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Политика13 июля 2021 14:46

Какой «принципиально новый» военный самолет впервые покажут на МАКСе

Ростех ведёт на сайте обратный отсчёт до премьеры новой технологии 20 июля 2021
Виктор БАРАНЕЦВиктор БАРАНЕЦ
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"Ростех" пообещал продемонстрировать на авиасалоне МАКС-2021 "принципиально новый военный самолет". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Ростех" пообещал продемонстрировать на авиасалоне МАКС-2021 "принципиально новый военный самолет". Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

20 июля 2021 в подмосковном Жуковском открывается авиационно-космический салон МАКС-2021. Он продлится до 25 июля. По этому случаю госкорпорация «Ростех» (главный «закоперщик» салона) затеяла загадочную интригу – объявила о том, что на выставке покажут «принципиально новый военный самолет». Идет ли речь о новом истребителе или бомбардировщике, штурмовике или ударном беспилотнике – ни слова. Зато сообщение Ростеха еще больше подогревает интригу, - ради этого даже создан интернет-ресурс, на котором идет обратный отсчет до премьеры загадочного самолета — 20 июля).

На сайте госкорпорации говорится:

«Россия — одна из немногих стран мира, обладающая технологиями полного цикла для производства перспективных авиационных комплексов, а также признанный «законодатель мод» в создании боевых самолетов. Мы убеждены, что новый продукт, разработанный специалистами ОАК, вызовет неподдельный интерес не только в нашей стране, но и в других регионах мира, в том числе у наших конкурентов за рубежом».

Тут, конечно, совершенно очевидно, что Ростех «по законам бизнеса» умышленно разогревает интерес к загадочному самолету, дабы завлечь на МАКС-2021 как можно больше покупателей, специалистов и простых обывателей, интересующихся авиацией и космический техникой. От их количества зависит и выручка от реализации билетов на выставку, и сумма контрактов на продажу «крылатого товара».

Правда, рекламная служба Ростеха уже чуток проболталась – она опубликовала тизер нового боевого самолета, презентация которого якобы и состоится в первый день аэрокосмического салона МАКС-2021. (Для тех, кто не в курсе, тизер – это рекламный инструмент, содержащий в себе интригующие или дразнящие обрывки информации, которые, в свою очередь должны вызвать интерес у целевого клиента или подтолкнуть его к выполнению нужного действия. То есть, к покупке самолета).

Кадр из презентационного ролика "Ростеха", посвященного грядущей премьере.

Кадр из презентационного ролика "Ростеха", посвященного грядущей премьере.

Фото: YouTube

В 35-секундном ролике можно разглядеть очертания машины - она построена по классической аэродинамической схеме, - но никаких технических подробностей не сообщается. Ключевые особенности и уникальные свойства принципиально нового истребителя показаны в этом самом тизере в виде аллюзий (намеков), пояснили в Ростехе.

Судя по тому, что ролик и страница проекта доступны только на английском языке, новинка ориентирована в первую очередь на иностранных заказчиков. Возможно, речь идет об однодвигательном истребителе Сухого, о создании которого сообщалось ранее. О нем пока известно, что это будет сверхманевренная и малозаметная сверхзвуковая машина.

ДОСЬЕ «КП»

Однодвигательный истребитель-невидимку создают в России. Об этом стало известно еще в 2020 году.

"Ростех" взялся за разработку первого российского одномоторного легкого тактического истребителя.

Компания "Сухой", входящая в госкорпорацию "Ростех", уже работает над созданием такой боевой машины.

Улучшенные взлетно-посадочные характеристики истребитель получит благодаря двигателю с отклоняемым вектором тяги.

Для этого самолета широко используется задел, наработанный при в создании Су-57, в том числе - новейший двигатель «изделие 30», радиопоглощающие покрытия, бортовое радиоэлектронное оборудование, комплекс нового вооружения.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 во время полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 во время полета на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Некоторые тактико-технические характеристики перспективного истребителя пятого поколения выглядят примерно так:

Экипаж: 1 человек;

Максимальная скорость: более 2000 км/ч

Масса: менее 18 000 килограмм;

Тип двигателя: турбореактивный двигатель на основе «Изделия 30».

Про вооружение перспективного самолета пока ничего не известно, однако спецы считают, что «можно допустить наличие двух крупных внутрифюзеляжных отсеков вооружения». В них (опять же, чисто теоретически) можно будет разместить до четырех ракет класса «воздух-воздух» средней дальности.

Планы по созданию однодвигательного самолета впервые были озвучены главой "Ростеха" Сергеем Чемизовым в декабре 2020 года. Рассматривается как пилотируемый, так и беспилотный вариант истребителя. Проект осуществляется без привлечения бюджетных средств.

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Ростех представит на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет
Ростех представит на МАКС-2021 принципиально новый военный самолет

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