Ростех показал первые фотографии перспективного однодвигательного истребителя Фото: Олег УКЛАДОВ

«Ростех» опубликовал первую фотографию новейшего военно-воздушного судна, которое будет представлено в авиакосмическом салоне МАКС-2021. Снимок в пятницу, 16 июля, появился на странице государственной корпорации в социальной сети Facebook.

Сейчас на территории России специалисты разрабатывают сразу несколько перспективных самолетов. Фото: Ростех

На опубликованном фото виден перспективный однодвигательный самолет, который укрыт черным защитным чехлом. Представители госкорпорации накануне говорили, что Объединенная авиастроительная корпорация должна представить принципиально новый военный самолет на грядущем Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, но тогда тип самолета не раскрывался. Теперь стало понятно, что посетителя салона будет представлен первый российский однодвигательный истребитель.

Сейчас на территории России специалисты разрабатывают сразу несколько перспективных самолетов: фронтовой самолет двухдвигательной схемы от компании «МиГ», реализация которого намечена на 2021-2025 годы, перехватчик нового поколения, который может заменить МиГ-31БМ и так далее.

Пока что в нашем государстве не используются однодвигательные истребители, однако они уже успели получить широкое распространение в мире. Наиболее известные из таких типов военных самолетов - американские истребители F-16 и F-35, шведский JAS-39 GRIPEN и китайский J-10.