Сенсация в маске

Корпорация "Ростех" опубликовала фото своего нового самолёта, официальная премьера которого состоится на авиасалоне в Жуковском. Фото: Ростех @ Facebook / v3tritium vk.com/club57490994

Госкорпорация Ростех (главный организатор Международного авиасалона МАКС-2021, который открывается 20 июля) весьма хитроумно "подсадила на интригу" будущих посетителей выставки в подмосковном Жуковском.

Сначала скупо проговорилась о некоем "принципиально новом боевом самолете", который впервые будет показана народу. Затем "крутнула" на своем сайте коротюсенький (35-секундный) видеоролик о новой крылатой машине, - но даже самые матерые авиаспецы ничего конкретного о ней сказать не могли. Строили лишь догадки ("КП" уже рассказывала об этом 13 июля). Ну а теперь вот на том же странице Ростеха появилась еще одна "замануха" - первое фото перспективного однодвигательного легкого истребителя, который станет "одной из главных премьер" МАКСа. Хотя на самом деле никакого фотопортрета нет - новейший перспективный однодвигательный самолет от носа до хвоста укрыт черным защитным чехлом.

Сенсация пока все еще в маске. А предположения знатоков военного авиастроения появляются одно за другим.

Одни вспоминают, что еще в декабре прошлого года глава Ростеха Сергей Чемезов заявил о планах по созданию легкого однодвигательного истребителя пятого поколения. Он уточнял, что планируется создать универсальную машину, "в пилотируемом и беспилотном вариантах". А уже в январе 2021 года работа над новым поколением истребителей-перехватчиков была официально анонсирована. Речь вроде бы шла о самолете под условным названием МиГ-41, который будет совершенно новым технологическим самолетом и сможет выполнять задачи в том числе в космосе.

Другие эксперты говорили о том, что сейчас в России ведутся разработки перехватчика нового поколения, который в перспективе сможет заменить МиГ-31БМ. Но Американский журнал Aviation Week & Space Technology тут же "испортил песню" - "Россия не способна самостоятельно создать перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата, известный как МиГ-41... Ждать появления замены истребителя-перехватчика МиГ-31 даже в 2030 году не стоит. Для России этот срок настолько далек, что трудно что-либо прогнозировать. Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолет".

Меж тем, такой самолет уже находился на стадии опытно-конструкторских работ.

И все-таки, какое же сенсационное чудо снимет свою черную маску 20 июля?

Специалисты, которых я попросил "погадать" над фото, осторожно сходятся на том, что (возможно!) речь идет об однодвигательном истребителе Сухого (в настоящее время Россия не использует однодвигательные истребители). О нем пока известно, что это будет сверхманевренная и малозаметная сверхзвуковая машина.

А улучшенные взлетно-посадочные характеристики истребитель получит благодаря турбореактивному двигателю с отклоняемым вектором тяги. Еще известно, что для этого самолета широко используется задел, наработанный при создании Су-57, в том числе - новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс нового вооружения.

Ну а про некоторые тактико-технические характеристики нового самолета спецы высказывают и другие предположения. Экипаж - 1 человек, максимальная скорость - более 2000 километров в час, вес - около 18 тонн.

Но не предположения, а реальные данные про новую машину мы узнаем скоро, - в лень ее премьеры на МАКСе.

КСТАТИ

Однодвигательные самолеты получили широкое распространение в мире. Самые известные и наиболее востребованные из них на мировом оружейном рынке - американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.

Смотреть видеосюжет Ростех представит на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Какой «принципиально новый» военный самолет впервые покажут на МАКСе

Ростех ведёт на сайте обратный отсчёт до премьеры новой технологии 20 июля 2021 (подробности)