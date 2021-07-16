Совсем не игрушка: в США разгорелся скандал из-за пистолета, "собранного из Lego"

Руководство Lego потребовало прекратить выпуск такого пистолета, потому что «огнестрельное оружие убивает сотни детей каждый год не только в США, но и в других странах». Фото: culperprecision @ instagram

Американская компания – производитель оружия Culper Precision выпустила пистолет Block19, который внешне нельзя отличить от будто бы собранного из деталей популярного детского конструктора Lego.

В зависимости от модели и расцветки «игрушку» можно приобрести за $550-760.

Корпус пистолета раскрашен так, что выглядит как будто его собрали из красных, желтых, зеленых и синих деталей Lego. В описании сказано, что такая расцветка «способна подчеркнуть радость от стрельбы».

«Мы создали этот пистолет, чтобы напомнить людям о том, что оружие предназначено не только для военных, но и для обычных граждан, и оно может быть не только функциональным, но и оригинальным», - говорится в пресс-релизе Culper Precision.

Но в компании Lego в этом не уверены. Ее руководство потребовало прекратить выпуск такого пистолета, потому что «огнестрельное оружие убивает сотни детей каждый год не только в США, но и в других странах».

- Это безответственно и невероятно опасно, - возмущается Шеннон Уотс, основательница движения «Мамы требуют действий», настаивающего на ужесточении контроля за оружием в США. - В 2021 году 165 ребенка погибли в нашей стране из-за того, что к ним в руки попало настоящее оружие. Зачем пропагандировать пистолеты среди детей?!

Председатель совета директоров Culper Precision Брэндон Скотт подтвердил, что получил официальный протест от Lego. И решил выполнить требования компании, отметив, что около 20-и «игрушечных» пистолетов уже продано. При этом на своей странице в соцсетях Скотт рассказал, что выпуск именно такого пистолета был мечтой всей его жизни.

«Стрелять из него очень приятно», - написал он. Но позже удалил эту запись.

По американским законам производители детских игрушек не имеют права выпускать товары, внешне похожие на оружие. Но сделать оружие, похожее на игрушку, вполне легально.