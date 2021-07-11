Канны-2021: Еще раз о загадочной славянской душе

Фильм «Купе номер шесть» Фото: кадр из фильма.

Конкурсное «Купе номер шесть» (Hytti № 6) совместного производства Финляндии, России, Эстонии и Германии (с российской стороны в производстве участвовали продюсеры Наталья Дрозд и Сергей Сельянов) - признание в любви снежной провинциальной России и ее поначалу пугающему, но в сущности добросердечному населению. В любви признается относительно молодой финский режиссер Юхо Куосманен (его предыдущий фильм, «Самый счастливый день в жизни Олли Мяки», выиграл несколько лет назад каннский конкурс «Особый взгляд», теперь режиссера повысили до главного конкурса), форма признания - ретро-роуд-муви общегуманистической направленности.

Достойно восхищения умение автора несколькими штрихами обрисовывать характеры своих персонажей - так что они предстают не драматическими функциями, а трехмерными живыми людьми, за которыми интересно наблюдать, которые вызывают эмпатию и даже нежелание с ними расставаться. Героиня, молодая финка (Сейди Хаарла), расставшись в перестроечной Москве с любовницей (Динара Друкарова), садится в типичный ужасный советский поезд, чтобы отправиться в Мурманск рассматривать древние петроглифы - выбитые на камнях изображения.

В «купе номер шесть» она оказывается лицом к лицу с вынужденным попутчиком - типичным вечно пьяным русским парнем Лехой, чей весьма ограниченный кругозор, а также представления о месте женщины в этом мире способны произвести сильное впечатление на любую чувствительную европейскую душу. Но Юра Борисов играет Леху таким щемящим образом, что за толстым слоем его необразованности и предрассудков быстро обнаруживается душа еще более чувствительная, просто придавленная к самому низу разнообразными социальными обстоятельствами, при этом рвущаяся куда-то ввысь - то ли к Богу, то ли к человеку, но уж точно не к наскальной (или любой другой) живописи. Она же (душа) просматривается и в других обитателях этих страшных, холодных, перманентно лежащих в разрухе краев. Они, как пелось в популярной песне про «остров невезения», на лицо ужасные, но добрые внутри, и проблем финской путешественнице нужно ждать не от простодушных российских северян, а от таких же, как она, продвинутых европейцев. По крайней мере в этом уверяют нас авторы, чьему взгляду на Россию свойственен простительный идеализм.

Фильм "Разжимая кулаки" Фото: кадр из фильма.

Показанная во втором по значению конкурсе «Особый взгляд» картина молодого режиссера Киры Коваленко и продюсера Александра Роднянского “Разжимая кулаки” - физиологический очерк непростой жизни осетинской девушки Ады, разрушенной еще в детстве, когда она оказалась жертвой (неназванного в фильме) теракта в Беслане. Телесные раны болят так же сильно как раны душевные: героиня рвется на свободу, но клешни вцепившегося в нее мертвой хваткой больного во многих смыслах отца не отпускают ее от себя. Патриархально-провинциальный ядовито-токсичный мужской мир явлен на экране во всей его тошнотворной убедительности: выбраться из него нельзя, даже если удастся расцепить мохнатые отцовские кулаки. Метафоризм картины не висит в воздухе, а следует из самого хода вещей. Режиссеру, выпускнице знаменитой кабардино-балкарской мастерской Александра Сокурова, не откажешь в умении создавать аутентичный микрокосм, из которого хочется как можно скорее унести ноги. Пока это, к счастью, еще возможно.

Фильм “Olga” Фото: кадр из фильма.

Ольга из одноименного фильма “Olga” швейцарца Эли Граппе (конкурсная программа «Недели критики») - 15-летняя украинская гимнастка, отправившаяся готовиться к чемпионату Европы в Швейцарию. На родине осталась мать-журналистка, не без риска для жизни разоблачавшая режим Януковича и теперь освещающая события на Майдане. Дочь переживает, что судьба Украины интересует мать больше, чем ее спортивные достижения в швейцарской сборной. Но постепенно и сама начинает испытывать сожаления о том, что находится вдали от Родины, где регулярно до кровавой пульпы избивают ее мать. Брусья, турники, кольца и прочие гимнастические снаряды становятся ей совсем не милы, и она предпринимает решительные шаги, чтобы поскорее вернуться в Киев. Режиссер, снимающий на чужом языке (русском и украинском), не может слышать суконные диалоги, которыми Ольга обменивается с матерью и подругами, но ходульные повороты предсказуемого сюжета и не могут быть озвучены как-то иначе.

Фильм «Бабий Яр. Контекст» Фото: кадр из фильма.

Знаменитый документалист Сергей Лозница показал в официальной программе Каннского фестиваля свой новый монтажный документальный фильм «Бабий Яр. Контекст» (Babi Yar. Context). Выстроенные в хронологической последовательности кадры, снятые в преддверии и постфактум одной из самых чудовищных карательных операций Второй мировой войны, складываются в хронику творимого людьми зла и его, насколько это возможно, беспристрастное исследование. Оккупация Львова и Киева фашистами, встреченная весьма приветливо некоторой частью населения. Подготовка и проведение «операции», в которой погиб 33 771еврей - от грудных детей до еле живых стариков. Освобождение Украины советскими войсками, встреченное населением еще более радостно. Леденящие душу признания нацистов и показания чудом уцелевших жертв. Казнь фашистов и попытка советской власти вытеснить из коллективного подсознания страшный кошмар Бабьего Яра. Черно-белую и местами даже цветную пленку восстановили и отреставрировали так, что на ней нет ни царапины - в сочетании с мастерским монтажом и виртуозно наложенными шумами это рождает потрясающий эффект присутствия. «Развидеть» это теперь никому не удастся - даже если очень захочется. В сегодняшнем «контексте» этот «контекст» очень полезно знать и понимать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канны-2021: Бубонная чума во время ковида

На фестивале показали ожидавшуюся еще с прошлого год эротическую драму Пауля Верхувена «Искушение» (подробности)

Канны-2021: Люди и роботы выходят из строя

В конкурсе «Особый взгляд» показали новый фильм Алексея Германа-младшего «Дело» (подробности)

Канны-2021: Путь человека от аборта до эвтаназии

Медицинская и неврологическая тема активно представлена в этом году в фильмах знаменитого кинофестиваля. рассказывает кинообозреватель "КП" Стас Тыркин (подробности)

Канны-2021: Из жизни марионеток

Самый гламурный фестиваль мира открылся мюзиклом Леоса Каракса «Аннет» с участием Адама Драйвера Марион Котийяр. Подробнее - в колонке нашего кинообозревателя Стаса Тыркина