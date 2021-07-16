Сенсация в маске

Корпорация "Ростех" опубликовала фото своего нового самолёта, официальная премьера которого состоится на авиасалоне в Жуковском. Фото: Ростех @ Facebook / v3tritium vk.com/club57490994
Госкорпорация Ростех (главный организатор Международного авиасалона МАКС-2021, который открывается 20 июля) весьма хитроумно "подсадила на интригу" будущих посетителей выставки в подмосковном Жуковском.
Сначала скупо проговорилась о некоем "принципиально новом боевом самолете", который впервые будет показана народу. Затем "крутнула" на своем сайте коротюсенький (35-секундный) видеоролик о новой крылатой машине, - но даже самые матерые авиаспецы ничего конкретного о ней сказать не могли. Строили лишь догадки ("КП" уже рассказывала об этом 13 июля). Ну а теперь вот на том же странице Ростеха появилась еще одна "замануха" - первое фото перспективного однодвигательного легкого истребителя, который станет "одной из главных премьер" МАКСа. Хотя на самом деле никакого фотопортрета нет - новейший перспективный однодвигательный самолет от носа до хвоста укрыт черным защитным чехлом.
Сенсация пока все еще в маске. А предположения знатоков военного авиастроения появляются одно за другим.
Одни вспоминают, что еще в декабре прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о планах по созданию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения. Он уточнял, что планируется создать универсальную машину, "в пилотируемом и беспилотном вариантах". А уже в январе 2021 года работа над новым поколением истребителей-перехватчиков была официально анонсирована. Речь вроде бы шла о самолете под условным названием МиГ-41, который будет совершенно новым технологическим самолетом и сможет выполнять задачи в том числе в космосе.
Другие эксперты говорили о том, что сейчас в России ведутся разработки перехватчика нового поколения, который в перспективе сможет заменить МиГ-31БМ. Но Американский журнал Aviation Week & Space Technology тут же "испортил песню" - "Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата, известный как МиГ-41... Ждать появления замены истребителя-перехватчика МиГ-31 даже в 2030 году не стоит. Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет".
Меж тем, такой самолет уже находился на стадии опытно-конструкторских работ.
И все-таки, какое же сенсационное чудо снимет свою черную маску 20 июля?
Специалисты, которых я попросил "погадать" над фото, осторожно сходятся на том, что (возможно!) речь идет об однодвигательном истребителе Сухого (в настоящее время Россия не использует однодвигательные истребители). О нем пока известно, что это будет сверхманевренная и малозаметная сверхзвуковая машина.
А улучшенные взлетно-посадочные характеристики истребитель получит благодаря турбореактивному двигателю с отклоняемым вектором тяги. Еще известно, что для этого самолета широко используется задел, наработанный при создании Су-57, в том числе - новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс нового вооружения.
Ну а про некоторые тактико-технические характеристики нового самолета спецы высказывают и другие предположения. Экипаж - 1 человек, максимальная скорость - более 2000 километров в час, вес - около 18 тонн.
Но не предположения, а реальные данные про новую машину мы узнаем скоро, - в лень ее премьеры на МАКСе.
КСТАТИ
Однодвигательные самолеты получили широкое распространение в мире. Самые известные и наиболее востребованные из них на мировом оружейном рынке - американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ
Какой «принципиально новый» военный самолет впервые покажут на МАКСе
Ростех ведёт на сайте обратный отсчёт до премьеры новой технологии 20 июля 2021 (подробности)