомкой. Фильм почти полностью снят на английском языке, что не добавляет аутентичности этому «евро-пуддингу».

На другой стороне пищевой цепочки - новое свершение тайца Апичатпонга Верасетакуна, режиссера, награждённого «Золотой пальмовой ветвью» за фильм «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни». Не сказать, что его фильм Memoria («Память») завораживает так же, как «Дядюшка…», да и юмора в нем сильно меньше, если вообще есть. Но это еще одно полное повседневной мистики буддистское кино, почти лишенное европоцентристских сюжетов и смыслов, которое можно (и лучше всего) показывать в музеях и на выставках современного искусства. Действие происходит в Колумбии, главную героиню играет вездесущая Тильда Свинтон - ее героине часто слышится странный металлический звук удара, от которого подпрыгивают все в зале, но другие персонажи картины его почему-то не слышат. Попытки разобраться с этим странным явлением приводят Свинтон к взаимодействию с людьми, которые тоже, как выясняется, оказываются плодом ее воображения. Хотя вроде бы как живые. В финале она оказывается чем-то вроде антенны, через которую проходят воспоминания других людей. Попытки описать этот фильм словами абсолютно бессмысленны - это опыт, который надо (или нет) почувствовать на своей шкуре.

Костюмно-историческую тему продолжает показанный в программе «Неделя критики» дебют Венсана Ле Порта «Брюно Рейдаль» (Bruno Reidal) - вероятно, один из самых мрачных и «тяжелых» фильмов этого фестиваля. Он разбирается с реальным судебным делом несчастного монстра, чье имя дало название картине. Брюно страдал тяжким психосексуальным расстройством, которое довело его до отвратительного преступления: в возрасте 17 лет он обезглавил ни в чем не повинного 13-летнего мальчика. Помещенный в лечебницу с целью выяснения его вменяемости, он допрашиваем докторами и по их требованию ведет дневник, в который записывает его историю сползания в паранойю. Разумеется, первый импульс к ней дает бытовая жестокость «обычной жизни»: на глазах впечатлительного 6-летнего ребенка его родственники закололи свинью. Затем бытовой абьюз со стороны взрослых. И вот, пожалуйста, подросток уже не в состоянии мастурбировать, если не представит себе, как убивает своих сверстников - богатых, красивых, уверенных, умных, в общем, не чета ему. Он был отличником в семинарии, но чему научил его закон Божий? Что самоубийство - это страшный грех, а убийство - тоже грех, но за него можно покаяться. Но кто отпустит грехи Брюно Рейдалю?

Еще одна вещь об отрочестве, показанный в конкурсе «Особый взгляд» французский фильм «Травиата, мои братья и я» (La Traviata, My Brothers & I) дебютанта Йохана Манки - удобоваримое повествование о взрослении 14-летнего мальчика в неблагополучном районе благополучной Лазурки. Отец умер, мать в коме, три взрослых брата вовлечены в разного рода криминальную деятельность. Но мелкого Нура спасает музыка, точнее Верди и Паваротти. Прежде, чем слечь в кому, мама любила слушать сладкоголосые арии, и сын время от времени включает их ей на магнитофоне. Да и сам находит себе призвание, случайно попав на уроки местной оперной певицы, вкладывающей буквально всю душу в выполнение «социальных обязательств». Кто-то придет в бешенство от того, что подобный «мейнстрим» нашел себе место в официальной программе, но даже на фестивалях находятся извращенцы, хорошо реагирующие на «человеческое кино». Похоже, я один из них.

